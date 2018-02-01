Китайцы считают нас союзниками. Но лучше с ними не ссориться. Часть 10

1 Февр. 2018 2018-02-01T09:50:12+03:00

Китаец по имени Ваня бесплатно ухаживает за могилами русских и советских воинов в героическом Порт-Артуре Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая

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Им хотелось понять, так ли страшен для нас Китай, как его рисуют, и можем ли мы, русские и китайцы, друг друга понять. См. Предыдущие части

Продолжение. Начало в номерах «КП» за 22 - 27, 29 - 31 января с. г. и на сайте kp.ru.

Нам почему-то казалось, что русские из героического Порт-Артура должны быть самыми русскими на земле. Но порта на карте не было. Есть район Люйшунькоу, что рядом с городом Далянь (тоже бывший русский Дальний).

После харбинских минус 20 город показался курортом. По китайским меркам маленьким и чистым, куда от плохой экологии бегут жители китайского севера.

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Там нас ждала Ирина. Учительница русского языка переехала сюда с мужем-бизнесменом из Сибири. Но в отличие от него на родину не спешит.

- Если бы вы работали молодым педагогом в росcийской школе, вы бы меня поняли, - поморщилась она.

Порта на карте не было. Есть район Люйшунькоу, что рядом с городом ДаляньФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Работал, коллега, - вздыхаю, - молодым учителям дают самый бандитский класс, мало денег и никакого оружия.

И мы, русские педагоги, чуть не разрыдались на плечах друг у друга.

Ирина пробила нам недостающее звено в логистике - микроавтобус до Люйшунькоу. И познакомила с живой неожиданностью.

- Я дедушку русского нашла! - сказала русская далянка. - Он вырос в Порт-Артуре. Дедушка очень хочет поехать с вами…

КУЛИНАРНАЯ ЛОТЕРЕЯ

Но сначала мы решили поесть.

Витя Гусейнов считает, что это жутко интересно. Процедура да, странная... Это выглядит так. Звоним, к примеру, Ирине, передаем трубку хозяину кафе, и тот слушает на китайском заказ.

В разных городах Китая нас так кормили разные девушки. И мы зависели от их вкусов. Это была лотерея. Одни любят сладкое (значит, лакомимся свининой в приторном кляре), другие - острое (значит, Вите страдать от внутренних ожогов), третьи сидели на диете, а потому кормили нас на убой.

Тут повезло. Принесли что-то спокойное, вроде жаркого. И палочки.

После харбинских минус 20 город показался курортомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Помню твой позор, - кричит Виктор. - Дальше я пишу, отдай комп!

- Можно вилку? - жалобно спросил, глядя на это блюдо, Ворсобин.

- Йес, йес! - ответил хозяин и принес две бутылки пива.

- Чха-а-а! - взмолился Володя. И потыкал воздух четырьмя пальцами.

Хозяин покачал головой. Мол, это вам, ребята, не север - вилок в городе нет. А палочками у Володи не получалось. На стене кафе обнимались Ким Чен Ын и Дональд Трамп и смеялись над голодным Ворсобиным иероглифами: «Нет такой проблемы, которую нельзя было бы сожрать».

На стене кафе обнимались Ким Чен Ын и Дональд ТрампФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПОРТ-АРТУР - УДАР В СПИНУ

Рано утром мы с русским дедом Анатолием Николаевичем выехали в Порт-Артур. Правда, дед был скорее похож на бурята и говорил плохо. Но разве для русского это главное?

Как влюбленно он на нас смотрел!

- Ру-у-усские! - любовался он.

Его мама родом из Владивостока, и все свое детство Анатолий провел в Порт-Артуре, гоняя с советскими солдатами мяч. Его команда даже гастролировала по СССР, где проиграла все матчи, разгромив нечаянно лишь московский «Спартак»…

Слишком много значила для России эта земля.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тогда казалось, что Порт-Артур вечен. Слишком много значила для России эта земля. В 1904-м у его стен погибла целая армия противника в 112 тысяч человек, что помогло России избежать разгрома в уже проигранной японцам войне. Оборона была такой отчаянной, что японский командующий генерал Ноги, подсчитав потери, сделал харакири.

И когда после Второй мировой Россия снова пришла сюда, разгромив японцев, казалось, уйти с этой пропитанной русской кровью земли уже невозможно.

Мы ходим по русскому военному кладбищу с китайцем по имени Ваня.

Ваня перерыл все возможные архивы и нашел нескольких тысяч россиян - родственников погибшихФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Этот святой человек - неофициальный смотритель некрополя, где похоронены солдаты царской и советской армий. Он не получает ни юаня, что для суперпрагматичного Китая необычно. Ваня перерыл все возможные архивы и нашел нескольких тысяч россиян - родственников погибших. Из России ему пишут письма, присылают фотографии, а он крепит их на старинные кресты.

Он знает каждого из защитников Порт-Артура. Каждого!

Ваня идет по дорожке - и китайской скороговоркой говорит, словно листает Книгу судеб, - этот убит, этот умер от тифа, этот моряк, этот летчик, это супруга офицера с дочерью…

Мы стоим в лесу из крестов, над которым возвышается памятник, поставленный… японцами.

Порт-Артур погиб не в честном бою, а от удара в спинуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Они, угробив здесь свою стотысячную армию, с честью похоронили защитников Порт-Артура в общей могиле. И поставили гранитный мемориал.

Но самое мерзкое - Порт-Артур погиб не в честном бою, а от удара в спину.

К 1954 году на крепкую, хорошо укомплектованную морскую базу СССР прилетел Никита Хрущев.

Воспоминания военного контрразведчика генерала Белоусова: «Не прошло и трех минут, как Хрущев ударил ладонью по столу и крикнул: «Хватит болтать! Ты лучше мне скажи, зачем вы здесь стоите?» - «Для защиты дальневосточных рубежей нашей Родины». «Это политика царская, империалистическая, - сердито закричал Хрущев. - Кого и от кого вы собираетесь здесь защищать? Сколько месяцев вам, командарм, надо, чтобы убраться отсюда?!. Все то, что здесь построено русским царем, нами и японцами - казармы, склады, дома, водохранилища, - отдать китайцам бесплатно. То, что мы привезли из Советского Союза, - продать». «Дорогостоящее отдать, а мелочевку продать?» - переспросил один из генералов. «Да, вы поняли правильно…» - ответил Хрущев.

Так Порт-Артур и превратился в музей с табличками, на которых китайцы «благодарно» написали «Насильственно захватив Порт-Артур (Люйшунь) в 1898 году, царь России заставил китайских рабочих построить данное оборонительное укрепление…»

Русское военное кладбищеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Я жму руку Ване как хранителю русской памяти в Порт-Артуре.

- Спасибо! - говорю. - На таких, как вы, все держится!

Мне уже в Даляне шепнули, что Ваня дважды герой - он еще и рискует, ухаживая за могилами русских «империалистов» и «оккупантов». Рискует не очень сильно, пока у Москвы с Пекином медовый период дружбы.

Но если вдруг изменятся времена…

КИТАЙ НА ОЛИМПИАДУ БЕЗ ФЛАГА? НЕВОЗМОЖНО!

Когда далянские русские жаловались на местные учебники истории (в них описано, как русские «империалисты» мучили Поднебесную), я снова вспомнил трясущуюся от страха электричку Москва - Владивосток.

Мол, мир с Китаем не вечен…

С китайцами говорить об этом бесполезно. Они считают русских союзниками.

- Я спрашивала своего китайского мужа, - шепнула мне русская знакомая в Даляне, - какая вероятность, что вы Дальний Восток захватите. Задумался. И говорит серьезно: мол, мир с вами важен. А я боюсь: не дай бог, наши страны поссорятся. Тогда нам с ним нельзя будет жить ни в Китае, ни в России…

А я все думал, стоя перед памятником Русскому воину-освободителю, - так ли прочно здесь все? Ведь фотографии с крестов, которые сейчас ищет Ваня, китайцы сорвали через год после ухода советских войск.

Анатолий Николаевич, мама его была русской, а отец - китаец.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но даже в шальные времена культурной революции хунвейбины, пропив бронзовые цепи с могил, пощадили сам русский мемориал. Говорят, спасло уважение Мао к Сталину. Китайцы закатали в асфальт японское кладбище, построив на нем завод, а ранее, как говорят местные, расстреляли японских пленных…

И уезжали мы из Порт-Артура с мыслью, что китайцы хоть и хорошие ребята, но лучше с ними не ссориться.

Слишком восприимчивые к пропаганде мы нации. А китайцы еще и ультрапатриоты (представить, что их сборная отправилась бы на Олимпиаду без флага, абсолютно невозможно!).

- Недавно был мелкий территориальный конфликт с Японией, и, когда в телевизоре началась истерика, начали жечь японские машины, - рассказывали местные русские. - Китайцы на своих авто вывешивали таблички: «Пускай машина японская, но сердце китайское». А в детсадах воспитательницы спрашивали у детей: у вас дома есть японцы? Японцы плохие.

Китайцы считают русских союзникамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- И если телевизор вдруг скажет фас в отношении…

- Не скажут, - не дали договорить местные русские. - Китайцы умные...

P. S. Прощаясь, сын порт-артурского полка Анатолий Николаевич попросил нас найти старого московского знакомого. Некоего Клюева. Тогда мы не представляли, кто это. И не знали, что в конце китайского путешествия нас ждет неожиданная встреча.

Ворсобин прощается с городомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Продолжение следует.

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