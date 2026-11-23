На фоне очередного сбоя в США задерживают уже более шести тысяч авиарейсов. Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

В США, а также на рейсах, прибывающих в страну и вылетающих из неё, зафиксировали более шести тысяч задержек самолётов. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полётов FlightAware.

Массовые сбои в расписании произошли за несколько дней до Дня благодарения, когда в стране традиционно возрастает пассажиропоток. Особенно серьёзные проблемы возникли у авиакомпании Delta Air Lines.

Одним из наиболее пострадавших аэропортов стал Хартсфилд-Джексон в Атланте. Там зафиксировали задержки свыше полутысячи вылетающих и прибывающих рейсов всех авиакомпаний.

Накануне сообщалось, что в США сбой в работе авиакомпании Delta Air Lines привел к задержке нескольких сотен рейсов. Уточняется, что сбой произошел в электронной системе авиаперевозчика в аэропорту Атланты. Неполадки возникли в программе, отвечающей за учет веса и балансировки самолетов.

При этом глава аппарата Белого дома Стивен Миллер запретил министру внутренней безопасности США Марквейну Маллину давать телеинтервью после его заявления о возможной связи крупных технологических сбоев в стране с искусственным интеллектом.

14 ноября министр транспорта Шон Даффи рассказал, что причиной полной приостановки вылетов самолетов из аэропортов США стал сбой связи в диспетчерских центрах. По его словам, ФАУ ввело общенациональный запрет на вылеты для всех аэропортов Соединенных Штатов Америки после проблемы со связью, затронувшей все районные центры управления воздушным движением.

Напомним, что массовые ограничения на авиаперевозки были введены после технического сбоя в работе сетевого маршрутизатора в аэропорту Мидуэй. Неполадки затронули системы управления воздушным движением и привели к задержкам более 7 тысяч рейсов.

На фоне произошедшего президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предположил, что причиной неисправности могло стать устаревшее оборудование. Возникшие перебои затронули и спортивную сферу. Команды Национальной Баскетбольной Ассоциации и Национальной Хоккейной Лиги не могли добраться до городов проведения матчей.