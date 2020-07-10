Последние новости на утро 10 июля 2020: Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал свою вину не признал

10 Июль 2020 2020-07-10T07:52:38+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 10 июля 2020 года

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Во время допроса в Следственном комитете губернатор Хабаровского края Сергей Фургал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал. Об этом рассказал журналистам ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, который накануне вечером посетил задержанного чиновника в изоляторе временного содержания на Петровке.

Напомним, главу региона задержали утром 9 июля по подозрению в организации заказных убийств предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004 – 2005 годах. Вечером в тот же день вечером чиновнику предъявили обвинение. Допрос Сергея Фургала в Следственном комитете длился около шести часов.

Тем временем в Минобороны сообщили, что в России началась завершающая стадия испытаний отечественной вакцины от коронавируса. В понедельник, 13 июля, второй группе добровольцев введут еще один компонент препарата, а в среду, 15 июля, первая группа тестирующих препарат молодых людей сдаст анализы, и их выпишут из госпиталя.

Между тем, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что если люди не будут соблюдать правила безопасности и рекомендации врачей, в стране может начаться вторая волна коронавируса, и в России снова придется вводить строгие ограничения. По ее словам, «если не будет соблюдаться физическая дистанция» и начнет расти число новых случаев заражения, – «другого способа просто не будет».

Кроме того, этой ночью стало известно, что коронавирус подтвердился у временного президента Боливии Жанин Аньес и главы Национального учредительного собрания Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. Ранее сообщалось, что заболел президент Бразилии Жаир Болсонару, который ранее вообще отрицал сам факт существования COVID-19.

Новость из США. Профессора Университета штата Огайо обвинили в растрате государственных грантов при работе на Китай. По данным Минюста, выполняющего в Штатах также функции Генпрокуратуры, 57-летний Сун Го Чжэн получил от Национальных институтов здравоохранения США грант на сумму около 4,1 миллионов. Однако вместо того, чтобы направить эти деньги на развитие американской медицины, профессор использовал доверенные ему средства на китайские разработки в сфере ревматологии и иммунологии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789581" frameborder="0"></iframe> Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах

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ИСТОЧНИК KP.RU