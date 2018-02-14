Владимир Сунгоркин: Путину политически невыгодно вести дебаты - они поднимают его соперников

СЕГОДНЯ 17:07 2018-02-14T17:06:42+03:00

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А. Яковлев:

- Здравствуйте. Это программа «Что будет». В студии главный редактор Издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин и Александр Яковлев. Мы будем обсуждать самые главные, резонансные события последних дней.

Начать наш разговор хотелось бы с трагического события – падения самолета Ан-148. До сих пор обсуждаются основные версии.

В. Сунгоркин:

- Несколько часов назад пришли предварительные результаты работы следственных органов, которые стрелку переводят о причинах случившегося на прибор, который позволяет определять скорость самолета, который якобы (я буду говорить слово «якобы», потому что все очень анекдотично) обледенел. Обледенел он, потому что экипаж выключил или не включил отопление этого прибора, он покрылся льдом, стал показывать неправильную скорость, летчики, не понимая, что скорость гораздо ниже, чем показывает этот прибор, стали скорость прибавлять. В результате получилось то, что получилось, самолет перешел в неуправляемое пике, потому что слишком быстро летел, и воткнулся в землю, взорвался.

Почему мне эта версия кажется шитой белыми нитками? Наверное, потому что я в разные годы имел кое-какие отношения к наблюдению, как расследовались тяжелые катастрофы, аварии, и видел, что работа всех органов или организаций, которые представлены в комиссиях (обычно их много создается), к сожалению, 90% усилий все члены комиссий тратят на то, чтобы перевести все ту же пресловутую стрелку с одного на другое. Это выглядит ужасно, потому что истина мало кого волнует. Например, если вспоминать такие истории, где очень сложно было до истины добраться, была знаменитая тяжелая авария на гидроэлектростанции в Красноярском крае (Саяно-Шушенская ГЭС). Были аварии с большим количеством человеческих жертв на прокладке тоннелей Байкало-Амурской магистрали и т.д. И авиационные – так же. В авиационных есть еще интерес и спецслужб, потому что они же обязаны всё расследовать накануне. Я имею в виду не дать свершиться, допустим, терактам. Поэтому, мне кажется, всё это какой-то абсурд.

Что такое любой современный самолет? Это прежде всего стоимость. В данном случае этот небольшой самолет Ан-148 стоил больше миллиарда рублей (со всей начинкой). Стоимость страховки за самолет – снова деньги. Страховка пассажиров. Это гигантские деньги. Вообще авиация – это очень большие деньги. И когда такие большие деньги тратятся, естественно, колоссальные деньги тратятся и на безопасность любого самолета. И ни один современный гражданский самолет… У военных всё попроще, военный самолет не рассчитан на долгие полеты, он немножко полетал на форсированном режиме – и хватит. Гражданские самолеты поэтому и летают по 30-40 лет. И когда такие гигантские деньги тратятся на обеспечение безопасности, это приводит, в частности, к тому, что весь 2017 год мы имели на всей планете порядка 14 катастроф при около миллиарде полетов. Авиация – самый безопасный вид транспорта. Нигде человек не должен (чисто статистически) чувствовать себя более безопасности, чем в кресле самолета. Это очень важный момент.

И вот нам сегодня рассказали по всем каналам телевидения, что вся эта катастрофа произошла из-за того, что трубка покрылась льдом, а отопление забыли включить. Все это, безусловно, не так просто. Я очень рассчитываю, что, так как сейчас сцепятся самые разные силы, которых не устраивает тема обледеневшей трубки… Хотя победит сильнейший. Интересный вопрос, что свести всё к обледеневшей трубке – эта версия явно не устроит родственников погибших, но у них вряд ли есть мощный ресурс, чтобы сопротивляться большому количеству тех, которые будут кричать: трубка, трубка виновата. И вторая сила – это производители этих самолетов в городе Воронеже. Вернее, он же совместный был самолет, часть произведена на Украине…

Что будет с Владимиром Сунгоркиным.Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин обсуждает с ведущим Александром Яковлевым главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальше.

