Песков назвал безопасность миротворцев в Нагорном Карабахе приоритетом для РФ

Песков назвал безопасность миротворцев в Нагорном Карабахе важным приоритетом для России Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос безопасности российских миротворцев в Нагорном Карабахе является приоритетным для страны.

Песков сообщил журналистам на брифинге, что российские военные находятся в контакте с Баку и Ереваном. Все основные контакты идут главным образом как раз по линии военных.

"Пока мы не располагаем какой-либо информацией о том, что что-то произошло, угрожающее жизни наших миротворцев. Конечно, для нас это является важным приоритетом", - отметил официальный представитель Кремля.

Накануне Песков также сообщил, что Москва ведет работы по возвращении ситуации в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло. Базой для этого служат трехсторонние документы.

19 сентября Азербайджан анонсировал проведение "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, назвав единственным путем к миру - вывод войск ВС Армении из региона.

В Ереване ответили, что в Нагорном Карабахе нет армянских военных и боевой техники. Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза страны и сказал, что Баку пытается взять под контроль населенные пункты Карабаха.

МИД России призвал обе стороны конфликта решить вопросы путем дипломатии, прекратив боевые действия. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова также призвала Баку и Ереван обеспечить безопасность миротворцам РФ.