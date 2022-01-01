промокод мтс

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94 оценки поставлены средняя 4.1
В онлайн-магазине цифровой техники и гаджетов постоянно действуют уникальные акции, глобальные распродажи, выгодный кэшбэк и скидочные промокоды от МТС — крупнейшего федерального оператора мобильной связи и ритейлера электроники. Благодаря спецпредложениям компании можно купить посл ... едние модели смартфонов, аксессуары, смарт-часы, планшеты, беспроводные наушники, Bluetooth-колонки, ноутбуки, умные устройства для дома и другую электронику с существенной скидкой.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
Телефон:
+7 (800) 250-05-05
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MTS.ru — официальный сайт известного оператора, предлагающего услуги сотовой связи в РФ и странах СНГ с 1993 года. Только в России, Беларуси и Армении количество абонентов MTS превышает 86,5 миллиона человек. Кроме того, более чем в 200 российских городах телекоммуникационная компания предоставляет доступ к телевизионным трансляциям и интернету.
Интернет-магазин shop.mts.ru ориентирован как на корпоративных клиентов компании, так и на частных покупателей. Сайт MTS дает возможность подобрать максимально удобный тариф, а также купить по хорошей цене мобильные устройства, ноутбуки, товары для дома и различные аксессуары.
В разделе «Тарифы» онлайн-магазина популярного сотового оператора MTS можно выбрать подходящий тарифный пакет МТС на интернет, а также для звонков внутри мобильной сети, роуминга, международной связи, спутникового телевидения и развлекательных сервисов.
Кроме того, в магазине представлен следующий ассортимент товаров: новые модели смартфонов и прочих мобильных устройств (от iPhone, Xiaomi, Samsung и других брендов), умные часы, колонки и наушники, компьютерная техника, а также товары для геймеров, дома, кухни, приусадебного участка и т. д.
Впрочем, интернет-магазин shop.mts.ru это еще и авторитетная информационная интернет-площадка, на которой публикуются обзоры на самые последние инновации в сегменте мобильной электроники. Также здесь можно оформить предварительный заказ моделей, которые были анонсированы совсем недавно и еще не вышли на рынок.
Своим новым и постоянным клиентам магазин МТС предоставляет отличные условия, дающие возможность приобретать товары и услуги по наиболее низким в этом сегменте ценам.
Получить дисконт можно, например, во время покупки товаров в двух специальных разделах сайта — «Распродажа» и «Распродажа аксессуаров».
На странице «Акции» можно ознакомиться с актуальными интересными предложениями интернет-магазина. Они предлагают подарки за совершенные покупки, а также весомые скидки на старые гаджеты.
На сайте MTS предусмотрена и специальная программа лояльности для зарегистрированных клиентов, которая дает возможность получать бонусы или кэшбэк при оплате заказа.
Пользователи интернет-услуг и телефонии автоматически становятся участниками программы МТС premium, которая обеспечивает дисконт на отдельные категории товаров сотовой компании.
Еще один простой вариант получить 10% на первую покупку — подписка на новостную рассылку магазина МТС.
Помимо непосредственно бонусных программ, каждый пользователь МТС имеет уникальный шанс сэкономить до 90% на покупке нового мобильного телефона, планшета, ноутбука или другой продукции онлайн-магазина в рамках самой крупной ежегодной акции Black Friday, а также во время распродажи Киберпонедельник, которая организовывается уже несколько раз в году.
Не стоит забывать и о промокодах, которые дают возможность получать серьезный дисконт на любой акционный товар. Специальные скидочные купоны МТС можно найти на этой странице нашего сайта.
Купон МТС на скидку — распространенный способ получения дисконта во время онлайн-заказа. Промокод МТС в интернет-магазине позволяет на выгодных условиях приобрести любой товар, на который распространяется бонусная акция. Дисконт по промокоду не суммируется с бонусом по любой другой акции или специальному предложению и может быть предоставлен как в процентном, так и в денежном эквиваленте.
Чтобы применить промокод на скидку, требуется:
Выбрать купон с подходящей акцией и скопировать из него промокод.
Пройти в магазин МТС.
Положить в корзину акционный товар или услугу.
Ввести в предназначенное для этого поле секретный код купона и кликнуть по кнопке «Активировать».
Убедиться, что промокод МТС был применен.
Завершить покупку.
Важно помнить, что на момент использования купона МТС на скидку он должен быть актуальным.
После выбора товара для оформления заказа нужно выполнить следующие шаги:
Авторизоваться в магазине МТС.
Положить в корзину выбранный товар.
При необходимости ввести в предназначенное для этого поле промокод МТС и активировать его.
Указать контактную информацию покупателя.
Выбрать способ доставки.
Указать удобный вариант оплаты в магазине.
Нажать на кнопку «Оформить заказ».
Доставка выполняется в любой регион РФ курьером или в фирменную торговую точку с дальнейшим самовывозом.
Для внесения изменений в заказ необходимо позвонить по телефону, указанному на сайте магазина.
Для этого нужно оформить заказ, указав способ оплаты при получении.
Клиент может подать заявку на ремонт или диагностику в ближайший сервисный центр производителя. Если таковых в городе клиента нет, нужно обратиться в салон МТС, в котором был куплен товар.
Претензии и жалобы по сервису и качеству товара принимаются по телефону интернет-магазина.
В срок до 7 дней, не считая дня покупки. Некоторые товары возврату и обмену не подлежат. Подробнее об условиях отказа можно почитать на сайте магазина.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Промокод МТС интернет магазин дарит выгоду до 90% на большую подборку аксессуаров
|не требуется
|Скидка
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|не требуется
|Скидка
|Покупаем телевизоры LG с выгодой до 7000 рублей с купоном МТС
|не требуется
|Скидка
|Товары дня с выгодой до 3000 рублей по купону МТС
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|Скидка
|Промокод МТС интернет магазин дарит выгоду до 50% на смартфоны
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|Промокод МТС: минус 50% на электросамокаты
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|Купон МТС: покупайте товары с уценкой и получайте дополнительную выгоду 20% на аксессуары
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|Устройства для умного дома только в МТС
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|Скидка
|Дисконт 4000 рублей при покупке смартфона Samsung Galaxy A23
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