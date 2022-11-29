Версия от 29.11.2022 г.
Настоящее Пользовательское соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и сервисов сайта https://www.kp.ru/promokod/ .
Настоящее Пользовательское соглашение является публичной офертой.
Использование Вами Сайта любым способом и в любой форме в пределах его объявленных функциональных возможностей, включая:
- просмотр Сайта;
- направление сообщения с использованием онлайн-форм на Сайте;
- обращение в службу поддержки Сайта по реквизитам, размещенным на Сайте (при наличии);
- иное использование Сайта, считается акцептом настоящего Пользовательского соглашения.
Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Сервиса, Вы подтверждаете, что:
- Ознакомились с условиями настоящего Пользовательского Соглашения в полном объеме до начала использования Сайта.
- Принимаете все условия настоящего Пользовательского Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить использование Сайта.
Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Пользовательского Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех) дней с момента размещения новой версии Пользовательского Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
1. Общие положения
В настоящем документе применяются следующие термины и определения:
- Сайт – автоматизированная информационная система, доступная в сети Интернет по адресу (включая поддомены): https://www.kp.ru/promokod/ . В рамках Сайта аккумулируется и предлагается информация о скидках или проводимых третьими лицами акциях, различные купоны и/или промокоды и иные специальные предложения.
- Пользователь – посетитель Сайта.
2. Общие условия пользования Сервисом
2.1. В рамках Сайта осуществляется предоставление Пользователям информации о специальных предложениях, распродажах, скидках и акциях в интернет-магазинах, в онлайн-сервисах и на любых других ресурсах.
2.2. Пользователь понимает и признает, что Администрация Сайта не является организатором акций, не осуществляет продажу товаров/услуг в рамках Сайта, а вся имеющаяся в рамках Сайта информация о специальных предложениях, распродажах, скидках и акциях в интернет-магазинах, в том числе любые купоны и/или промокоды, предоставляется третьими лицами. В случае наличия вопросов в отношении правил проведения акций, действительности купонов/промокодов либо иных вопросов по распродажам и специальным предложениям Пользователю необходимо обратиться напрямую к таким третьим лицам способами, обозначенными третьими лицами.
3. Ограничения
Соглашаясь с условиями настоящего Пользовательского соглашения, Вы понимаете и признаете, что:
3.1. Сайт предоставляется для использования в информационно-развлекательных целях на условиях «как есть», в связи с чем Пользователям не представляются какие-либо гарантии, что Сайт будет соответствовать всем требованиям Пользователя; информация будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием Сайта, будут точными и надежными; качество какого-либо продукта, услуги, информации и контента, полученных с использованием Сайта, будет соответствовать ожиданиям Пользователя; все ошибки в контенте и/или программном обеспечении Сайта будут исправлены.
3.2. Поскольку Сайт находится на стадии постоянного дополнения и обновления новых функциональных возможностей, форма и характер Сайта могут время от времени меняться без предварительного уведомления Пользователя. Сайт может быть временно недоступен в случае проведения технических либо иных работ Администрацией Сайта.
3.3. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
3.4. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
4. Прочие условия
4.1. Ничто в Пользовательском соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Пользовательским соглашением.
4.2. Настоящее Пользовательское соглашение может быть изменено или прекращено Администрацией Сайта в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя и без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим.