Киберпонедельник 2026: скидки, вромокоды, кэшбэк

Киберпонедельник 2026: скидки, вромокоды, кэшбэк
Яндекс плюс
Кинопоиск
Яндекс музыка
Окко

Лучшие предложения

Okko
Промокод
Эксклюзив
Подписка на 60 дней за 1 рубль для новых пользователей и тех, кто имел активную подписку год назад
Действителен до 31.01.2026
Использовано 116 раз
Яндекс Плюс
Промокод
Эксклюзив
До 60 дней за 1 рубль!
Действителен до 01.04.2026
Использовано 1361 раз
Кинопоиск
Промокод
Эксклюзив
До 60 дней Кинопоиска за 1 рубль!
Действителен до 01.04.2026
Использовано 228 раз
Яндекс Музыка
%
Промокод
Эксклюзив
60 дней подписки за 1 рубль для всех без активной мультиподписки Яндекс Плюс
Действителен до 01.04.2026
Использовано 272 раза
КОРОЛЬ ГОВОРИТ!
2000Р
Промокод
Скидка на онлайн-курсы 2000 рублей
Действителен до 25.02.2026
Использовано 17 раз

Товары для дома
Товары для дома
Книги
Книги
Доставка еды и продуктов
Доставка еды и продуктов
Промокоды на путешествия и туризм
Промокоды на путешествия и туризм
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Техника и электроника
Техника и электроника
Детские товары и игрушки
Детские товары и игрушки
Товары для животных
Товары для животных
Спортивные товары со скидками
Спортивные товары со скидками
Товары для красоты и здоровья
Товары для красоты и здоровья
Украшения
Украшения
Цветы
Цветы
Гипермаркеты
Гипермаркеты
Интернет-услуги и провайдеры
Интернет-услуги и провайдеры
Образование
Образование
Часы и аксессуары
Часы и аксессуары

Skillbox
65%
Промокод
Скидка 65% на профессии и курсы и курс по ИИ в подарок
Действителен до 31.12.2025
Использовано 1 раз
Нетология
11%
Промокод
Эксклюзив
-11% скидка на онлайн курсы
Действителен до 31.12.2025
Использовано 19 раз
LinguaLeo
80%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 80% на тариф "Премиум" на 12 месяцев для всех пользователей
Действителен до 31.12.2026
Использовано 186 раз
Skyeng
10%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 10% на всё для новых пользователей
Действителен до 31.01.2026
Использовано 6 раз
Foxford
17%
Промокод
Эксклюзив
-17% скидка на все курсы для новых покупателей
Действителен до 28.02.2026
Использовано 159 раз
Инглекс
40%
Промокод
Эксклюзив
-40% на индивидуальные уроки английского + первый урок в подарок
Действителен до 01.02.2026
Использовано 5 раз
GeekBrains
8%
Промокод
Эксклюзив
Дополнительная скидка 8% (суммируется с остальными скидками)
Действителен до 31.12.2025
Использовано 3 раза
Skillfactory
5%
Промокод
Акция - 5% к скидке на сайте
Действителен до 31.12.2025
Использовано 5 раз
Puzzle English
899Р
Промокод
Премиум на пять лет за 6990 рублей, Премиум на месяц за 899 рублей
Действителен до 31.01.2026
Skypro
12%
Промокод
Скидка 12% на любой курс
Действителен до 31.12.2025
Использовано 5 раз
Умскул
50%
Скидка
Скидка до 50% на "Основной курс"
Действителен до 31.01.2026
Использовано 93 раза
Verona school
Скидка
Гарантированный подарок от VERONA
Действителен до 26.02.2026
Использовано 8 раз
Eduson academy
Промокод
Курс "Финансовое моделирование" со скидкой 65%!
Действителен до 31.12.2025
Яндекс Практикум
7%
Скидка
Скидка 7% в подарок при прохождении бесплатной части курса за неделю
Действителен до 14.01.2026
Использовано 3 раза
Бубль-Гум
10%
Промокод
Эксклюзив
Дарим скидку 10% на ВСЁ!
Действителен до 01.02.2026
Использовано 79 раз
Бродвей Москва
10%
Промокод
Скидка 10% на все постановки от 5000 рублей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 3 раза
Skysmart
33%
Промокод
Новогодние подарки и скидки до 33% на занятия по школьным предметам
Действителен до 15.01.2026
Productstar
75%
Промокод
—75% скидка по промокоду на «Профессия: Аналитик»
Действителен до 31.12.2025
Использовано 1 раз
Bang bang education
8000Р
Промокод
Эксклюзив
-8000 рублей на любую годовую программу, суммируется со скидками на сайте
Действителен до 31.12.2025
Годограф
10%
Скидка
Дополнительная скидка 10% по программе лояльности
Действителен до 29.01.2026
Использовано 2 раза
НАДПО
43%
Промокод
Эксклюзив
При оплате по купону - скидка до 43%
Действителен до 31.10.2026
Использовано 4 раза

