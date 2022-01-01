промокод ситилинк

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Промокоды Ситилинк на Август

Акции и купоны Ситилинк на Август 2022

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Ситилинк (Citilink)

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Акции, скидки, промокоды и купоны Ситилинк

На этой странице опубликована информация об актуальных скидках, акциях, купонах и промокодах Ситилинк. Также здесь можно найти подробные условия бонусной программы Citilink club, которая позволяет получать выгодный cashback и персональные предложения. Популярный магазин продает элек ... тронику, компьютерную и бытовую технику. В последнее время в нем появились и другие товары: игрушки, аксессуары для отдыха и спорта, сантехника, строительные инструменты.


Посетить Ситилинк
Контакты Ситилинк

Юридический адрес:
г. Москва, Щелковское шоссе, д. 7, стр. 1

Телефон:
+7 (495) 780-20-02

Соц. сети:

vk

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Специальные предложения от Ситилинк

Электронный дискаунтер Ситилинк

Citilink.ru — официальный онлайн-магазин крупной российской сети Ситилинк, которая предлагает покупателям качественную технику и электронику от более чем 800 известных брендов. Совокупное количество товарных позиций торговой площадки превышает 70 тысяч наименований. Наряду с широким ассортиментом онлайн-магазина покупателям предлагается привлекательная дисконтная система, удобные варианты оплаты заказа и доставка в любой регион РФ. Сеть компании покрывает свыше 300 российских городов с более чем 650 магазинами и пунктами по выдаче заказов.

Помимо продажи товаров, Ситилинк предоставляет клиентам целый список собственных услуг: сборку и оборудования, выездной сервис, гарантийное и постгарантийное обслуживание, подбор расходных материалов, комплектующих и т. д.

Ассортимент Citilink

На официальном сайте Ситилинк можно приобрести различную цифровую электронику (смартфоны, планшеты, гаджеты, телевизоры, аудио-, фото- и видеотехнику), компьютерную (компьютеры, ноутбуки, оргтехнику, аксессуары для геймеров) и крупную бытовую технику, а также товары для детей, спорта, автомобиля, красоты, строительства, приусадебного участка и пр.

Благодаря интуитивно понятному меню отдельным тематическим категориям товаров, уточняющим подкатегориям и умному поиску по сайту нужный товар можно найти за считаные секунды.

Уцененные товары, подарочные сертификаты, а также сервисное обслуживание и услуги вынесены в специальные категории. На самые популярные товарные наименования зачастую предлагаются выгодные акции.

Citilink разработал целую систему скидок и бонусных предложений, которые позволяют клиентам торговой площадки существенно экономить на покупке ее продукции. Она включает в себя и использование популярных при онлайн-шопинге промокодов.

Способы экономии на сайте Ситилинк

Чтобы получить скидку на Ситилинк, достаточно воспользоваться любым из многочисленных спецпредложений, которые предоставляются интернет-магазином Citilink.ru.

В категории «Уцененные товары» можно оформить заказ на модель из старой коллекции по выгодной цене.

В разделе «Акции» собраны актуальные специальные предложения, которые представляют собой скидку на услугу или товар, подарок или бонус. Их достаточно много, чтобы каждый покупатель мог рассчитывать на выгодную покупку.  

Подарочные сертификаты, которые можно найти в соответствующей категории каталога товаров, позволяют оплатить до 100% от стоимости товара, в зависимости от их номинала.

Зарегистрированные пользователи интернет-магазина Ситилинк имеют возможность активировать специальную карту участника клуба, на которую после каждой покупки начисляются бонусные рубли. Ими можно оплачивать до 75% от стоимости будущих покупок. Кроме того, члены клуба допускаются к закрытым распродажным акциям торговой площадки и имеют возможность приобретать некоторые товары по выгодным клубным ценам.

Ситилинк предлагает выгодные условия сотрудничества своим корпоративным клиентам. Они могут рассчитывать на регулярные акции для юридических лиц с кэшбэком, выгодными скидками на офисную и компьютерную технику, а также услугами по ее утилизации и т.д. 

Для тех покупателей, которые не могут позволить себе крупные покупки единым платежом, онлайн-магазин предлагает выгодные условия заказа в кредит или рассрочку. Их можно оформить сроком от 6 до 24 месяцев.

Экономить можно и благодаря промокодам для Ситилинк. Актуальные купоны с дисконтным кодом представлены на этой странице.

Как воспользоваться промокодом при покупке товара

Купон —  удобный способ получить выгодную цену благодаря акционному дисконту, в том числе и на первый заказ. Для активации каждого конкретного промокода можно использовать только ту продукцию, на которую ориентирована его акция.

Чтобы получить дисконт по купону, требуется:

  1. Выбрать подходящий вариант со скидкой на нужную продукцию.

  2. Копировать значение промокода.

  3. Пройти на Citilink.ru и авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

  4. Положить в корзину нужный товар и перейти в нее.

  5. Ввести в специальное поле скидочный код купона и кликнуть «Применить».

  6. Проверить, появилась ли цена со скидкой.

  7. Закончить оформление покупки.

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Важно помнить, что экономия по скидке не суммируется с прочими акциями и спецпредложениями. На нашем сайте всегда можно найти актуальный промокод на ту или иную продукцию магазина.

Как совершить онлайн-покупку в магазине Ситилинк

Чтобы приобрести товар на Ситилинк, необходимо придерживаться инструкции:

  1. Пройти на Citilink.ru и авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

  2. Положить нужный товар со скидкой в корзину.

  3. Вести в специальное поле промокод и активировать его. Чтобы данный шаг прошел успешно, нужно, чтобы на момент оформления покупки срок действия купона был актуальным.

  4. Внести контактную информацию покупателя.

  5. Выбрать место и вариант доставки.

  6. Указать удобный способ оплаты.

  7. Закончить оформление покупки.

Доставка приобретенной на Ситилинк продукции выполняется в любой регион РФ, за исключением Крыма.

Часто задаваемые вопросы про Ситилинк

★ Нужна ли регистрация для покупок?

Да, без нее нельзя покупать товары.

★ Как связаться со службой поддержки компании?

По телефону горячей линии или через форму в разделе «Обратная связь».

★ Есть ли у ритейлера собственный блог?

Да, и там довольно много полезных материалов. Они доступны по ссылке «Журнал».

★ Как найти или подобрать нужный товар?

С помощью поиска, каталога и многочисленных фильтров. Также на сайте есть функция «Сравнения», которая сопоставляет характеристики разных моделей и облегчает выбор.

★ Как следить за новыми поступлениями?

Подписаться на email-рассылку и социальные сети компании. Там публикуются все последние новости, в том числе касающиеся товаров.

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