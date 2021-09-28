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Общество28 сентября 2021 7:00

Последние новости на утро 28 сентября 2021: Украина пригрозила Венгрии «ответом» за подписание газового контракта с Россией

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 28 сентября 2021 года
Источник:kp.ru
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«КП» – о последних новостях на утро 28 сентября 2021 года

«КП» – о последних новостях на утро 28 сентября 2021 года

Фото: REUTERS

Последние новости на утро 28 сентября 2021 года. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал подписание Венгрией газового контракта с Россией «ударом» для своей страны и заявил, что Незалежная на этот «удар» ответит.

Газета Wall Street Journa со ссылкой на анонимные источники сообщила, что Соединенные Штаты выразили желание использовать российские военные базы в Центральной Азии, По данным ее собеседников, этот вопрос поднимал глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли на встрече с российским коллегой – начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым. Встреча прошла 22 сентября в Финляндии.