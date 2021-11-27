Что произошло в ночь на 27 ноября

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян выпустили совместное заявление по итогам прошедших в Сочи переговоров. В документе сказано, что страны договорились двигаться к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией. Россия при этом будет оказывать партнерам содействие, если они об этом попросят.

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших после взрыва шахты «Листвяжная» в Кемеровской области.

Мэр города Прокопьевска в Кемеровской области Вячеслав Старченко отправлен в отставку за банкет в дни траура. Он занял должность 13 ноября. Траур в регионе продлится с 26 по 28 ноября. В регионе приспущены государственные флаги России, Кузбасса и муниципалитетов. Также в области отменили развлекательные мероприятия и передачи.

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден выразил уверенность, что в будущем проведет переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров впервые перешли на новый модуль «Причал» на Международной космической станции (МКС).

Бывший глава украинского МВД Арсен Аваков сообщил о падении акций украинских компаний на Лондонской бирже. По его словам, это произошло после того, как президент страны Владимир Зеленский сообщил о подготовке госпереворота на Украине и заявил о причастности к этому украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Александр Мальцев заявил, что предполагаемый убийца "колбасного короля" Александр Мавриди готовится к еще одному побегу. На данный момент он находится в СИЗО-11 в Ногинске по подозрению в убийстве Владимира Маругова.

Известный американский композитор, поэт и драматург Стивен Сондхайм скончался в своем доме в Роксбери. Печальную новость СМИ передал адвокат автора легендарных бродвейских мюзиклов, среди которых "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит".

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал про назальную вакцину от коронавирусной инфекции. По его словам, уже имеется опыт вакцинации детей с ее помощью и отсутствие при этом негативных последствий для маленьких пациентов.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько вариантов развития американо-украинских отношений. По данным газеты Wall Street Journal, в Белом доме пока не могут решить, сокращать количество военных учений в Европе или укреплять военную мощь Киева.

Немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники пишет, что газопровод "Северный поток - 2" при определенных обстоятельствах может начать работать, не дожидаясь завершения процесса сертификации. Как сообщают журналисты, такие примеры уже были ранее.