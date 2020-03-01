2020-03-01T06:35:59+03:00
В мире

Американский профессор рассказал о последствиях ядерного удара для США

Ученый из Мичиганского технологического университета предупредил: даже безответная атака Штатов на Китай или Россию погубит саму Америку
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Штатах далеко не впервые фантазируют на тему «ядерной войны с Россией»В Штатах далеко не впервые фантазируют на тему «ядерной войны с Россией»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Даже безответная атака Соединенных Штатов на Китай или Россию погубит саму Америку. Об этом в своей статье для журнала The Conversation предупреждает профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета.

Американский ученый представил собственный вариант сценария «глобальной ядерной войны». По его подсчетам, если военные США запустят тысячу боеголовок по территории, расположенной за пределами своей страны, то в самих Штатах изменится климат и, как следствие, начнется массовый голод. В результате ежегодно будет умирать по 140 тысяч американцев. А если Америка использует весь имеющийся в стране ядерный арсенал, то гибнуть будут до пяти миллионов граждан страны в год. Пирс подчеркивает: одностороннее применение ядерного оружия любым государством отрицательно скажется на нем самом.

Стоит отметить, что в Штатах далеко не впервые фантазируют на тему «ядерной войны с Россией». Например, на днях в Пентагоне рассказали, что США провели «небольшие» учения, сценарий которых включал «внештатную ситуацию в Европе, где идет война с Россией», воображаемый ядерный удар со стороны нашей страны и «ответная атака» американцев

Между тем, как писал сайт kp.ru, в Москве неоднократно говорили, что наша страна никогда не нанесет удар первой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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