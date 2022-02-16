Что произошло в ночь на 16 февраля Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден сделал заявление для граждан России. Он призвал их не бояться Америки, НАТО или Украины. "Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной, страной, с которой у вас тесные связи, общая история и культура", - заявил американский лидер во время обращения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посоветовал всем, кто переживает за ночное "вторжении" России на Украину "завести будильники" и самим в этом убедиться. Также он добавил, что в Кремле с иронией отнеслись к сообщениям западных СМИ про российское "вторжение" под утро.

В скором времени ожидается получение разрешения на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител, разработанного специалистами центра им.Гамалеи. Пакет документов для получения разрешения уже подан, рассказал Александр Гинцбург.

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что у пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, в редких случаях может происходить воспаление мозгового вещества. При этом он добавил, что природа данного явления до сих пор обсуждается. Энцефалит может быть иммунный вторичный, но и может оказаться вирусным триггером.

Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную разведку российских кораблей во время проведения учений Военно-морского флота в Средиземном море. В результате наши экипажи зафиксировали излучения РЛС кораблей альянса, определили параметры их движения и взяли их на сопровождение.

Вертолет американской армии UH-60 Black Hawk совершил посадку вблизи польско- украинской границы, написал в Twitter журналист телеканала CNBC Брэд Ховард. На чьей именно территории приземлился вертолет, не уточняется.

В мире четвертый человек полностью излечился от ВИЧ-инфекции. Это удалось сделать врачам из Нью-Йорка (США) с помощью пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови. Пациентом была женщина средних лет, у которой также диагностировали лейкемию через четыре года после выявления ВИЧ-инфекции.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала дикостью саму мысль о войне с Украиной. По ее словам, Россия со своей стороны сделает возможное, чтобы избежать такого развития событий.