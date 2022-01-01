промокод мтс

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Промокоды МТС на Август

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Скидочные купоны интернет-магазина МТС

В онлайн-магазине цифровой техники и гаджетов постоянно действуют уникальные акции, глобальные распродажи, выгодный кэшбэк и скидочные промокоды от МТС — крупнейшего федерального оператора мобильной связи и ритейлера электроники. Благодаря спецпредложениям компании можно купить посл ... едние модели смартфонов, аксессуары, смарт-часы, планшеты, беспроводные наушники, Bluetooth-колонки, ноутбуки, умные устройства для дома и другую электронику с существенной скидкой.


Посетить МТС
Контакты МТС

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 4

Телефон:
+7 (800) 250-05-05

Соц. сети:

vk

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Специальные предложения от МТС

Официальный онлайн-магазин МТС

MTS.ru — официальный сайт известного оператора, предлагающего услуги сотовой связи в РФ и странах СНГ с 1993 года. Только в России, Беларуси и Армении количество абонентов MTS превышает 86,5 миллиона человек. Кроме того, более чем в 200 российских городах телекоммуникационная компания предоставляет доступ к телевизионным трансляциям и интернету.

Интернет-магазин shop.mts.ru ориентирован как на корпоративных клиентов компании, так и на частных покупателей. Сайт MTS дает возможность подобрать максимально удобный тариф, а также купить по хорошей цене мобильные устройства, ноутбуки, товары для дома и различные аксессуары.

Ассортимент интернет-магазина MTS

В разделе «Тарифы» онлайн-магазина популярного сотового оператора MTS можно выбрать подходящий тарифный пакет МТС на интернет, а также для звонков внутри мобильной сети, роуминга, международной связи, спутникового телевидения и развлекательных сервисов. 

Кроме того, в магазине представлен следующий ассортимент товаров: новые модели смартфонов и прочих мобильных устройств (от iPhone, Xiaomi, Samsung и других брендов), умные часы, колонки и наушники, компьютерная техника, а также товары для геймеров, дома, кухни, приусадебного участка и т. д.  

Впрочем, интернет-магазин shop.mts.ru это еще и авторитетная информационная интернет-площадка, на которой публикуются обзоры на самые последние инновации в сегменте мобильной электроники. Также здесь можно оформить предварительный заказ моделей, которые были анонсированы совсем недавно и еще не вышли на рынок.

Скидки на услуги и товары МТС

Своим новым и постоянным клиентам магазин МТС предоставляет отличные условия, дающие возможность приобретать товары и услуги по наиболее низким в этом сегменте ценам.

Получить дисконт можно, например, во время покупки товаров в двух специальных разделах сайта — «Распродажа» и «Распродажа аксессуаров».

На странице «Акции» можно ознакомиться с актуальными интересными предложениями интернет-магазина. Они предлагают подарки за совершенные покупки, а также весомые скидки на старые гаджеты. 

На сайте MTS предусмотрена и специальная программа лояльности для зарегистрированных клиентов, которая дает возможность получать бонусы или кэшбэк при оплате заказа. 

Пользователи интернет-услуг и телефонии автоматически становятся участниками программы МТС premium, которая обеспечивает дисконт на отдельные категории товаров сотовой компании.

Еще один простой вариант получить 10% на первую покупку — подписка на новостную рассылку магазина МТС.

Помимо непосредственно бонусных программ, каждый пользователь МТС имеет уникальный шанс сэкономить до 90% на покупке нового мобильного телефона, планшета, ноутбука или другой продукции онлайн-магазина в рамках самой крупной ежегодной акции Black Friday, а также во время распродажи Киберпонедельник, которая организовывается уже несколько раз в году.

Не стоит забывать и о промокодах, которые дают возможность получать серьезный дисконт на любой акционный товар. Специальные скидочные купоны МТС можно найти на этой странице нашего сайта.

Как активировать промокод для МТС

Купон МТС на скидку — распространенный способ получения дисконта во время онлайн-заказа. Промокод МТС в интернет-магазине позволяет на выгодных условиях приобрести любой товар, на который распространяется бонусная акция. Дисконт по промокоду не суммируется с бонусом по любой другой акции или специальному предложению и может быть предоставлен как в процентном, так и в денежном эквиваленте.

Чтобы применить промокод на скидку, требуется:

  1. Выбрать купон с подходящей акцией и скопировать из него промокод.

  2. Пройти в магазин МТС.

  3. Положить в корзину акционный товар или услугу.

  4. Ввести в предназначенное для этого поле секретный код купона и кликнуть по кнопке «Активировать».

  5. Убедиться, что промокод МТС был применен.

  6. Завершить покупку.

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Важно помнить, что на момент использования купона МТС на скидку он должен быть актуальным.

Как оформить заказ в онлайн-магазине МТС

После выбора товара для оформления заказа нужно выполнить следующие шаги:

  1. Авторизоваться в магазине МТС. 

  2. Положить в корзину выбранный товар.

  3. При необходимости ввести в предназначенное для этого поле промокод МТС и активировать его.

  4. Указать контактную информацию покупателя.

  5. Выбрать способ доставки.

  6. Указать удобный вариант оплаты в магазине.

  7. Нажать на кнопку «Оформить заказ».

 

Доставка выполняется в любой регион РФ курьером или в фирменную торговую точку с дальнейшим самовывозом.

Часто задаваемые вопросы про МТС

★ Как скорректировать уже оформленный заказ?

Для внесения изменений в заказ необходимо позвонить по телефону, указанному на сайте магазина.

★ Как зарезервировать товар?

Для этого нужно оформить заказ, указав способ оплаты при получении.

★ Устройство сломалось или работает некорректно. Куда можно обратиться?

Клиент может подать заявку на ремонт или диагностику в ближайший сервисный центр производителя. Если таковых в городе клиента нет, нужно обратиться в салон МТС, в котором был куплен товар.

★ Куда подать жалобу или претензию?

Претензии и жалобы по сервису и качеству товара принимаются по телефону интернет-магазина.

★ В течение какого срока можно вернуть неподошедший товар?

В срок до 7 дней, не считая дня покупки. Некоторые товары возврату и обмену не подлежат. Подробнее об условиях отказа можно почитать на сайте магазина.

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