Что произошло в ночь на 2 февраля

«КП» – о последних новостях на утро 2 февраля 2022 года Фото: REUTERS

1 февраля президент России Владимир Путин принял премьера Венгрии Виктора Орбана, который прилетел в Москву, чтобы обсудить с поставки газа и ситуацию вокруг Украины. Встреча в Кремле длилась пять часов. В конце политики вышли к журналистам, чтобы сообщить, о чем получилось договориться.

Российский лидер впервые развернуто рассказал, что думает об ответе США и НАТО на наше требование дать письменные гарантии безопасности. В частности, Путин рассказал о том, что Альянс проигнорировал принципиальные озабоченности России – три ключевых требования Москвы, а также как нашу страну пытаются втянуть в войну.

К слову, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон готов продолжать дипломатическое взаимодействие с Россией по гарантиям безопасности в Европе, а президент США Джо Байден «открыт» для новых контактов с российским коллегой Владимиром Путиным и обсуждения этой темы.

Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник сообщило, что США предложили России обсудить возможность инспекции на базах НАТО в Румынии и Польше если Москва пойдет на аналогичный шаг. По словам неназванного собеседника агентства, Вашингтон готов предоставить нашей стране возможность убедиться в том, что на базах западного альянса в этих двух странах нет многоцелевых крылатых ракет «Томагавк». Однако предложение американских властей предполагает, что Россия «предоставит аналогичную информацию об определенных военных базах» на своей территории.

Этой ночью стало известно, что госдолг Соединенных Штатов впервые в истории превысил 30 триллионов долларов. О таком сомнительном «рекорде» свидетельствуют цифры, обнародованные во вторник Минфином США. В графе «совокупный государственный долг» финансовое ведомство указало сумму в 30,012 триллиона долларов.

Лондон внимательно наблюдает за действиями России в странах Латинской Америки и встревожен усилением российского присутствия в регионе, заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в ходе своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Очень любопытная новость поступила из Киева: Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности армии Украины на 100 тысяч человек в ближайшие три года. Будет создано 20 новых бригад, всем военным обещают дать жилье и увеличить денежное довольствие. Кроме того, планируется увеличить срок службы контрактников. Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец разбирается, зачем Зеленский увеличивает армию и хватит ли у Украины денег для наращивания Вооруженных сил сразу на 40%.

Тем временем в Пекине стартовала эстафета огня зимней Олимпиады — 2022. Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке на севере китайской столицы. Ранее сайт «КП» – спорт» писал, что наши олимпийцы уже прибыли в Китай, где их встречали в декорациях из фильмов-катастроф: люди в чумных костюмах, полиция и глухой забор.

Людям, которые получили прививки против коронавируса, не нужно в течение семи дней соблюдать карантин после контакта с больным COVID-19. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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