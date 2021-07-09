Франция экстрадирует россиянина Александра Винника в Грецию

Александр Винник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российского специалиста по информационным технологиям Александра Винника, которого после двух с половиной лет греческой тюрьмы экстрадировали во Францию, должны освободить из французской тюрьмы 21 августа и снова отправить в Грецию. Об этом рассказала его мать Вера Винник.

«Его освободят из французской тюрьмы 20 или 21 августа 2021 года, через полтора месяца. Ему дали бумаги об этом. Но его же привезут в Грецию», - приводит РИА Новости слова матери Винник.

Ранее, 24 июня, апелляционный суд Парижа оправдал россиянина по 19 обвинениям, в частности, касающимся создания вредоносной программы Locky, однако подтвердил обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки, что считается не уголовным преступлением, а проступком. В итоге для Винника сохранили срок лишения свободы на пять лет. Поскольку он четыре года уже находится в заключении, то имеет право на досрочное освобождение.

Напомним, Винника задержали в Греции по запросу США, где считают, что россиянин якобы причастен к отмыванию миллиардов долларов через биржу криптовалют. В апреле прошлого года подсудимый написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи и возобновил свою голодовку, которую он «категорически» отказался прекращать. В феврале Москва направила Парижу ноты протеста с требованиями соблюдать права российского гражданина. Однако Франция приговорила его к пяти годам лишения свободы и оштрафовали в 100 тысяч евро.