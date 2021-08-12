Последние новости на утро 12 августа 2021: На Камчатке упал вертолет Ми-8, восемь человек спасены

«КП» – о последних новостях на утро 12 августа 2021 года. Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

Последние новости на утро 12 августа 2021 года. Этой ночью на Камчатке потерпел крушение туристический вертолет Ми-8, на борту которого в тот момент находилось 16 человек: трое членов экипажа и 13 пассажиров. Машина затонула в Курильском озере на территории Кроноцкого заповедника и, по данным МЧС, лежит на глубине 100 метров. Восемь человек были найдены живыми, судьба остальных пока неизвестна, их поиски продолжаются.

Для родственников туристов, которые находились на борту затонувшего МИ-8, ГУ МЧС России по Камчатскому краю организовало «горячую линию». Получить информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также психологическую помощь в случае необходимости можно по круглосуточному телефону 8 (4152)30-10-99.

Одним из тех, кого удалось спасти после крушения, стал журналист и экономист Николай Корженевский, ведущий новостей на телеканале «Россия-24», который ранее вел программу «Экономика. Курс дня». К слову, имя телеведущего указано в списке пассажиров воздушного судна.

Кроме того, выяснилось, что совладельцем авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежит упавший на Камчатке вертолет Ми-8, является депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, который случайно убил человека, пытаясь отогнать медведя от поселка Озерновский. Накануне его отправили под домашний арест.