Tez Tour
8000Р
Промокод
Скидка 8 000 рублей при покупке тура от 200 000 рублей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 9 раз
Купибилет
Скидка
Розыгрыш до 100000 баллов на билеты в приложении
Действителен до 30.12.2025
Использовано 6 раз
Яндекс.Путешествия
15%
Промокод
Заказ со скидкой 15% для новых пользователей, но не более 1000 рублей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 257 раз
Ozon.travel
%
Промокод
Эксклюзив
Cкидка 1500 миль Ozon на первый заказ отелей, авиа и ж/д билетов +1000 миль новым пользователям
Действителен до 31.01.2026
Использовано 13 раз
Youtravel.me
%
Скидка
Корпоративные туры для организаций
Действителен до 30.01.2026
Использовано 3 раза
Круиз Онлайн
%
Промокод
Скидка -3% на круизы
Действителен до 31.12.2025
Использовано 2 раза
Слетать.ру
67%
Скидка
Горящие туры со скидками до 67%
Действителен до 20.01.2026
Использовано 8 раз
Level Travel
50%
Скидка
Скидки до 50% на туры
Действителен до 31.01.2026
Использовано 81 раз
Doninturflot
20%
Скидка
–20% на избранные круизы!
Действителен до 16.01.2026
Otello
15%
Промокод
Первый заказ со скидкой 15%, но не более 1500 рублей
Действителен до 11.01.2026
Использовано 20 раз
Avito Путешествия
25%
Скидка
До -25% на бронирование - все лучшие предложения
Действителен до 31.01.2026
Использовано 76 раз
Т-Банк Авиа и Отели
2600Р
Промокод
Эксклюзив
Скидка 2600 рублей при заказе от 10 000 рублей, на первое бронирование
Действителен до 31.01.2026
Использовано 69 раз
Ситидрайв
600Р
Промокод
Скидка 600 рублей на первую поездку
Действителен до 31.01.2026
Использовано 10 раз
Островок
20%
Промокод
-20% до 2000 рублей для любого клиента
Действителен до 31.12.2025
Использовано 957 раз

