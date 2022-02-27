Что произошло в ночь на 27 февраля

«КП» – о последних новостях на утро 27 февраля 2022 года Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты и их западные партнеры намерены отключить ряд российских банков от международной банковской системы SWIFT и помешать Банку России использовать свои валютные резервы и таким образом «подорвать эффективность» международных санкций. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров США, Британии, Германии, Франции, Италии, Канады и главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

После объявления о планах отключить российские банки от SWIFT и заморозки резервов Центробанка в Белом доме предсказали рублю «свободное падение». В Вашингтоне считают, что отключение некоторых российских банков от системы SWIFT заставит финансовые институты по всему миру прекратить с ними операции.

Тем временем Россия закрывает свое воздушное пространство для авиакомпаний Латвии, Литвы, Эстонии и Словении в ответ на аналогичные меры, принятые властями этих стран. В свою очередь другие страны Евросоюза намерены закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Жертвой кибератак на Россию, о которых ранее предупреждали западные СМИ, стал портал госуслуг. Как сообщает Министерство цифрового развития России, на сайт было совершено свыше 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за ужесточение санкций против России в связи с начатой ею специальной военной операции на Украине. Французский лидер предложил распространить ограничения на международную систему обмена банковской информацией SWIFT. В то же время Макрон заявил, что власти Франции намерены увеличить поставки вооружения на Украину в связи с проведением в этой стране военной спецоперации России.

В субботу, 26 февраля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российские военные уничтожили украинскую дамбу, которая долгие годы перекрывала подачу воды на полуостров. Работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается, добавил он.

Между тем стало известно о состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Его госпитализировали с коронавирусом, болезнь протекает очень непросто. В Минздраве подтвердили, что парламентарий заболел «Омикроном». К 26 февраля врачи отметили позитивную динамику. Печень и почки Жириновского работают стабильно, анализы в норме.