Последние новости на утро 29 сентября 2021: Последние новости на утро 29 сентября 2021: МИД России назвал удаление каналов RT на YouTube «информационной войной»

«КП» – о последних новостях на утро 29 сентября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 29 сентября 2021 года. Министерство иностранных дел России опубликовало заявление по поводу удаления администрацией YouTube двух немецких каналов RT – DE и Der Fehlende Part (DFP), в котором этот шаг назван «беспрецедентной информационной агрессией». МИД указывает, что произошедшее «полностью вписывается в логику развязанной против России информационной войны», поэтому уместно и необходимо принять «ответные симметричные меры в отношении немецких СМИ в России»..

Во вторник, 28 сентября, стало известно, что видеохостинг удалил каналы RT DE и DFP без возможности восстановления. Роскомнадзор расценил этот шаг как цензуру и направил в Google письмо, в котором говорится, что действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что совещание ОБСЕ по правам человека, которое должно было пройти в Варшаве в понедельник, 27 сентября, не состоялось из-за того, что Россия якобы блокирует его проведение.