А. Яковлев:

- В принципе это украинский пассажирский самолет.

В. Сунгоркин:

- Да. Хотя они с тех пор уже развалились. Возможно, нам в итоге скажут, что это была трубка. Там против трубки есть еще такая анекдотическая вещь, что один из двух «черных ящиков», который в хвосте самолета, найден примерно в километре от взрыва. Опять нам рассказывают, что взрыв был настолько сильный, что ящик силой взрыва унесло на километр. Все-таки это самолет, а не хранилище снарядов. Что-то про трубку, мне кажется, - обнаглели, что называется.

А. Яковлев:

- Как известно, всегда есть несколько систем резервирования, дублирования всех основных функций.

В. Сунгоркин:

- Конечно. Это огромные деньги. Поэтому, что касается крушения данного самолета, я думаю, надо еще разбираться и разбираться, привлекая экспертов, специалистов, которые, хотя бы и не называя своего имени, могут рассказать, что все-таки это было.

А. Яковлев:

- «Пилоты видели на датчиках «заниженную» скорость и пытались ее увеличить». Это я цитирую заголовок материала Александра Рогозы и Владимира Демченко на нашем сайте kp.ru. Много откликов к нам приходит в связи с этой темой.

Владимир Сунгоркин: "Путину невыгодно вести дебаты. Он поднимает своих соперников" 00:00 00:00

В. Сунгоркин:

- Да, отклики идут о том, что предварительная версия мало что объясняет. «Я не буду вступать в дискуссию о том, как устроен обогрев приборов и т.д., это разговоры с экспертами. Но интересен такой философский вопрос. Получается, что мы не знаем и никогда не узнаем правды ни о какой авиакатастрофе». Да нет, так как борются всегда разные силы, то правда все равно выплывает. Да, бывает, что и запутанные истории, когда мы не знаем и не узнаем. Вообще правда это такая вещь, она, как правило, не лежит на поверхности. Говорят, что правда всегда одна. На самом деле правда… Возможно, и трубка обледенела, и это была одна из пяти причин. Но там же много еще вопросов пока загадочных. Почему летчики, если все дело в трубке… Эксперты говорят, что самолет так болтать должно было в это время. На флайтрадаре смотрят, что он постоянно то ускорялся, то тормозился. Эксперты говорят, при таких ускорениях пассажиры должны были то повисать в воздухе, то вжиматься в кресло. При этих невероятных перепадах, которые нарисовали нам на открытом источнике, который называется флайтрадар, который отслеживает самолеты в полете, почему командир корабля, пилот не вышел на связь с диспетчером? Это тоже странная история. Четыре минуты вся эта тряска невероятная продолжалась.

Наши слушатели пишут: «Почему версия теракта не рассматривается и отвергается?» Там всегда есть такие формальные ответы: мы не нашли следов взрывчатки. Я думаю, всегда в таких ситуациях надо рассматривать всё. Вообще эти малые авиационные компании, там надо рассматривать и подготовку экипажей. Невеликая тайна, что в маленьких компаниях (а «Саратовские авиалинии» - небольшая компания), как правило, сводят концы с концами в пользу собственников, закрывают глаза на всякие излишние, по мнению опытных, бывалых дядей, которые обслуживают и летают, типа: да ладно, авось, небось, летаем уже 40 лет. И вот эти вещи тоже сплошь и рядом происходят. Я летал этими «Саратовскими авиалиниями», правда, лет 6 или 8 назад. Это был Як-42 в ужасном состоянии. Основа этой компании – Як-42. Это старинный самолет, очень тихоходный и постоянно попадающий в аварии. Сейчас вот Ан-148. Когда я сказал, что он миллиард рублей стоит, это очень дешевая цена для самолетов.

