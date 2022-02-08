Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Россией по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон (справа) на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и лидером Польши Анджеем Дудой Фото: REUTERS

Европейским странам необходимо продолжать диалог с Россией, чтобы найти пути выхода из ситуации вокруг Украины и сократить риск возможной эскалации. Об этом во вторник, 8 февраля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и лидером Польши Анджеем Дудой в Берлине. Лидер Пятой республики, побывавший в Москве и Киеве, отметил, что «последние дни позволили выявить новые подходы».

«Мы будем вместе над ними работать. У нас также желание продолжить этот требовательный диалог, верный нашим принципам и ценностям, и, оставаясь едиными, вести диалог с Россией, чтобы сократить все риски эскалации, запустить необходимую дескалацию, выстроить мир и стабильность», - сказал Макрон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, переговоры президентов России и Франции в Кремле продолжались более пяти часов. Лидеры двух стран обсуждали вопросы европейской безопасности и варианты решения украинского кризиса. После встречи Владимир Путин с Эммануэлем Макроном вышли к журналистам и рассказали, о чем они говорили и о чем договорились. В частности, Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и начнет «возвращать» Крым военным путем, победителей не будет.

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