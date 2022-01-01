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Промокоды М.Видео на Август

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Промокоды на технику и электронику в М.Видео

В ассортименте популярного интернет-магазина, работающего в виртуальном ритейле уже 20 лет, можно найти любую технику и электронику. В каталоге есть макбуки и айфоны, холодильники и стиральные машины, поддерживающие новые технологии, мелкая бытовая техника, OLED- и QLED-телевизоры, ... устройства для геймеров и многое другое. Кроме варочной панели или духового шкафа, здесь можно купить набор посуды, а кроме игровой консоли — новые игры. Заказывать все это со скидками позволяют бонусы магазина, а также купоны М.Видео, за постоянно пополняющимся списком которых можно следить на текущей странице.


Посетить М.Видео
Контакты М.Видео

Юридический адрес:
г. Москва, пр-т Буденного, д. 51

Электронная почта:
24@mvideo.ru

Телефон:
+7 (495) 777-77-75

Соц. сети:

vk

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Специальные предложения от М.Видео

Информация о российском ритейлере М.Видео

Отечественная сеть магазинов М.Видео открылась в 1993 году, а интернет-магазин был создан на 8 лет позднее. Заказ можно оформить через официальный сайт, приложение или в одной из офнлайн-точек, которые есть в более чем 50 городах России. Компания предоставляет возможность оформления кредита онлайн или при личном посещении, а также у них есть собственные сервисные центры, где специалисты помогут починить технику и другие приобретенные устройства. 

Одно из преимуществ — это наличие собственной программы лояльности с начислением баллов и постоянные акции с дисконтом до 60%. А чтобы клиенты воспользовались выгодными предложениями, на этой странице собраны все актуальные купоны и промокоды на скидку для их активации у ритейлера.

Разнообразие ассортимента интернет-магазина М.Видео

На сайте магазина больше 10 000 товаров, среди них клиенты найдут крупную и мелкую бытовую, цифровую, аудио- и видеотехнику, а также аксессуары. Наибольшим спросом пользуются товары из категории «Смартфоны и планшеты». В ней представлены продукты от известных брендов: Apple, Samsung, Lenovo, Xiaomi и других. 

Второе место занимают ноутбуки и компьютеры. На них часто распространяются скидки для новых, постоянных клиентов и во время крупных распродаж. Если у пользователя есть конкретные предпочтения, он может выставить больше 10 параметров вручную, среди них: емкость карты, ее тип, размер экрана, цена и даже оценки. 

В %year% году онлайн-магазин также славится количеством техники для кухни. К приобретению доступно все: от плит и холодильников до кулеров для воды и кофемолок. Можно купить столовые приборы, кастрюли и даже чистящие средства. Если товара не окажется в нужном магазине, его привезут из другой точки продаж или со склада.

Как приобрести технику и электронику со скидкой

При покупке товара в интернет-магазине или в розничной точке продаж клиент может получить баллы по программе лояльности. Чтобы принять участие в ней, нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении, указав номер телефона. Стандартный размер — 3% с каждого заказа, но периодически появляются предложения с повышенным кэшбэком. 

Проводятся крупные распродажи, где действуют скидки до 50% на подавляющее большинство ассортимента товаров. Это может быть, например, Черная или Белая пятница. Чтобы воспользоваться предложением, для клиентов действуют промокоды и купоны без необходимости активации кода. 

При покупке на определенную сумму технику доставят до указанного при оформлении покупки адреса абсолютно бесплатно. Активировать промокод не придется, достаточно добавить товары в корзину на указанную сумму, предложение активируется автоматически. Останется завершить оформление покупки, указав контактные данные и способ оплаты. 

Бесплатные подарки прикладываются при заказе отдельных продуктов. Действующие предложения находятся на этой странице сайта. Чтобы воспользоваться ими, нужно нажать на предложение и произойдет переход на страницу с нужной техникой или электроникой. При этом активировать промокоды не нужно. 

