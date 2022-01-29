Что произошло в ночь на 29 января Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден объявил о скорой переброске американских военных в Восточную Европу и в страны НАТО. Американский лидер отметил, что такой шаг будет предпринят "в ближайшем будущем", но когда именно, он уточнять не стал. Пообещал лишь одно - войск будет "не очень много". До этого МИД РФ публиковал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В них речь шла о необходимости исключения продвижения НАТО на Восток и присоединения к альянсу Украины. Также Россия просила не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.

США недовольны тем, что украинские власти открыто "преуменьшает угрозу российского вторжения". Между Вашингтоном и Киевом "нарастает напряженность" из-за разногласий по поводу того, как стоит трактовать и открыто комментировать оценки американской разведки.

Пришедшая в Россию пятая волна коронавируса может продлиться до четырех месяцев, считает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. По мнению эксперта, это связано с тем, что в стране пока недостаточный уровень коллективного иммунитета.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 29 января Россия в рамках проверки сил реагирования Союзного государства продолжает передислокацию подразделений Вооруженных сил в Белоруссию. Теперь российская сторона перебросила на территорию республики зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что российская сторона запросила разъяснения у Канады в связи с появившимися в СМИ сообщениями о том, что ее вооруженные силы в рамках операции Unifier ("Объединитель") занимаются подготовкой неонацистских формирований на Украине. Однако пока РФ не получила ответа на свой запрос.

МИД Великобритании намерено в понедельник, 31 января, объявить о готовящихся новых санкциях против России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Посол Соединенных Штатов в ФРГ Эмили Хабер направила в МИД Германии конфиденциальное письмо. В нем она написала, что в США Берлин начинают воспринимать как "ненадежного партнера". А причина этому - "сдержанность" немецкой стороны в ситуации вокруг Украины, сообщает издание Spiegel.