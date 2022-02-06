Что произошло в ночь на 6 февраля

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Рано утром 6 февраля на Олимпиаде в Пекине прошла короткая программа женщин на командном турнире по фигурному катанию. Главное, чего ждали все - первый выход на лед новой юной суперзвездочки Камилы Валиевой. В результате российская фигуристка Валиева выиграла короткую программу на командном турнире Олимпиады-2022. После американка Карен Чен призналась, что была просто восхищена тем, что увидела в исполнении Валиевой на льду и добавила, что может "только мечтать о таком".

Издатель и гендиректор американского журнала National Interest (NI) Дмитрий Саймс рассказал о своем мнение по поводу возможного сценарии начала гипотетического вооруженного конфликта на Украине. Он уверен, что российская сторона не намерена "вторгаться" и не расположена к другим агрессивным действиям.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона пошла на ответные меры в отношении Deutsche Welle после запрета вещания телеканала RT DE в Германии, чтобы показать, что следующие шаги в этом направлении дорого обойдутся Западу.

В России больше не требуется соблюдать 14-дневную изоляцию людям, которые контактировали с больными коронавирусной инфекцией. Это следует из постановления Роспотребнадзора, подписанном главой ведомства Анной Поповой.

Издание Associated Press сообщает, что уровень доверия к американским властям снизился. Теперь им доверяют все меньше из-за лжи, которая в последние десятилетия обнаруживается в их заявлениях.

Елизавета II планирует в уединении встретить свой 70-летний юбилей со дня вступления на британский престол. В память об отце монарха Георге VI, который скончался 6 февраля 1952 года, дата начала ее царствования широко не отмечается.

Молекулярный биолог Максим Скулачев заявил, что коронавирус может изменить биологический возраст человека. Эксперт полагает, что непривитый человек в случае заражения, подвергается воздействию такого количества негативных факторов, которое в течение 10 дней приводит к "старению" организма на 10 лет.