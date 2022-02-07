Что произошло в ночь на 7 февраля

«КП» – о последних новостях на утро 7 февраля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Госдумы подготовили и направили на отзыв в правительство законопроект, который предполагает право россиян на превышение допустимой самообороны при защите своей жизни, родных и близких, если в их жилище незаконно кто-то проник. Авторы документа отмечают, что «право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека». В пояснительной записке к проекту закона говорится, что никто не имеет права проникать в чужой дом или квартиру против воли тех, кто там живет, кроме случаев, «установленных федеральным законом или на основании судебного решения».

Минувшей ночью стало известно, что с 1 апреля 2022 года система денежных переводов Western Union перестанет осуществлять денежные переводы внутри России, однако возможность отправить перевод за границу останется. Об этом говорится в письме, которое компания разослала банкам-партнерам. Отмечается, что такое решение было принято из-за низкой востребованности внутрироссийских переводов с помощью системы Western Union.

Германия вместе с союзниками готова «предпринять все необходимые шаги» в случае предполагаемого «вторжения» России на Украину. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Washington Post. Сейчас он находится с визитом в США. К слову, ранее новый немецкий канцлер объяснил, почему Германия не будет поставлять Украине летальное оружие, а также назвал целью своего визита в Штаты необходимость послать России «единый сигнал».

Расширение НАТО на восток представляет угрозу не только для России, но и для Турции, Ирана и Китая, а также для самого Североатлантического альянса, считает лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек. По его словам, расширение альянса приведет к «смерти» НАТО.

Тем временем сборная России на зимних Олимпийских Играх в Пекине заняла первое место в командном турнире по фигурному катанию после произвольного танца в танцах на льду. В предпоследнем виде программы сборную России представили Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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