Посмотришь, где они работают. Эти бедные самолеты работают в компании «Ангара». Вот «Саратовские авиалинии», компания «Ангара» это такие… Вот подходишь к самолету компании «Ангара»… Это мое оценочное суждение, но если они начнут меня судить за клевету, я готов за компанию «Ангара» отдуваться в суде. Потому что подходишь (это, конечно, такое визуальное восприятие)… Я летал компанией «Ангара» из Бодайбо в Иркутск. Что такое Бодайбо? Это центр золотой промышленности российской, это закрома, кладовая родины. Ясно, что хозяева этого золота живут где-нибудь на Сардинии, никогда в жизни они не видели этот самолет компании «Ангара», который возит работяг. И вот это старье летает в этих небольших компаниях.

Кстати, наши слушатели рассказывают, что самолет в октябре 2017 года в городе Киров не смог совершить рейс Киров – Москва из-за технических проблем, рейс задержали на 10 часов. Позавчера такой самолет снова не мог вовремя вылететь по техническим причинам. Вспоминают тот самый случай, когда герой-летчик посадил в Республике Коми эту рухлядь (извините), старинный Ту-154.

А. Яковлев:

- Главный герой – человек, который чистил эту трассу на протяжении нескольких десятков лет, хотя никто не садился, и тем самым он спас людей.

В. Сунгоркин:

- Да. На заброшенном аэродроме посадил самолет Ту-154, у которого отказала вся электроника. Тоже якутская компания. В общем, там такое ужасное старье летает. Я летал из Бодайбо, я летал… В последнее время самые такие впечатляющие компании, могу их даже на память назвать. Существует такая компания «Бурятские авиалинии». Я летал на ней из Усть-Мая в Якутск. Ан-24, как правило, у них. Это такое старье, такие залатанные, перелатанные самолеты, которые, похоже, не чинили последние лет 10.

А. Яковлев:

- Кстати, у «Бурятских авиалиний», может быть, после того, как вы слетали, сертификат был отозван в феврале 17-го года.

В. Сунгоркин:

- Это хорошая новость. Вот тут нам Олег пишет. «Трубка замерзла за 4 минуты, самолету лететь несколько часов. Сказка». Олег, там же, по версии, они отопление не включили. Другой наш, как сейчас говорят, диванный аналитик пишет: «У них что, отопление каждого прибора отдельно включается?» Не знаю, дорогие слушатели, но вопросы правильные.

А. Яковлев:

- Василий из Воронежа нам дозвонился.

Василий:

- Я по поводу этой аварии. Вот смотрите, в 11-м году под Воронежем разбился самолет такой же марки.

В. Сунгоркин:

- Да, было. С иностранными пилотами, кстати.

Василий:

- И причина одна и та же – что сейчас версию выдвинули, что по тому случаю.

В. Сунгоркин:

- Да, там они версия была, что сильно разогнали его.

Василий:

- Может быть, они подогнали под тот случай? Кстати, они практически вместе стояли на стапелях.

В. Сунгоркин:

- В любом случае все происходящее очень интересно. Я обещаю, что мы будем за этим следить, привлекать экспертов. Очень интересно в соцсетях высказался Виктор Алкснис, военный летчик из ВВС Советского Союза. Как раз часть соображений я пересказал его, его авторское право тут. Мы его тоже будем привлекать.

А. Яковлев:

- Важнейшее событие 2018 года – предстоящие выборы Президента РФ. За последнюю неделю фундаментально расклады не изменились, если посмотреть на данные ВЦИОМ. По-прежнему на первом месте – Владимир Путин (71,4% голосов), на втором месте Грудинин (почти 7%), на третьем – Жириновский (5,7%), Собчак, опережая Явлинского и Титова, выходит на четвертое место. Любопытно, что 9% опрошенных до сих пор затруднились ответить, за кого они будут голосовать на предстоящих президентских выборах. Владимир Николаевич, как вы оцениваете ход предвыборной кампании?

В. Сунгоркин:

- Пока хочется больше жара, угара и скандала нам как медийным людям. Сегодня произошло такое протокольное событие в предвыборной кампании, сегодня делили бесплатное время на федеральных государственных каналах. Можно проанонсировать сегодня, что с 26 февраля желающие насладиться более близким общением с кандидатами могут послушать дискуссии, дебаты, в которые вступят одновременно 7 кандидатов из 8. Действующий президент Владимир Путин широким жестом сказал: я в дебатах не участвую, мне это не надо. Ну, наверное, не он лично сказал, а его штаб. И правильно сделал, добавлю я от себя. Потому что любые дебаты с такой мощной политической фигурой, как Путин, безусловно, укрепляют любого, кто с ним дебатирует. Путину вряд ли что-то прибавят эти дебаты, потому что он имеет возможность (и реализует эту возможность) говорить по любому вопросу достаточно регулярно. Но все остальные 7 кандидатов, многие из которых мало известны широкой публике, они все подписались на то, что будут вести эти дебаты, и у них будет по 1 часу бесплатного времени для дебатов, и если они выдвинуты партиями (а там почти все выдвинуты партиями), им еще по 1 часу для дебатов дается. Таким образом, Путин (это я подглядываю сейчас в выступление Эллы Памфиловой, которая в интернете почему-то названа общественным деятелем, хотя она не общественный деятель, а глава ВЦИКа)… Элла Памфилова, выступая по поводу этой жеребьевки, сказала, что, таким образом, кандидат-самовыдвиженец (это она так Путина идентифицирует) получает в два раза меньше времени на каналах, чем кандидаты от партий. Ну, кандидаты от партий получают такую фору, чтобы представиться широким народным массам. А чтобы всякие наши толкователи не говорили, что люди не смотрят телевизор уже, все в соцсетях сидят, - все это ерунда, все равно, те, кто пойдет к урнам (а пойдут к урнам, как правило, люди взрослые), они все как раз смотрят телевизор, и еще как смотрят.

Я, например, с большим интересом хочу посмотреть эти дебаты. Сурайкин обычно идет на ферму и озабоченно… Как писали Ильф и Петров, по утрам он выходил на двор и, озабоченно глядя ближайшему коню в зубы, говорил «добрый жеребец», хотя перед ним стояла добрая кобыла.

А. Яковлев:

- Я подумал, что мы каждую неделю по итогам эфира, обсуждая предвыборную кампанию, рекомендуем что-либо к прочтению. В прошлый раз вы всем рекомендовали Марка Твена («Как я баллотировался в губернаторы»). Я, например, перечитал, получил огромное удовольствие. Совсем небольшой рассказ, но очень точно характеризует то, что происходит на любой предвыборной кампании. Теперь – Ильф и Петров.

В. Сунгоркин:

- Да. Там есть Паниковский, который «добрый жеребец» говорил в адрес доброй кобылы. Вот Сурайкин у нас ходит упорно по таким местам, где крупный рогатый скот его встречает, помахивая хвостами. Явлинский тоже в основном в соцсетях пока, он разоблачает действующий режим в жанре 1,5-2 минуты, Собчак в Америке разоблачала нашу жизнь. Представляете, всем этим правдорубам дадут по два часа на самых главных каналах, они получат возможность донести ту самую сермяжную, домотканую или, наоборот, научно выверенную правду, как в случае с Григорием Алексеевичем Явлинским. Я думаю, это будет интересно и полезно. Надеюсь, чем-то это будет напоминать 1989 год, когда проснувшаяся наша демократия вышла на съезд депутатов Верховного Совета. И развалила страну после чего. Наговорились, наорались, навыпендривались, после чего, от обилия этих слов в том числе, Советский Союз рухнул. Я призываю наших слушателей, которые будут слушать эту «сермяжную правду» (она же посконная, домотканая, научная), чтобы всегда помнили… Наша программа называется «Что будет». Мой прогноз о том, что будут очень резкие заявления. Нынче у нас очень боевые кандидаты. Я думаю, там и Грудинин не подведет, разоблачит всех, кто подвернется, и Собчак. Там будет скромно, по-деловому будет себя вести Титов, он от бизнеса, а бизнес у нас сплошь остался социально ответственный. А все остальные 6 будут нести, я думаю, как на мертвых, на нынешнюю власть. Поэтому я призываю слушать и вспоминать 89-й год, когда все было точно так же классно.