Скидка в n рублей при покупке ограниченного количества товаров. Чтобы воспользоваться акционным предложением, потребуется активировать купон на скидку с промокодом в корзине. Оно действует для всех клиентов — новых и тех, кто уже делал заказы через сайт интернет-магазина М.Видео.

Как активировать промокод

Первый шаг — это скопировать промокод на скидку. Достаточно нажать на один из купонов. Код скопируется в буфер обмена, и произойдет перенаправление на страницу интернет-магазина. Далее для активации уникального набора символов нужно:

  1. Добавить товар в корзину, нажав на кнопку «В корзину».

мвидео промокод

  1. Перейти в корзину, нажав на ее изображение.

  2. Кликнуть на «Перейти к оформлению». 

купоны мвидео

  1. Ввести номер телефона и одноразовый код для входа в аккаунт. 

мвидео промокод

  1. Пролистать страницу вниз и нажать на «Промокод».

  2. Вставить скопированный ранее промокод в отведенное поле.

  3. Кликнуть на кнопку «Применить», чтобы получить скидку.

активация промокода

Последний шаг — завершить заказ, указав контактные данные, способ оплаты и кнопку «Сделать заказ». Страница обновится, и отобразится новая цена со скидкой по коду.


Если уникальный набор символов не требуется, достаточно нажать на купон. Произойдет перенаправление в раздел с товарами по скидке. Останется добавить их в корзину, при переходе к которой размер дисконта будет рассчитан автоматически.

Как оформить заказ в интернет-магазине М.Видео

На %year% год перед оформлением заказа рекомендуется авторизоваться в системе, чтобы начислились бонусные рубли на счет и была возможность активировать промокоды. Если данные условия выполнены, нужно следовать инструкции:

  1. Добавить товары в корзину, нажав напротив каждого «В корзину».

  2. Перейти к оформлению покупки, кликнув на «Перейти в корзину».

мвидео оформление заказа

  1. Выбрать дополнительные услуги.

  2. Нажать на «Перейти к оформлению». 

мвидео скидки

  1. Выбрать способ получения заказа. 

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  1. Определиться со способом оплаты. 

как оформить покупку

  1. Указать данные получателя. 

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  1. Ввести один из промокодов. 

техника м видео

  1. Кликнуть на «Сделать заказ». 


Останется оплатить покупку, если выбран способ «Онлайн». В личном кабинете М. Видео появится информация о покупке, где можно отслеживать ее статус.

Часто задаваемые вопросы про М.Видео

★ Суммируются ли промокоды техномаркета с другими скидками?

Этот вид дисконта чаще всего не суммируется с другими специальными предложениями.

★ Можно ли заказать на M video установку техники?

Да, можно купить услугу установки и настройки бытовой техники, включая встраиваемую технику и устройства для кухни, а также аудио- и видеотехники, компьютера, интернета и умного дома. При этом возможна доработка коммуникаций специалистами магазина.

★ Можно ли заказать в M video вывоз старой техники?

Да, при заказе техники в корзине будет опция вывоза и утилизации старых приборов.

★ Какие товары доступны в интернет-магазине в кредит или рассрочку?

В кредит можно заказать любые товары стоимостью от 3000 до 300 000 рублей, а в рассрочку — перечень техники, определяемый действующими акциями.

★ Почему промокод не срабатывает?

Возможно, не выполнены условия его действия, такие как сумма покупки или категория товаров. Либо заказан один из товаров партнеров, на которые не распространяются спецпредложения.

Лучшие промокоды М.Видео

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СкидкаПокупайте эпиляторы с дисконтом до 30% по промокоду М Видеоне требуется
СкидкаМ Видео промокод на скидку до 40% на заказ климатической техникине требуется
СкидкаПокупайте эпиляторы с выгодой до 30% по купону М Видеоне требуется
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СкидкаХолодильник Haier с выгодой 27%не требуется
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СкидкаУспей заказать смартфон POCO F3 дешевле на 26%не требуется
СкидкаПри заказе холодильника Beko получи дисконт 21%не требуется

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