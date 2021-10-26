Что произошло в ночь на 26 октября

Важные новости утра Фото: Олег ЗОЛОТО

Молдавия заключила контракт о закупке газа у польской компании PGNiG. Пробный транш составит миллион кубометров топлива. Молдавия впервые закупила топливо у альтернативного источника. По словам властей страны, они намерены оценить, насколько выгоден импорт от других поставщиков. Что касается потребителей, то перемены в поставщиках газа, как уверяет молдавские власти, никак не отразятся на тарифах для потребителей в стране. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что власти Молдавии самостоятельно создают кризис с поставками газа.

Читатели американского сайта Breitbart поддержали высказывание президента России Владимира Путин, который выступил с критикой идеи смены пола у детей. Российский лидер оценил это как преступление против человечности. Пользователи ресурса считают, "Запад ненавидит Россию и Китай за то, что они не принимают извращенцев".

Пострадавшая при взрыве в доме в Набережных Челнах девушка умерла в больнице. Девушка 1999 года рождения была госпитализирована в медучреждение сразу после того, как спасатели достали ее из-под завалов. Однако у погибшей было крайне тяжелое состояние, она получила несколько травм в области живота, грудной клетки и мозга.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что России и Штатам предстоит непростой разговор по ракетам средней и меньшей дальности. По его мнению, странам необходимо не допустить гонку подобных вооружений, важно обсуждать и гиперзвуковые неядерные средства, стратегические беспилотники.

На Украине нежелание граждан вакцинироваться от коронавируса связали с Россией. Так, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что настрой среди украинцев против вакцинации может быть вызван введением России "информационный войны" с Киевом.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица опровергла сообщения СМИ о рамочном соглашении между "Нафтогазом Украины" и молдавской госкомпанией Energocom. Она объяснила, что стороны не заключали договор о поставках до 700 миллионов кубометров газа при необходимости.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о скоординированных попытках оклеветать компанию. Добросовестная критика, по его словам, помогает компании стать лучше, однако сейчас наблюдаются скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов для искажения картины о соцсети.

Профессор, вирусолог Анча Баранова объяснила, почему в России коллективный иммунитет не сработал коллективный иммунитет. Она полагает, что виной всем низкие темпы вакцинации населения и изменчивость вируса.