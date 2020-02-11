2020-02-12T00:08:22+03:00
Политика

Посольство России в Германии назвало аморальными высказывания посла Польши о Второй мировой войне

Российские дипломаты отметили, что «польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты» с приближением 75-й годовщины Победы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В последние месяцы из Польши постоянно звучат русофобские заявленияВ последние месяцы из Польши постоянно звучат русофобские заявленияФото: REUTERS
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Посольство России в Германии прокомментировало недавно опубликованную в газете Markische Oderzeitung статью посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского, в которой он написал, что Советский Союз получил «самую большую выгоду» от окончания Второй мировой войны, а также что «не СССР, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание войны». Статья называется «Война началась не в 1941 году».

Российские дипломаты сочли высказывания польского коллеги «попросту аморальными» и напомнили, что «только в боях за сохранение польской государственности погибли свыше 600 тысяч красноармейцев».

«Любой, кто обратится к конкретным фактам и документальным свидетельствам, может убедиться в том, что именно наша страна внесла решающий вклад в избавление Европы и всего мира от нацизма, заплатив за это неимоверно страшную цену — 27 миллионов жизней советских граждан», - подчеркивают в дипмиссии.

В опубликованном на странице посольства России в Facebook заявлении отмечается, что «польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты» с приближением 75-й годовщины Великой Победы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, новая волна русофобских заявлений хлынула из Варшавы после резкого высказывания президента России о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском, который поддержал идею Гитлера выслать евреев из Европы в африканские «колонии».

Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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