Последние новости на утро 9 августа 2020: Российских автомобилистов предупредили о важных изменениях

«КП» – о последних новостях на утро 9 августа 2020 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Последние новости на утро 9 августа 2020 года. Осенью автомобилистов России ждут несколько важных изменений. В частности, с конца августа начнут действовать новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО: границы коридора будут расширены в обе стороны до 30%. Кроме того, у водителей появится возможность получить индивидуальный тариф, который будет рассчитываться на основании таких факторов, как наличие грубых нарушений ПДД, тип и возраст автомобиля, а также семейное положение и наличие детей у автомобилиста.

Министр обороны США Марк Эспер объяснил, зачем американцы проводят перегруппировку своих войск в Европе: чтобы увеличить военное присутствие возле границ нашей страны. По словам шефа Пентагона, речь идет об «усилении сдерживания России» и укреплении позиций НАТО.

Бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя сообщения о новом вирусе SFTS в Китае, из-за которого уже умерли семь граждан КНР, сказал, что «ничего страшного не будет». Он добавил, что «тромбоцитопения и при коронавирусе есть».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в нашей стране ни одного случая острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом не выявлено, а это заболевание врачам давно известно.

К слову, о коронавирусе. В США с начала пандемии заразились более пяти миллионов граждан, а в Бразилии число умерших накануне превысило 100 тысяч, в стране объявили трехдневный траур по жертвам COVID-19.

Украина с утра воскресенья до 30 августа закрыла контрольно-пропускные пункты въезда и выезда (КПВВ) на границе с Крымом. Такое решение было принято 8 августа на внеочередном заседании правительства соседней страны в связи с необходимостью усилить карантин из-за коронавируса.

Тем временем в Бейруте число пострадавших в ходе беспорядков и столкновений демонстрантов с силовиками возросло до 728. Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств – экономики и энергетики, к утру воскресенья обстановка на улицах ливанской столицы стала гораздо спокойнее.

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