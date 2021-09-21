В Европе заявили об угрозе «ценового цунами» из-за «Северного потока — 2»

10 сентября «Газпром» объявил, что строительство «Северного потока – 2» было полностью завершено Фото: REUTERS

Словацкий эксперт в области энергетики Карел Гирман, который ранее входил в число советников при правительстве Украины, заявил, что с наступлением холодов Европу ожидает «ценовое цунами» из-за российского газопровода «Северный поток — 2».

Таким мнением аналитик поделился в интервью газете DenníkN, отметив, что «ценовое цунами» в европейских странах «в полный рост поднимется» уже в ближайшие месяцы, и потребителям из Евросоюза придется «очень дорого заплатить» за этот проект. А после Нового года, по словам Гирмана, «все мы будем платить за газ намного больше, чем могли бы, если бы к повышению цен привела только нормальная рыночная конъюнктура».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 сентября российский холдинг «Газпром» объявил, что строительство «Северного потока – 2» полностью завершено. Первые поставки газа в Европу по нему могут начаться уже к отопительному сезону.

Однако пока непонятно, сколько времени займут процедуры, без которых по европейским правилам нельзя начинать эксплуатацию газопровода. Ранее немецкая газета Handelsblatt писала, что последним препятствием на пути реализации российского проекта может стать смена власти в Германии.