Итог Олимпиады-2018: Кто завоевал больше всех медалей в Пхенчхане

25 Февр. 20:30 2018-02-25T23:07:30+03:00

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25 февраля, в последний день Олимпиады-2018, было разыграно четыре комплекта наград. Россияне добавили в копилку золото, победив в хоккейном турнире. Всего на Играх были разыграно 102 комплекта наград. В итоге наша команда заняла 13-е в общекомандном зачёте - 2 золотые, 6 - серебряных и 9 бронзовых медалей. Выиграли норвежцы (14-14-11), вторые – немцы (14-10-7), третьи – канадцы (11-8-10).

Медальный зачет

Медальный зачет Олимпиады

Мультимедалисты

СРЕДИ ВСЕХ

Больше всех золотых, по три, завоевали французский биатлонист Мартен Фуркад и норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

Больше всего наград разного достоинства у норвежской лыжницы Марит Бьорген - 5 (из них две золотые, одна серебряная и три бронзовые). Теперь она восьмикратная чемпионка зимней Олимпиады, как и Бьорндален.

И У НАС

Больше всего наград в нашей команде выиграл лыжник Александр Большунов - четыре. Три из них серебряные и одна бронзовая.

Лыжник Александр Большунов завоевал четыре Олимпийских наградыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три медали завоевал его товарищ по лыжной команде Денис Спицов, две из которых серебряные.

У фигуристки Алины Загитовой две награды - золото и серебро (в командном турнире). У Евгении Медведевой два серебра.

15-летняя фигуристка Алина Загитова завоевала "золото" ОлимпиадыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Две медали у лыжника Андрея Ларькова - серебро и бронза.

Две бронзы у лыжницы Юлии Белоруковой.

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