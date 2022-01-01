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129 оценок поставлено средняя 4.2
В ассортименте популярного интернет-магазина, работающего в виртуальном ритейле уже 20 лет, можно найти любую технику и электронику. В каталоге есть макбуки и айфоны, холодильники и стиральные машины, поддерживающие новые технологии, мелкая бытовая техника, OLED- и QLED-телевизоры, ... устройства для геймеров и многое другое. Кроме варочной панели или духового шкафа, здесь можно купить набор посуды, а кроме игровой консоли — новые игры. Заказывать все это со скидками позволяют бонусы магазина, а также купоны М.Видео, за постоянно пополняющимся списком которых можно следить на текущей странице.
Юридический адрес:
г. Москва, пр-т Буденного, д. 51
Электронная почта:
24@mvideo.ru
Телефон:
+7 (495) 777-77-75
Соц. сети:
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Отечественная сеть магазинов М.Видео открылась в 1993 году, а интернет-магазин был создан на 8 лет позднее. Заказ можно оформить через официальный сайт, приложение или в одной из офнлайн-точек, которые есть в более чем 50 городах России. Компания предоставляет возможность оформления кредита онлайн или при личном посещении, а также у них есть собственные сервисные центры, где специалисты помогут починить технику и другие приобретенные устройства.
Одно из преимуществ — это наличие собственной программы лояльности с начислением баллов и постоянные акции с дисконтом до 60%. А чтобы клиенты воспользовались выгодными предложениями, на этой странице собраны все актуальные купоны и промокоды на скидку для их активации у ритейлера.
На сайте магазина больше 10 000 товаров, среди них клиенты найдут крупную и мелкую бытовую, цифровую, аудио- и видеотехнику, а также аксессуары. Наибольшим спросом пользуются товары из категории «Смартфоны и планшеты». В ней представлены продукты от известных брендов: Apple, Samsung, Lenovo, Xiaomi и других.
Второе место занимают ноутбуки и компьютеры. На них часто распространяются скидки для новых, постоянных клиентов и во время крупных распродаж. Если у пользователя есть конкретные предпочтения, он может выставить больше 10 параметров вручную, среди них: емкость карты, ее тип, размер экрана, цена и даже оценки.
В %year% году онлайн-магазин также славится количеством техники для кухни. К приобретению доступно все: от плит и холодильников до кулеров для воды и кофемолок. Можно купить столовые приборы, кастрюли и даже чистящие средства. Если товара не окажется в нужном магазине, его привезут из другой точки продаж или со склада.
При покупке товара в интернет-магазине или в розничной точке продаж клиент может получить баллы по программе лояльности. Чтобы принять участие в ней, нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении, указав номер телефона. Стандартный размер — 3% с каждого заказа, но периодически появляются предложения с повышенным кэшбэком.
Проводятся крупные распродажи, где действуют скидки до 50% на подавляющее большинство ассортимента товаров. Это может быть, например, Черная или Белая пятница. Чтобы воспользоваться предложением, для клиентов действуют промокоды и купоны без необходимости активации кода.
При покупке на определенную сумму технику доставят до указанного при оформлении покупки адреса абсолютно бесплатно. Активировать промокод не придется, достаточно добавить товары в корзину на указанную сумму, предложение активируется автоматически. Останется завершить оформление покупки, указав контактные данные и способ оплаты.
Бесплатные подарки прикладываются при заказе отдельных продуктов. Действующие предложения находятся на этой странице сайта. Чтобы воспользоваться ими, нужно нажать на предложение и произойдет переход на страницу с нужной техникой или электроникой. При этом активировать промокоды не нужно.
Скидка в n рублей при покупке ограниченного количества товаров. Чтобы воспользоваться акционным предложением, потребуется активировать купон на скидку с промокодом в корзине. Оно действует для всех клиентов — новых и тех, кто уже делал заказы через сайт интернет-магазина М.Видео.
Первый шаг — это скопировать промокод на скидку. Достаточно нажать на один из купонов. Код скопируется в буфер обмена, и произойдет перенаправление на страницу интернет-магазина. Далее для активации уникального набора символов нужно:
Добавить товар в корзину, нажав на кнопку «В корзину».
Перейти в корзину, нажав на ее изображение.
Кликнуть на «Перейти к оформлению».
Ввести номер телефона и одноразовый код для входа в аккаунт.
Пролистать страницу вниз и нажать на «Промокод».
Вставить скопированный ранее промокод в отведенное поле.
Кликнуть на кнопку «Применить», чтобы получить скидку.
Последний шаг — завершить заказ, указав контактные данные, способ оплаты и кнопку «Сделать заказ». Страница обновится, и отобразится новая цена со скидкой по коду.
Если уникальный набор символов не требуется, достаточно нажать на купон. Произойдет перенаправление в раздел с товарами по скидке. Останется добавить их в корзину, при переходе к которой размер дисконта будет рассчитан автоматически.
На %year% год перед оформлением заказа рекомендуется авторизоваться в системе, чтобы начислились бонусные рубли на счет и была возможность активировать промокоды. Если данные условия выполнены, нужно следовать инструкции:
Добавить товары в корзину, нажав напротив каждого «В корзину».
Перейти к оформлению покупки, кликнув на «Перейти в корзину».
Выбрать дополнительные услуги.
Нажать на «Перейти к оформлению».
Выбрать способ получения заказа.
Определиться со способом оплаты.
Указать данные получателя.
Ввести один из промокодов.
Кликнуть на «Сделать заказ».
Останется оплатить покупку, если выбран способ «Онлайн». В личном кабинете М. Видео появится информация о покупке, где можно отслеживать ее статус.
Этот вид дисконта чаще всего не суммируется с другими специальными предложениями.
Да, можно купить услугу установки и настройки бытовой техники, включая встраиваемую технику и устройства для кухни, а также аудио- и видеотехники, компьютера, интернета и умного дома. При этом возможна доработка коммуникаций специалистами магазина.
Да, при заказе техники в корзине будет опция вывоза и утилизации старых приборов.
В кредит можно заказать любые товары стоимостью от 3000 до 300 000 рублей, а в рассрочку — перечень техники, определяемый действующими акциями.
Возможно, не выполнены условия его действия, такие как сумма покупки или категория товаров. Либо заказан один из товаров партнеров, на которые не распространяются спецпредложения.
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|не требуется
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