А. Яковлев:

- А тем временем кандидат номер 1 (по крайней мере, по данным социологии) Владимир Путин, действующий Президент России, на этой неделе встретился с победителями конкурса «Лидеры России». Глобальный такой, масштабный конкурс – по-моему, около 200 тысяч человек принимало в нем участие. Владимир Николаевич, вы входите в наблюдательный совет этого конкурса. Я так понимаю, вы принимали участие в финале, который проходил в Сочи, в центре «Сириус». Ваши впечатления? Это ведь такая знаковая история.

В. Сунгоркин:

- Мы поговорим об этом, но я хочу сначала ответить нашим слушателям, которые в ленту много очень пишут. Вот пишут: «Да трус Путин, так же как и его Баранец». Я вас уверяю, что и Путин, и Баранец – не трусы. Я стою на своем, что Путину просто политически невыгодно вести дебаты - он поднимает своих соперников. Еще пишут: «Чего Путину бояться дебатов, если у него такое подавляющее преимущество?», «Знаете, дебаты Путину нужны – хоть народ увидит». Слушайте, Путин дискутирует, по-моему, раз в неделю. А чем вам не дебаты были, когда были пресс-конференции, «прямые линии»? Вы скажете, что там народ более выдержанный, в президенты не идет. Ну почему? На пресс-конференции та же Собчак ему вопросы задавала. Я считаю, что Путин имеет право на такую тактику – не идти на дебаты. Может быть, это спорно.

Вот представьте такую мизансцену. Стоит Путин, против него стоит Собчак, которая на него несет, как на мертвого. При этом наверняка в дебатах будет огромное количество всяких передергиваний, той самой сермяжной правды, когда…

А. Яковлев:

- Берется один факт, другой, смешиваются.

В. Сунгоркин:

- Я вас уверяю, что ни один из этих 6 боевых кандидатов не отвечает за все эти цифры, факты, которые он назовет. Путин будет отбиваться, рассказывать. В данном случае такие дебаты очень легко прогнозировать. Видно, что эти дебаты служат ровно одной цели. Результатом дебатов любого человека с Путиным является популяризация данного человека. Зачем это надо?

А. Яковлев:

- Чем же занимается кандидат номер 1 (по данным социологов) Владимир Путин? Он встретился с победителями конкурса «Лидеры России». Владимир Николаевич, вы следили за финалом в Сочи, в центре «Сириус». Как ваши впечатления? Вообще, зачем все это надо?

В. Сунгоркин:

- Самое главное, что мы все время говорим о каких-то интригах, скандалах, слушатели наши периодически сообщают, проклиная все в стране, что все ужасно, ничего не меняется и т.д. На фоне всего этого нытья популярного прошел конкурс, организованный, что интересно, администрацией действующего президента.

А. Яковлев:

- Кириенко всё это курировал, насколько я понимаю.

В. Сунгоркин:

- Кириенко, первый зам. главы администрации президента, проводил это. Конкурс назывался «Лидеры России». Задумано было некое тестирование всех желающих в возрасте, по-моему, до 40 с чем-то лет: ребята, все желающие могут пройти очень изощренные тесты, там еще целый ряд всяких испытаний.

А. Яковлев:

- Очень сложных, кстати.

В. Сунгоркин:

- И мы вас включим в некий список, который называется «Лидеры России». Я, в частности, был в наблюдательном совете этого конкурса и наблюдал, как это все идет и к чему приведет. У нас прогноз был такой, когда мы всё это затевали, что тысяч 20 молодых карьеристов в стране откликнется. А откликнулось 200 тысяч ребят и девчат. Машины вычислительные, тем не менее, были готовы для этого, чтобы провести через все эти тесты. Потом у них был второй этап, потом был третий этап. В результате мы получили 300 победителей конкурса, каждый из которых получил по миллиону, по-моему.

А. Яковлев:

- Там 103 победителя и 300 финалистов.

В. Сунгоркин:

- 300 финалистов получили по миллиону рублей на учебу в различных бизнес-школах и Институте государственного управления и народного хозяйства.

А. Яковлев:

- Главное, там наставники очень крутые.

В. Сунгоркин:

- Да, там все было очень интересно. Реально приезжал Собянин, большая группа высших управленцев, включая министра иностранных дел Лаврова, которые помогали, разговаривали, проводили всякие мастер-классы для тех, кто вошел в лидеры.

Что самое интересное, на мой взгляд, и обнадеживающее. На каждого получили большую базу данных. Когда всех проверили, протестировали всеми способами, на каждого завели досье. Там пишется, каков его уровень. Я листал все эти материалы, выискивая в том числе и кандидатов к нам в управленческие структуры, причем я нашел примерно трех человек, которых буду приглашать, и там уровень. Там на целый ряд победителей написано, что это готовый уровень заместителя федерального министра, готовый уровень губернатора, готовый уровень вице-губернатора, готовый уровень министра в региональном правительстве.

И все это не утонет где-то, потому что большое количество очень интересных начальников, я не всех назвал. Там был вице-премьер Трутнев…

А. Яковлев:

- Который, кстати, отобрал уже нескольких.

В. Сунгоркин:

- Да. Точно так же, как я, они сидели с этими талмудами, листали. Что еще мне очень понравилось во всей этой истории. Там же теперь на каждого есть досье, и огромное количество из этих победителей – это ребята и девушки, которые прошли с самого низа. Они поработали на производстве, видно, что из самых простых учебных заведений, родом из небольших городков. В том числе и благодаря большому наблюдательному совету, который готов был с азартом смотреть любые жалобы и заявления участников… Огромное количество ребят, которые сделали ту самую карьеру, про которую на Западе говорят Selfmademan. Вот это очень важно. И конкурс будет продолжаться.

А. Яковлев:

- Важно, что будет с этими ребятами, которые там победили.

В. Сунгоркин:

- Зачитаю приходящие сообщения. Тут пишут, что однажды у Соловьева я якобы сказал: «Будь проклята советская власть». Господи, никогда я такого не говорил. Я с огромным уважением отношусь к советской власти, несмотря на все ее минусы. Какой-то бред порой про себя читаешь.

«В каких буржуйских школах будут учиться победители?» Почему буржуйских? Есть наука управления, она не буржуйская, не пролетарская, это просто наука управления. Не существует пролетарского управления и буржуйского.

«Устроители конкурса «Лидеры России» способны сами эти тесты пройти?» Прекрасный вопрос. Мы не раз про это говорили по ходу конкурса. Да, эти тесты не пройдут многие из нас. Но мы уже все в возрасте, а там участвовала молодежь. У нас прекрасные ребята, пусть они и проходят.

«И мы что, должны будем подчиняться этим роботам?» Да почему роботам? «Вы уверены, что это обычные люди, а не свои людишки?» Это не обычные люди, но это и не свои людишки. Это очень интересные ребята и девушки. Нам нужны нормальные управленцы. «Уровень хороший, но кто же их пустит?» - пишет Олег. Дорогой Олег, не все так ужасно, многие из них к 35-40 годам уже сделали карьеру. Так что уже пустили.

А. Яковлев:

- Владимир Николаевич, если мы говорим про этот конкурс «Лидеры России»… Мы же много говорим о том, что в советское время была система работы с кадрами, ее нужно возобновлять. Может быть, это такой первый шажок в этом направлении?

В. Сунгоркин:

- Судя по тем, кто пишет, тут постоянно слышится: кто же их пустит; я не живу хорошо, зачем мне лишние управители. Слушайте, наш народ устроен парадоксально. Если у нас тех же самых людей, которые ругаются на управителей, спросить: а чего вы ругаетесь? – они скажут: все они сволочи, негодяи, мерзавцы. Я им говорю: если вам так «повезло» в жизни, что ваши управляющие – сволочи, негодяи, мерзавцы, у нас есть шанс, что придут молодые, честные, добросовестные. Давайте попробуем.

А. Яковлев:

- Спасибо большое за этот разговор.