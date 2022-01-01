Как приобрести технику и электронику со скидкой

При покупке товара в интернет-магазине или в розничной точке продаж клиент может получить баллы по программе лояльности. Чтобы принять участие в ней, нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении, указав номер телефона. Стандартный размер — 3% с каждого заказа, но периодически появляются предложения с повышенным кэшбэком.

Проводятся крупные распродажи, где действуют скидки до 50% на подавляющее большинство ассортимента товаров. Это может быть, например, Черная или Белая пятница. Чтобы воспользоваться предложением, для клиентов действуют промокоды и купоны без необходимости активации кода.

При покупке на определенную сумму технику доставят до указанного при оформлении покупки адреса абсолютно бесплатно. Активировать промокод не придется, достаточно добавить товары в корзину на указанную сумму, предложение активируется автоматически. Останется завершить оформление покупки, указав контактные данные и способ оплаты.

Бесплатные подарки прикладываются при заказе отдельных продуктов. Действующие предложения находятся на этой странице сайта. Чтобы воспользоваться ими, нужно нажать на предложение и произойдет переход на страницу с нужной техникой или электроникой. При этом активировать промокоды не нужно.

Скидка в n рублей при покупке ограниченного количества товаров. Чтобы воспользоваться акционным предложением, потребуется активировать купон на скидку с промокодом в корзине. Оно действует для всех клиентов — новых и тех, кто уже делал заказы через сайт интернет-магазина М.Видео.