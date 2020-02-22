Пентагон сообщил о «небольших» учениях на случай ядерной войны с Россией
Соединенные Штаты провели «небольшие» учения, сценарий которых включал «внештатную ситуацию в Европе, где идет война с Россией», воображаемый ядерный удар со стороны нашей страны и «ответная атака» американцев. Об этом в пятницу, 21 февраля, рассказал журналистам представитель Минобороны США.
По его словам, в ходе этих «небольших учений» была сымитирована ситуация, при которой «Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО» и реакция Вашингтона: сначала министр обороны обсуждает положение дел с президентом, и они «принимают решение, как реагировать». В итоге Штаты «отвечают ядерным ударом против России».
Представитель Пентагона отметил, что благодаря этим учениям глава американского военного ведомства Марк Эспер «получил представление» о том, как США могли бы действовать в подобной ситуации, передает РИА Новости.
Стоит отметить, что в Штатах далеко не впервые фантазируют на тему «ядерной войны с Россией». Между тем, как писал сайт kp.ru, в Москве неоднократно говорили, что наша страна никогда не нанесет удар первой.
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ИСТОЧНИК KP.RU