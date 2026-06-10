Путин высказался о противниках России, ВСУ атаковали «Оборону Севастополя», умерла Людмила Чурсина: что произошло 10 июня

Путин обвинил противников РФ в совершении терактов против детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

10 июня президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в формате видеоконференции заявил о том, что противники РФ не гнушаются терактами, в том числе по отношению к детям. Глава государства говорил об атаке киевских боевиков на общежитие педагогического колледжа в Старобельске.

«Наши противники не останавливаются перед террористическими актами», – подчеркнул президент.

Российский лидер отметил, что подобные агрессивные действия сознательно нацелены против несовершеннолетних гражданских лиц, что лишний раз доказывает необходимость обеспечения надежной защиты территорий от любых потенциальных террористических угроз.

Путин обратил внимание руководителей всех спецслужб и силовых структур на необходимость усилить антитеррористическую безопасность по всей образовательной и социальной системе, а также поручил оперативно провести необходимую работу для надежной защиты детских здравниц и лагерей. К выполнению этого поручения, по словам президента, следует отнестись с максимальной ответственностью.

10 июня произошел очередной террористический акт со стороны киевского режима. На этот раз пострадало культурно-историческое наследие России. ВСУ атаковали панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Дрон повредил здание музея – загорелась крыша, пострадало само полотно.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что это здание – не просто музей, а символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага, включая бомбардировки немецкой авиации в годы Великой Отечественной. Значительная часть живописного полотна, к сожалению, сгорела. Пожар тушили несколько часов, пострадавших нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар ставит Киев в один ряд с фашистами и террористами, уничтожавшими мировые культурные святыни. Россия восстановит уникальный шедевр.

10 июня страна потеряла великую актрису Людмилу Чурсину. В Центральном академическом Театре Российской армии сообщили, что причиной смерти народной артистки СССР стала продолжительная болезнь. Она ушла из жизни на 85-м году жизни. За долгую карьеру Чурсина сыграла более 100 ролей в фильмах и сериалах.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст «действенный и жесткий» ответ на очередной, 21-й пакет санкций Евросоюза. В Брюсселе активно обсуждают документ, который включает, по данным Reuters, 170 лиц и 90 банков.

В Дагестане стабилизировалась обстановка на месте возгорания газопровода. Причиной пожара, вспыхнувшего вечером 9 июня между селами Бавтугай и Гельбах, стала разгерметизация. Тогда прогремели три взрыва, пламя поднималось на высоту до 15 метров.