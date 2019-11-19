2019-11-19T02:53:07+03:00
Политика

Киев подумает о статусе Донбасса после встречи лидеров «нормандской четверки»

Об этом в эфире украинского телевидения заявил спикер Верховной рады
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спикер Верховной рады Дмитрий РазумковСпикер Верховной рады Дмитрий РазумковФото: REUTERS
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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинские депутаты начнут рассматривать вопрос о статусе Донбасса только после саммита «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина) в Париже.

«После возвращения президента Владимира Зеленского со встречи лидеров стран «нормандской четверки» мы приступим к разработке законодательных актов, касающихся статуса Донбасса», - объявил он в эфире телеканала ICTV.

Разумков добавил, что в обсуждении будут участвовать парламент и широкая общественность, подчеркнув, что официальный Киев не выйдет за «красную черту» – соблюдение принципа «территориальной целостности Украины».

При этом спикер ВР отметил, что ему «не совсем понятно» заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что в Париж Зеленский должен ехать с уже готовыми наработками по статусу Донбасса.

«Дело в том, что все наработки будет осуществляться только после встречи в рамках «нормандской четверки», пояснил Разумков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что саммит в «нормандском формате» в Париже может пройти 9 декабря.

Условия для встречи в нормандском формате "созрели" - Лавров.Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, что условия для встречи в нормандском формате "созрели". Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем после переговоров в понедельник в Москве (с) Ruptly

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ИСТОЧНИК KP.RU

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