2018-02-25T23:07:30+03:00
Спорт

Итог Олимпиады-2018: Кто завоевал больше всех медалей в Пхенчхане

Медальный зачет Олимпиады-2018 возглавила Норвегия
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments18
25 февраля в Южной Корее прошла церемония закрытия Олимпиады25 февраля в Южной Корее прошла церемония закрытия ОлимпиадыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

25 февраля, в последний день Олимпиады-2018, было разыграно четыре комплекта наград. Россияне добавили в копилку золото, победив в хоккейном турнире. Всего на Играх были разыграно 102 комплекта наград. В итоге наша команда заняла 13-е в общекомандном зачёте - 2 золотые, 6 - серебряных и 9 бронзовых медалей. Выиграли норвежцы (14-14-11), вторые – немцы (14-10-7), третьи – канадцы (11-8-10).

Медальный зачет

Медальный зачет Олимпиады

Медальный зачет Олимпиады

Мультимедалисты

СРЕДИ ВСЕХ

Больше всех золотых, по три, завоевали французский биатлонист Мартен Фуркад и норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

Больше всего наград разного достоинства у норвежской лыжницы Марит Бьорген - 5 (из них две золотые, одна серебряная и три бронзовые). Теперь она восьмикратная чемпионка зимней Олимпиады, как и Бьорндален.

И У НАС

Больше всего наград в нашей команде выиграл лыжник Александр Большунов - четыре. Три из них серебряные и одна бронзовая.

Лыжник Александр Большунов завоевал четыре Олимпийских награды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лыжник Александр Большунов завоевал четыре Олимпийских наградыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три медали завоевал его товарищ по лыжной команде Денис Спицов, две из которых серебряные.

У фигуристки Алины Загитовой две награды - золото и серебро (в командном турнире). У Евгении Медведевой два серебра.

15-летняя фигуристка Алина Загитова завоевала "золото" Олимпиады Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

15-летняя фигуристка Алина Загитова завоевала "золото" ОлимпиадыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Две медали у лыжника Андрея Ларькова - серебро и бронза.

Две бронзы у лыжницы Юлии Белоруковой.

СМОТРИТЕ ФОТОГАЛЕРЕЮ

Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Да, мы чемпионы, но…

Андрей ВДОВИН

Мы – олимпийские чемпионы по хоккею. Спустя 26 лет. Есть чем гордиться. Действительно есть - без иронии. Но не надо забывать, что у этой победы есть много «но» (подробности)

Худшая Олимпиада для нас закончилась. Под хриплые голоса хоккеистов, ревущих "Славься, Отечество"

Павел САДКОВ

На фоне героических, вежливых и дисциплинированных немцев, наши хоккеисты, в перекошенных робах, смеющиеся, толкающиеся, орущие «Славься, Отечество» запомнятся навсегда. В истории спорта, в истории новой холодной войны, и даже где-то глубоко в сердце, что гораздо важнее (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Кадыров не собирается ехать в Латвию в ближайшие 30 лет
Лавров обсудит с главой МИД Португалии Украину, Сирию и отношения РФ с НАТО
Взрыв в британском городе Лестер полностью разрушил двухэтажное здание
Минобороны узнало о готовящихся провокациях боевиков в Восточной Гуте
В британском городе Лестер прогремел мощный взрыв
Мишель Обама выпустит в ноябре свои мемуары
Пять террористических группировок создали единый центр руководства в Восточной Гуте
Белый дом ответил на заявление КНДР о готовности к переговорам
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Папуа-Новой Гвинее
Пенсионерка упала на рельсы на станции московского метро «Лубянка»
Путин поручил обеспечить школьникам «Билет в будущее»
Угроза взрыва в ТЦ «Охотный ряд» не подтвердилась
В Турции заявили, что резолюция о гуманитарной паузе в Сирии не коснется операции в Африне
Овечкин поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпиаде-2018
Захарова объяснила интерес США к выборам в России
Песков рассказал о подготовке встречи Путина с российскими олимпийцами
СМИ: Кадырову и Бастрыкину запретили въезд в Латвию
Захарова в шутку назвала американских комиков авторами заявлений США
В Москве эвакуировали ТЦ «Охотный Ряд» из-за угрозы взрыва
В цирке Запашного назвали причину падения артиста во время выступления в Элисте
Делегация КНДР заявила о готовности Северной Кореи к переговорам с США
ЛНР: В Донбасс прибыл эшелон с военной техникой для ВСУ
Путин поручил кабмину расширить маршрут «Золотого кольца России»
Немецкий хоккеист объяснил проигрыш на Олимпиаде-2018 «толчком в спину»
Немецкие СМИ: "Так круто мы еще никогда не проигрывали"