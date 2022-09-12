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Промокоды Впрок (Vprok) на декабрь 2022

Список рабочих купонов и акций Впрок. Актуальных промокодов на сегодня: 32

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Про онлайн-гипермаркет Vprok.ru

Сайт Vprok — это интернет-магазин розничного гипермаркета Перекресток. С его помощью можно заказать доставку продуктов, выбрав среди более 55 000 позиций: экзотических фруктов, морепродуктов, товаров для детей, мам, животных, бытовой техники и др. 

перекресток впрок

В магазине Впрок в 2022 году продукты питания при перевозке находятся в боксах с сухим льдом для поддержания необходимых температурных режимов. В случае если товар окажется некачественным, сеть супермаркетов компенсирует его стоимость. А если привезут просроченную продукцию, то, помимо компенсации стоимости, еще и начислят бонусы в размере половины цены такого товара.

Активация промокода на Vprok.ru

Чтобы получить дополнительную скидку, используя промокоды на заказ, регистрироваться необязательно. Предварительно придется выбрать способ получения заказа — для доставки указать точный адрес проживания или нужный регион самовывоза с адресом ближайшего магазина. 

Чтобы применить промокод Впрок, рекомендуется воспользоваться инструкцией: 

  1. Открыть сайт или каталог товаров в мобильном приложении.

  2. Кликнуть на кнопку «Купить» напротив нужной позиции и указать количество товара. 

  3. Навести курсор на корзину и нажать на «Перейти в корзину». 

  4. Справа от списка товаров найти специальное поле «Промокод». 

  5. Вставить один из скопированных на сайте промокодов. 

  6. Нажать на стрелочку рядом с полем для ввода для активации промокода. 

активация промокода впрок

активация промокода в мобильном приложении


Страница обновится, и отобразится информация с новой суммой заказа. Для оформления покупки на сайте Перекресток Впрок останется указать дату доставки, время получения, электронную почту, номер карты участника программы лояльности и телефона.

Промокод на скидку на первый заказ в магазине Впрок

Одна из выгодных акций — промокод Впрок на первую покупку, который поможет сэкономить при знакомстве с сетью. Благодаря этому клиенты смогут делать первые покупки для себя с хорошей скидкой от 10%. 

В некоторых случаях для получения скидки требуется набрать товары на определенную сумму. Например, на декабрь 2022 года действуют акционные предложения с выгодой до 20% при покупке от 5000 рублей. Также есть скидки с актуальными промокодами на заказы до 50% на молочную продукцию, мясо, птицу, рыбу, овощи, фрукты, ягоды, бакалею, бытовую химию и товары для мам.

Почему выгодно совершать покупки в супермаркете Впрок

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В обычных магазинах приходится тратить время на поиск товара и очереди у касс. В онлайн-гипермаркете Перекресток Впрок не придется этого делать, к тому же ассортимент товаров значительно больше, чем на полках офлайн-площадок. 

 

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Всегда есть возможность воспользоваться специальными предложениями для заказов, которые есть на этом сайте. Развитая сеть доставки магазина Перекресток позволит не тратить лишнее время на поездку, а уделить внимание более важным задачам и оформить покупку в любое время, потому что курьеры работают без выходных с 8:00 до 24:00. 

 

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Условия доставки и оплаты заказов

Оформление заказов доступно на сумму от 2000 рублей. Бесплатная доставка действует только от 4000 рублей. Специальные промокоды помогут дополнительно сэкономить. Хоть доставка и стоит от 99 рублей, но есть возможность не платить за нее. 

Сумма покупки будет заморожена на карте клиента и спишется в тот момент, когда он получит заказ от курьера. Итоговая стоимость может измениться, если есть позиции весовых товаров или каких-то не будет в наличии.

Часто задаваемые вопросы про Впрок

★ Если некоторые товары в заказе не понравились, можно ли от них отказаться?

Да, Впрок разрешает частичный выкуп товаров или полный отказ от покупки до оплаты курьеру.

★ Какие виды скидочных купонов можно применить на сайте?

На текущей странице собраны промокоды для новых пользователей, скидки на заказ от определенной суммы и покупку товаров с доставкой в продуктомат, а также акции и распродажи.

★ Какой максимальный вес заказа доставляют курьеры Vprok.ru?

Максимальный вес одного заказа – полтонны, а объем – 3,5 куб. м.

★ Возможна ли смешанная оплата?

Да, можно частично расплатиться наличными и частично – картой.

Лучшие промокоды Впрок

Тип купона Описание Код
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Промокод -500 рублей на первые 3 заказа от 4000 рублей VPR***
Промокод 10% скидка на весь ассортимент при сумме чека от 6000 рублей PIK***
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