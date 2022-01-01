промокод мтс

Скидки на услуги и товары МТС

Своим новым и постоянным клиентам магазин МТС предоставляет отличные условия, дающие возможность приобретать товары и услуги по наиболее низким в этом сегменте ценам.

Получить дисконт можно, например, во время покупки товаров в двух специальных разделах сайта — «Распродажа» и «Распродажа аксессуаров».

На странице «Акции» можно ознакомиться с актуальными интересными предложениями интернет-магазина. Они предлагают подарки за совершенные покупки, а также весомые скидки на старые гаджеты.

На сайте MTS предусмотрена и специальная программа лояльности для зарегистрированных клиентов, которая дает возможность получать бонусы или кэшбэк при оплате заказа.

Пользователи интернет-услуг и телефонии автоматически становятся участниками программы МТС premium, которая обеспечивает дисконт на отдельные категории товаров сотовой компании.

Еще один простой вариант получить 10% на первую покупку — подписка на новостную рассылку магазина МТС.

Помимо непосредственно бонусных программ, каждый пользователь МТС имеет уникальный шанс сэкономить до 90% на покупке нового мобильного телефона, планшета, ноутбука или другой продукции онлайн-магазина в рамках самой крупной ежегодной акции Black Friday, а также во время распродажи Киберпонедельник, которая организовывается уже несколько раз в году.

Не стоит забывать и о промокодах, которые дают возможность получать серьезный дисконт на любой акционный товар. Специальные скидочные купоны МТС можно найти на этой странице нашего сайта.