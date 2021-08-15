Последние новости на утро 15 августа 2021: Талибы* захватили город Джелалабад на востоке Афганистана

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 15 августа 2021 года.

Радикальное движение "Талибан"* (запрещенная в РФ террористическая организация) взяло под свой контроль город Джелалабад, который является административным центром провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на находящегося в захваченном городе афганского чиновника. По его словам, "в Джелалабаде не происходят столкновения, потому что губернатор сдался талибам*". При этом он добавил, что город был сдан без боя, чтобы спасти жизни мирного населения города. До этого боевики за сутки захватили три города в Афганистане.

Число жертв мощного землетрясения на Гаити увеличилось до 304 человек. Также более 1,5 граждан пострадали. Сейсмологи оценили магнитуду подземных толчков в 7,2 балла.

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин заявил, что часть украинского общества не сможет полюбить Россию даже если она вернет полуостров Крым Киеву. Чиновник считает, что некоторые украинцы испытывают ненависть к РФ и не желают, чтобы украинская и российская стороны нашли пути примирения.

В Роспотребнадзоре рассказали, что восстановить легкие после перенесённой коронавирусной инфекции может помочь пение. В частности, речь идет об исполнении протяжных народных песен на выдохе, которые нужно исполнять негромко в удобной тональности.

Общее число погибших в результате взрыва 15 августа 2021 года резервуара для хранения топлива в районе Аккар на севере Ливана увеличилось до 22 человек. Еще 79 граждан пострадали, многие з них получили ожоги.

В МВД РФ хотят оснастить автомобилей Госавтоинспекции светосигнальной балкой, которая будет иметь функции фото- и видеофиксации. Внедрение таких технологий, как полагают в ведомстве, позволят в транспортном потоке выявлять проблемных водителей и машины, которые числятся в угоне.

Канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Посетив Киев одним днём, фрау канцлер не останется ни на "Крымскую платформу", ни на юбилей Незалежности.

В Турции разбился российский самолет Бе-200. Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец высказался о возможных причинах трагедии, в результате которой погибли три русских офицера, два наших мичмана и трое турок.