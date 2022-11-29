Пользовательское соглашение

Версия от 29.11.2022 г.

Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Пользовательского Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех) дней с момента размещения новой версии Пользовательского Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.

Использование Вами Сайта любым способом и в любой форме в пределах его объявленных функциональных возможностей, включая:

2.2. Пользователь понимает и признает, что Администрация Сайта не является организатором акций, не осуществляет продажу товаров/услуг в рамках Сайта, а вся имеющаяся в рамках Сайта информация о специальных предложениях, распродажах, скидках и акциях в интернет-магазинах, в том числе любые купоны и/или промокоды, предоставляется третьими лицами. В случае наличия вопросов в отношении правил проведения акций, действительности купонов/промокодов либо иных вопросов по распродажам и специальным предложениям Пользователю необходимо обратиться напрямую к таким третьим лицам способами, обозначенными третьими лицами.

2.1. В рамках Сайта осуществляется предоставление Пользователям информации о специальных предложениях, распродажах, скидках и акциях в интернет-магазинах, в онлайн-сервисах и на любых других ресурсах.

3. Ограничения

Соглашаясь с условиями настоящего Пользовательского соглашения, Вы понимаете и признаете, что:

3.1. Сайт предоставляется для использования в информационно-развлекательных целях на условиях «как есть», в связи с чем Пользователям не представляются какие-либо гарантии, что Сайт будет соответствовать всем требованиям Пользователя; информация будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием Сайта, будут точными и надежными; качество какого-либо продукта, услуги, информации и контента, полученных с использованием Сайта, будет соответствовать ожиданиям Пользователя; все ошибки в контенте и/или программном обеспечении Сайта будут исправлены.

3.2. Поскольку Сайт находится на стадии постоянного дополнения и обновления новых функциональных возможностей, форма и характер Сайта могут время от времени меняться без предварительного уведомления Пользователя. Сайт может быть временно недоступен в случае проведения технических либо иных работ Администрацией Сайта.

3.3. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.

3.4. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.