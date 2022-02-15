Глава Минобороны Украины заявил, что оснований вводить военное положение в стране нет

Министр обороны Украины Алексей Резников Фото: REUTERS

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на сегодняшний день оснований для введения в стране военного положения нет. Он также выразил «абсолютную уверенность» в том, что никакого «вторжения России» не будет.

«Я уверен, что для введения такого положения особого правового режима сегодня абсолютно оснований нет», - сказал он в эфире украинского телеканала ICTV.

По словам главы украинского Минобороны, этого ни в коем случае нельзя делать «только ради того, чтобы урегулировать или нормировать медийную атмосферу и пространство».

«Я абсолютно спокойно уверен в том, что мы переживем этот кризис. Он в первую очередь, действительно, носит информационный характер. Но военное положение вводится, если наступает непосредственно агрессия в качестве уже вторжения. Я надеюсь, что такого вторжения не произойдет, и потому все будет хорошо», - успокоил сограждан Резников.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Украина встречает грядущее «вторжение России», которое «назначили» на 16 февраля, новым праздником – Днем Единения. Об этом заявил лидер Незалежной Владимир Зеленский в своем видеообращении к нации, записанном в понедельник вечером после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Получилось, как ответ, но почему-то адресатами этого обращения видится не Путин, а Байден, Джонсон и все остальные, кто пугал Зеленского неизбежным «нападением России на Украину».

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», - заявил украинцам их президент.

Зеленский также призвал депутатов Верховной рады, которые успели выехать за границу, в течение 24 часов вернуться на Украину. По его словам, власть, в том числе и парламент, должна своим примером подавать гражданам сигналы к единству.

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