Cskashop
10%
Промокод
-10% на товары по купону
Действителен до 11.03.2026
Использовано 4 раза
Mark Formelle
10%
Промокод
Скидка 10% на заказ по купону
Действителен до 31.12.2025
Использовано 30 раз
O'stin
60%
Скидка
SALE: скидки до 60%
Действителен до 20.01.2026
Использовано 47 раз
Love Republic
15%
Промокод
-15% в разделе «Эксклюзивно онлайн» (не суммируется с другими скидками)
Действителен до 31.12.2025
Использовано 131 раз
Incanto
10%
Промокод
Скидка 10% на последний размер
Действителен до 31.12.2025
Использовано 8 раз
Rendez-Vous
70%
Скидка
Cкидки до 70% на обувь, сумки, одежду и аксессуары на сайте и в магазинах
Действителен до 31.12.2025
Использовано 62 раза
Zarina
20%
Промокод
Скидка 20% на заказы от 9000 рублей
Действителен до 20.01.2026
Использовано 78 раз
Gulliver
15%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 15% на первый заказ от 5000 рублей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 26 раз
Ecco
400р
Промокод
Эксклюзив
Весь ассортимент, кроме акционных товаров со скидкой 400 рублей
Действителен до 31.01.2026
Использовано 75 раз
Снежная Королева
90%
Скидка
Распродажа: до -90% на одежду и аксессуары!
Действителен до 22.01.2026
Использовано 162 раза
Bebakids
8%
Промокод
Скидка на новинки 8%
Действителен до 15.01.2026
Befree
20%
Промокод
Скидка 20% на новинки
Действителен до 31.12.2025
Использовано 40 раз
Ekonika
10%
Промокод
Коллекции прошлых сезонов со скидкой 10%
Действителен до 31.12.2025
Использовано 17 раз
Ralf Ringer
%
Скидка
Сдайте старую пару обуви и получите 1000 бонусов!
Действителен до 31.12.2025
Использовано 31 раз
BRANDSHOP
10%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 10% на заказ по купону
Действителен до 31.12.2025
Использовано 216 раз
Finn Flare
80%
Скидка
Распродажа мужской одежды со скидками до 80%
Действителен до 31.12.2025
Lacoste
10%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 10% на товары без скидки и сумму заказа от 1500 рублей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 2 раза
Original marines
11%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 11% на ВСЕ товары
Действителен до 08.08.2026
Использовано 1 раз
SuperStep
10%
Промокод
Скидка 10% на новую коллекцию
Действителен до 31.07.2026
Использовано 2 раза
Street Beat
10%
Промокод
Скидка 10% на весь ассортимент на первый заказ в приложении
Действителен до 10.02.2026
Использовано 19 раз
Nappyclub
50%
Промокод
Скидка 50% на весь ассортимент сайта на первый заказ от 2500 рублей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 5 раз

Спортмастер
20%
Промокод
-20% скидка на обувь для горного туризма
Действителен до 01.07.2026
Использовано 2981 раз
Планета Спорт
20%
Скидка
Новогодняя распродажа: скидки 20%!
Действителен до 31.12.2025
Использовано 4 раза
BeFit
15%
Промокод
Скидка 15% на заказ
Действителен до 31.12.2025
Использовано 2 раза
FitStars
70%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 70% на все
Действителен до 29.01.2026
Использовано 850 раз

Petshop
15%
Промокод
Скидка 15% на заказ от 1500 рублей для новых клиентов в приложении и на сайте
Действителен до 31.12.2025
Использовано 18 раз
Бетховен
15%
Промокод
Скидка 15% на заказы от 1500 рублей
Действителен до 30.12.2025
Использовано 8 раз
Четыре Лапы
15%
Промокод
Скидка 15% для новых клиентов сети
Действителен до 31.01.2026
Использовано 956 раз

Polza.ru
500Р
Промокод
Получите скидку 500 рублей на первый заказ от 2990 рублей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 43 раза

Республика
10%
Промокод
Скидка 10% на заказ (суммируется с другими скидками)
Действителен до 31.12.2025
Использовано 13 раз
Издательство МИФ
10%
Промокод
Скидка 10% на заказ
Действителен до 31.12.2025
Использовано 112 раз
Буквоед
28%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 28% на всё при оплате по купону
Действителен до 31.01.2026
Использовано 16 раз
ЛитРес
90%
Скидка
Скидки до 90% на сотни книг
Действителен до 23.01.2026
Использовано 341 раз
Читай-город
28%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 28% на всё
Действителен до 30.01.2026
Использовано 387 раз
Литнет
20%
Промокод
Первая покупка со скидкой 20%
Действителен до 31.12.2025
Использовано 35 раз
book24
25%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 25% на весь ассортимент
Действителен до 31.01.2026
Использовано 31 раз
Puzzle Movies
20%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 20% на все тарифы
Действителен до 31.01.2026
Использовано 3 раза

Адамас
20%
Промокод
Скидка 20% на третье украшение
Действителен до 31.12.2025
Использовано 18 раз
Sunlight
95%
Промокод
Эксклюзив
Скидки до 95% на весь ассортимент украшений
Действителен до 12.01.2026
Использовано 694 раза

Семицветик
10%
Промокод
Скидка 10% на все товары (Санкт-Петербург)
Действителен до 31.12.2025
Использовано 15 раз
Grand Flora
%
Промокод
7% на всё
Действителен до 16.08.2026
Использовано 13 раз
Flor2u
12%
Промокод
Эксклюзив
12% скидка на любой заказ при заказе от 500 рублей на сайте и в приложении
Действителен до 31.05.2026
Использовано 37 раз
AzaliaNow
40%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 40% на все
Действителен до 02.02.2026
Использовано 21 раз

Столплит
1000р
Промокод
Cкидка 1000 рублей при покупке от 15 000 рублей
Действителен до 31.01.2026
Использовано 4 раза
Все Инструменты
30%
Промокод
Первый заказ для юр. лиц со скидкой 30% по купону
Действителен до 31.12.2025
Использовано 542 раза
Лю.ру
%
Промокод
Скидка 10% на освещение!
Действителен до 18.01.2026
Использовано 2 раза
КолесаДаром
5%
Промокод
Скидка 5% на шины китайских брендов
Действителен до 31.01.2026
Использовано 3 раза
МаксидоМ
5%
Промокод
-5% скидка на любой заказ
Действителен до 15.01.2026
Использовано 4 раза
Цвет Диванов
5%
Промокод
Скидка 5% при заказе от 30 000 рублей
Действителен до 31.12.2025
Твой Дом
10000Р
Промокод
Скидка 10000 рублей при покупке от 100000 рублей
Действителен до 28.02.2026
Использовано 2 раза
Ножиков
40%
Скидка
Декабрьские скидки до 40%
Действителен до 31.12.2025
Использовано 1 раз
Улыбка радуги
40%
Промокод
Первые 3 заказа от 1000 рублей со скидкой 40%
Действителен до 31.12.2025
Использовано 21 раз
Cozy home
30%
Промокод
–30% на заказы от 6000 рублей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 2 раза
Диван Босс
5000р
Промокод
Эксклюзив
До -5000 рублей скидки на заказ от 15 000 рублей
Действителен до 12.01.2026
Использовано 1 раз
Много мебели
5000р
Промокод
Скидки до 5000 рублей на покупки по купону
Действителен до 12.01.2026
Грузовичкоф
555Р
Промокод
Эксклюзив
Скидка 555 рублей от любой суммы заказа
Действителен до 11.01.2026
Использовано 3 раза
Gipfel
11%
Промокод
Скидка 11% от 4500 рублей на товары со скидкой не более 30%
Действителен до 31.12.2025
Использовано 53 раза
Петрович
90%
Скидка
Распродажа со скидками до 90%
Действителен до 31.01.2026
Использовано 229 раз
Ormatek
90%
Скидка
Большая распродажа: скидки до 90%
Действителен до 22.08.2026
Использовано 74 раза
Lazurit
85%
Скидка
Скидки до 85% на двуспальные кровати
Действителен до 31.01.2026
Использовано 2 раза
Synergetic
300Р
Промокод
Скидка 300 рублей на первый заказ от 2500 рублей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 50 раз
Letique
Скидка
Бесплатная доставка от 3 000 рублей
Действителен до 28.02.2026
Использовано 18 раз
Polza.ru
500Р
Промокод
Получите скидку 500 рублей на первый заказ от 2990 рублей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 43 раза
ЭПЛ Даймонд
67%
Промокод
До -67% на ювелирные изделия по купону
Действителен до 31.12.2025

Ситилинк
60%
Промокод
Купон на скидку до 60% на новогодней распродаже
Действителен до 14.01.2026
Использовано 223 раза
Технопарк
%
Скидка
Кешбэк 5% бонусами за каждую покупку по программе лояльности
Действителен до 31.12.2025
Использовано 21 раз
Kotofoto
10%
Промокод
Скидка 10% для покупки виниловых пластинок на заказ от 20000 рублей
Действителен до 01.01.2026
Использовано 2 раза
Polaris
70%
Промокод
Скидки до -70% на технику бренда
Действителен до 31.12.2025
Использовано 31 раз
Xiaomi Mi-Shop
10%
Промокод
Эксклюзив
10% скидка но не более 1200/600/400 на: смартфоны/умные устройства/аксессуары
Действителен до 15.12.2026
Использовано 4 раза
Музторг
%
Промокод
Специальная цена по клубной карте
Действителен до 06.05.2026
Использовано 47 раз
Холодильник
2500р
Промокод
Скидка 2500 рублей при заказе от 40 000 рублей для всех
Действителен до 28.02.2026
Использовано 14 раз
Техпорт
50%
Скидка
Скидки до 50% при оплате бонусами
Действителен до 31.12.2025
Использовано 3 раза
Tefal
20%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 20% при покупке двух товаров и более, размещенных на акционной странице
Действителен до 05.08.2026
Использовано 9 раз
BigGeek
3000р
Промокод
Эксклюзив
-3000 рублей при заказе от 100000 рублей
Действителен до 15.01.2026
Использовано 390 раз
Xcom shop
3%
Промокод
Скидка 3% на заказ
Действителен до 31.01.2026
Использовано 8 раз
restore:
3%
Скидка
Скидка 3% на покупку при оплате онлайн
Действителен до 22.01.2026
Использовано 155 раз
Ого
50%
Скидка
Скидки до 50% по бонусной программе
Действителен до 31.01.2026
Использовано 2 раза
Wishmaster
1000Р
Промокод
Скидка 1000 рублей при покупке от 20 000 рублей
Действителен до 01.01.2026
Использовано 22 раза
Lex
10%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 10% на заказ. Не суммируется с другими акциями
Действителен до 31.12.2025
Использовано 1 раз
Doctorhead
3%
Промокод
Скидка 3%, не действует на товары со скидками, не действует на бренды исключения
Действителен до 31.01.2026
Использовано 9 раз
Technodom.kz
74%
Скидка
Средства для ухода за волосами со скидками до 74%
Действителен до 31.01.2026
Использовано 2 раза
Tion
1000р
Скидка
Скидка 1000 рублей на второй и следующие монтажи в одном заказе по одному адресу
Действителен до 31.01.2026

AliExpress
300р
Промокод
-300 рублей от 1000 рублей на первый заказ
Действителен до 03.02.2026
Использовано 571 раз
Ozon.ru
30%
Промокод
-30% скидка на первый и все повторные заказы линеек Librederm на Ozon из подборки по ссылке
Действителен до 31.12.2025
Использовано 85 раз
Banggood
70%
Скидка
Станки и аксессуары со скидкой до 70%
Действителен до 05.02.2026
Использовано 3 раза
Sima-land
10%
Промокод
Скидка -10% для новых пользователей. Минимальный заказ от 1000 рублей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 66 раз
Купер
2000р
Промокод
-2000 рублей на первый заказ от 6000 рублей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 164 раза
Лемана ПРО
%
Скидка
Подборка товаров по сниженным ценам
Действителен до 15.01.2026
Использовано 448 раз
Leomax
25%
Промокод
Экстра -25% на первый заказ на сумму от 2599 рублей
Действителен до 28.02.2026
Использовано 2 раза
Джум
10%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 10% на все только на первый заказ
Действителен до 31.01.2026
Использовано 76 раз
Лента
70%
Скидка
Скидки до 70% на ассортимент товаров
Действителен до 31.01.2026
Использовано 4720 раз
Лента онлайн
%
Скидка
Новогодние товары по выгодным ценам!
Действителен до 31.12.2025
Использовано 7 раз
Rossko
10%
Промокод
Скидка 10% на первый заказ
Действителен до 03.09.2026
Использовано 2 раза

Domino's Pizza
%
Промокод
Скидка 25% на все при заказе от 1390 руб.
Действителен до 31.12.2025
Использовано 178 раз
Впрок
5%
Промокод
-5% на любой заказ от 4000 рублей
Действителен до 30.12.2025
Использовано 231 раз
Papa Johns
20%
Промокод
Скидка 20% на пиццы при заказе от 1799 рублей (Москва и МО, Томск, Новосибирск)
Действителен до 31.12.2025
Использовано 80 раз
Rostic's
25%
Промокод
Cкидка 25% на заказ с самовывозом от 599 рублей
Действителен до 31.01.2026
Использовано 2748 раз
2 Берега
%
Промокод
-30% на все меню
Действителен до 10.02.2026
Использовано 21 раз
Grow food
35%
Скидка
Скидки до 35% - все актуальные акции
Действителен до 31.01.2026
Использовано 14 раз
Тануки
20%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 20% на первый заказ на сайте или в приложении от 4500 тенге
Действителен до 31.12.2025
Использовано 11 раз
Foodband
35%
Промокод
Получи скидку до 35% на ВСЕ по купону при заказе от 745 рублей
Действителен до 31.01.2026
Использовано 13 раз
Аленка
40%
Промокод
Эксклюзив
-40% на товары без скидок при оплате по купону
Действителен до 31.12.2025
Использовано 20 раз
Магнит
36%
Промокод
Скидка 36% на первый заказ от 1200 рублей Магнит Косметик!
Действителен до 30.12.2025
Использовано 6 раз
Пятерочка
25%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 25% на первый заказ + бесплатная доставка от 1500 рублей (только Мск и МО)
Действителен до 31.12.2025
Использовано 3128 раз
Суши Мастер
20%
Промокод
-20% на основное меню за первый заказ в новом приложении
Действителен до 31.12.2025
Использовано 92 раза
Самокат
50%
Промокод
Скидка 50% на первый заказ от 700 рублей
Действителен до 31.01.2026
Использовано 2338 раз
Level Kitchen
1500р
Промокод
Первый заказ полезного питания от 5 дней со скидкой 1500 рублей
Действителен до 11.01.2026
Использовано 1 раз
Ашан
25%
Промокод
Скидка 25% на первый заказ от 3000 рублей на сайте или в приложении, но не более 1000 рублей
Действителен до 28.02.2026
Использовано 176 раз
Алло Пицца
20%
Скидка
Скидка 20% на самовывоз пицц
Действителен до 31.01.2026
Использовано 42 раза
ВкусВилл
350р
Промокод
-350 рублей на первый заказ от 2500 рублей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 45 раз
Нияма
10%
Промокод
Скидка 10% при заказе от 2999 рублей
Действителен до 28.02.2026
Использовано 2 раза
Глобус
20%
Промокод
Первый или один повторный заказ со скидкой 20% от 8990 рублей на товары из подборки
Действителен до 31.01.2026
Использовано 12 раз
Винлаб
10%
Промокод
Дополнительная скидка 10% на первую покупку
Действителен до 31.12.2025
Использовано 390 раз
Tasty Coffee
10%
Промокод
Эксклюзив
Купон на скидку 10% на заказ
Действителен до 31.12.2025
Использовано 422 раза

Skillbox
65%
Промокод
Скидка 65% на профессии и курсы и курс по ИИ в подарок
Действителен до 31.12.2025
Использовано 1 раз
Нетология
11%
Промокод
Эксклюзив
-11% скидка на онлайн курсы
Действителен до 31.12.2025
Использовано 19 раз
Reg.ru
15%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 15% на новую покупку
Действителен до 31.12.2025
Использовано 45 раз
Allsoft
25%
Скидка
25% скидка самым быстрым на программу Стахановец
Действителен до 31.12.2025
Использовано 17 раз
Tele2
60%
Скидка
Кэшбэк до 60% от суммы заказов на Aliexpress на мобильный телефон
Действителен до 09.10.2026
Использовано 88 раз
Яндекс.Афиша
10%
Промокод
-10% на любую покупку билетов от 3000 рублей
Действителен до 30.12.2025
Использовано 228 раз
МТС
25%
Промокод
Смартфоны и другие гаджеты со скидками до 25%
Действителен до 31.12.2025
Использовано 178 раз
Kassir.ru
50%
Промокод
Эксклюзив
Сервисный сбор со скидкой 50% + кешбэк 5% для всех пользователей
Действителен до 31.01.2026
Использовано 84 раза
Столото
%
Промокод
Эксклюзив
3100 бонусов при покупке от 300 рублей новому зарегистрированному пользователю
Действителен до 11.01.2026
Использовано 242 раза
Билайн
2000Р
Промокод
Скидка 2000 рублей на подборку товаров
Действителен до 31.01.2026
Использовано 4 раза
Warface
Скидка
Регистрируйся и получи крутую внешность «Атлас« на 15 дней
Действителен до 19.01.2026
Использовано 71 раз
Деньги сразу
%
Скидка
Займы до 100 000 рублей онлайн, на карту
Действителен до 30.10.2026
Использовано 31 раз
GeekBrains
8%
Промокод
Эксклюзив
Дополнительная скидка 8% (суммируется с остальными скидками)
Действителен до 31.12.2025
Использовано 3 раза
Boxberry
15%
Промокод
Скидка 15% на отправку посылок
Действителен до 31.12.2025
Использовано 38 раз
Делимобиль
Промокод
700 бонусов на первую поездку
Действителен до 31.12.2026
Использовано 134 раза
Wink
Промокод
30 дней подписки бесплатно для новых пользователей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 426 раз
МегаФон
500р
Промокод
Скидка 500 рублей при заказе от 5000 рублей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 56 раз
Газпром Бонус
35%
Скидка
35% кешбэк на Ozon, АЗС и в супермаркетах
Действителен до 31.01.2026
Использовано 13 раз
CDEK
%
Промокод
скидка 15% для новых пользователей
Действителен до 29.03.2026
Использовано 2 раза
Alter
23%
Промокод
Эксклюзив
-23% на первую сессию с психологом
Действителен до 11.01.2026
Использовано 4 раза
Autoteka
15%
Промокод
-15% на один отчет
Действителен до 31.12.2025
Использовано 203 раза

Pharmacosmetica.ru
80%
Скидка
Выгодные наборы со скидками до 80%!
Действителен до 21.01.2026
Использовано 66 раз
Erborian
20%
Промокод
Скидка 20% на все кроме travel-форматов, аксессуаров и спец. цен
Действителен до 31.12.2025
Использовано 1 раз
Yves Rocher
30%
Промокод
Скидка 30% на каждую покупку от 4500 рублей на сайте
Действителен до 31.01.2026
Использовано 87 раз
РИВ ГОШ
300р
Промокод
Эксклюзив
Скидка 300 рублей при покупке от 3000 рублей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 278 раз
KIKO MILANO
500Р
Промокод
–500 рублей при заказе от 5000 рублей!
Действителен до 31.12.2025
Использовано 1 раз
Галерея косметики
350%
Промокод
Эксклюзив
-350 рублей скидка при покупке от 3000 рублей
Действителен до 31.01.2026
Использовано 40 раз
Созвездие красоты
2000Р
Промокод
При покупке на сумму 10 000 рублей скидка 2000 рублей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 9 раз
ЛЭТУАЛЬ
1555р
Промокод
Скидка 1555 рублей при заказе от 4000 рублей для новых пользователей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 364 раза
Золотое яблоко
20%
Промокод
Дополнительная скидка до 20% на первый заказ
Действителен до 31.12.2025
Использовано 5917 раз
Aroma-butik
550Р
Промокод
Эксклюзив
Скидка 550 рублей при заказе от 10000 рублей
Действителен до 15.01.2026
Использовано 39 раз
Randewoo
10%
Промокод
Дополнительная скидка 10% на эксклюзивные парфюмы Angeline
Действителен до 31.01.2026
Использовано 8 раз
ИЛЬ ДЭ БОТЭ
30%
Промокод
-30% скидка при заказе от 4500 рублей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 153 раза
Подружка
20%
Промокод
Скидка -20% при заказе от 1500 рублей
Действителен до 31.12.2025
Использовано 179 раз
Л‘Окситан
20%
Промокод
Скидка 20% на всё, кроме сертификатов, специальных цен и наборов исключения
Действителен до 31.12.2025
Использовано 31 раз
Аравия
16%
Промокод
Скидка 16% на всё
Действителен до 12.01.2026
Использовано 12 раз
Letique
Скидка
Бесплатная доставка от 3 000 рублей
Действителен до 28.02.2026
Использовано 18 раз
Бубль-Гум
10%
Промокод
Эксклюзив
Дарим скидку 10% на ВСЁ!
Действителен до 01.02.2026
Использовано 79 раз
HollyShop
10%
Промокод
Эксклюзив
Скидка -10% на все
Действителен до 31.12.2025
Использовано 76 раз
Доктор Слон
7%
Промокод
Скидка 7% на всё, кроме электрических щеток и ирригаторов
Действителен до 31.12.2025
Использовано 32 раза

Киберпонедельник 2026 открывает возможности для покупки техники с серьезными скидками в российских интернет-магазинах. Акция стартует 26 января и продлится три дня, предлагая выгодные условия на электронику, гаджеты и цифровые подписки. Это первое крупное событие года для любителей технологических новинок и тех, кто планирует обновить домашнюю или рабочую технику после праздников. Промокоды помогают снизить стоимость заказа и получить дополнительные бонусы — бесплатную доставку, подарки к покупке или расширенную гарантию. Российские ритейлеры активно участвуют в акции, предлагая конкурентные цены и эксклюзивные предложения специально для отечественного рынка. Январский формат позволяет покупателям восстановить бюджет после новогодних трат и воспользоваться скидками на технику именно тогда, когда это наиболее актуально.

Приоритетные направления

Наибольшие скидки ожидаются на:

  • Ноутбуки и компьютеры — устройства для работы, учебы и развлечений
  • Смартфоны — новинки и проверенные модели всех брендов
  • Умные устройства — часы, браслеты, умные колонки, датчики
  • Бытовая техника — роботы-пылесосы, кофемашины, увлажнители воздуха
  • Аксессуары — чехлы, защитные стекла, зарядные устройства, кабели

Механика применения промокодов

Выберите товары и добавьте их в корзину. На этапе оформления введите промокод в специальное поле. Система пересчитает сумму с учетом скидки автоматически. Некоторые магазины позволяют комбинировать промокоды с текущими акциями для увеличения выгоды.

Подготовка к распродаже

Определите бюджет и составьте список приоритетных покупок. Это позволит сосредоточиться на нужных категориях и не отвлекаться на лишние товары. Сравните цены до старта акций, чтобы оценить реальную экономию.

Когда ожидать начала акций в России?

Киберпонедельник проходит 26 января 2026 года и длится три дня.​

Можно ли использовать несколько промокодов?

Обычно действует один промокод, но он может суммироваться с акцией магазина.

Что покупать выгоднее всего?

Традиционно наибольшие скидки предоставляют на ноутбуки, смартфоны и аудиотехнику.

Требуется ли оплата за промокоды?

Нет, все коды доступны бесплатно всем пользователям.

Как проверить, что предложение актуально?

Мы ежедневно проверяем и обновляем все промокоды в подборке.

Существуют ли закрытые предложения?

Да, часть промокодов публикуется эксклюзивно на нашей витрине.