Киберпонедельник 2026 открывает возможности для покупки техники с серьезными скидками в российских интернет-магазинах. Акция стартует 26 января и продлится три дня, предлагая выгодные условия на электронику, гаджеты и цифровые подписки. Это первое крупное событие года для любителей технологических новинок и тех, кто планирует обновить домашнюю или рабочую технику после праздников. Промокоды помогают снизить стоимость заказа и получить дополнительные бонусы — бесплатную доставку, подарки к покупке или расширенную гарантию. Российские ритейлеры активно участвуют в акции, предлагая конкурентные цены и эксклюзивные предложения специально для отечественного рынка. Январский формат позволяет покупателям восстановить бюджет после новогодних трат и воспользоваться скидками на технику именно тогда, когда это наиболее актуально.