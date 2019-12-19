СЕГОДНЯ 19:55 2019-12-19T21:09:57+03:00

В Минздраве рассказали о состоянии силовиков, получивших ранения в перестрелке у здания ФСБ в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Министерстве здравоохранения РФ рассказали о травмах, которые получили силовики в результате перестрелке у здания ФСБ на Большой Лубянке в Москве.

- Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения, - сообщили в ведомстве.

Всего, по данным Минздрава, в перестрелке в центре Москвы пострадали пять человек. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. С места происшествия в больницу их доставили на карете скорой помощи, которая случайно проезжала мимо.

В настоящее время известно, что силовики нейтрализовали стрелка. Выясняется его личность. Всего их было трое. Двоих ликвидировали в приемной ФСБ, где началась перестрелка.

Как писал ранее сайт kp.ru, ФСБ подтвердили смерть одного из силовиков. Президенту России Владимиру Путину сообщили о случившемся. Следственный комитет по данному факту уже возбудил уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU