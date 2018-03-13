Путешествие по Океании: Палау - Капитолий в чистом поле и задумчивые самураи

13 Март 20:11 2018-03-13T22:31:30+03:00

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Продолжение. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8.

Если вы хотите увидеть идеальный тропический курорт в чистом виде – вылизанный до блеска, обихоженный так, что это кажется невозможным, с природой, которая будто бы сошла на землю с глянцевой открытки, то вам на Палау. Архипелаг в Микронезии, состоящий из 328 островов, часть из которых соединена мостами, дамбами и дорогами, именно такой.

На первый взгляд там так всё образцово, что даже скучно…

Курортные отели Палау – это отдельный мир расслабленности и уютаФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ХОККУ О БЫЛОМ

Поутру выхожу из номера идеального во всех смыслах отеля, чтобы искупаться. Пляж из мелкого белого песочка просто восхитителен. Вода – тоже. Когда с шумом и довольным фырканьем выгребаю на берег, ко мне подходит японская парочка в типичных для туристов из Страны Восходящего Солнца белых панамках и коротких брючках цвета запозднившейся сакуры. Он и она сильно в возрасте, и мои утренние морские ванны их почему-то сильно удивляют. Даже восхищают. В еще больший, просто экстатический восторг парочку приводит сообщение, что я из России.

Палау – это тропический рай в Тихом океанеФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

На Палау вообще очень много пожилых японцев. Под них сделано ресторанное меню с обязательным супом мисо и пельменями гедза. В сервировке столов непременно присутствуют японские палочки хаси. На японском дублируются тексты в рекламных проспектах, торговые вывески и многие таблички.

Хотя дорога неблизкая - с пересадкой в Гуаме почти десять часов, японцы прилетают на Палау на два-три дня. Не купаются и не загорают. Посещают могилы родственников, которые бились здесь три четверти века назад с проклятыми американцами - за микадо и «великую восточноазиатскую сферу соцпроцветания». Или просто ходят вдоль берега волшебного моря, смотрят на зеленые горы и ностальгически вздыхают - во время Второй мировой войны на одном из островов Палау была крупная военно-морская база Японии…

Гостей на Палау ждут идеальные пляжиФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Сейчас больше половины населения архипелага, который имеет статус ассоциированного с США государства, спокойно живет и работает в Штатах, а обслуживанием приезжающих сюда иностранных гостей заняты гастарбайтеры-филиппинцы.

Пожилые японцы – главные гости на островах архипелагаФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

КЛЯТВА ТУРИСТА

Говорят, что на Палау регулируют число туристов - чтобы не навредить природе. Не знаю, так ли это, но виза, которую мне поставили в паспорт при въезде в страну, - это целая песня эколога. Но сначала ты должен прочитать все эти трогательные строчки «мы, дети Палау, призываем наших гостей сохранять и защищать природу» и «никогда не делать то, что не разрешено», и поставить подпись. Дескать, согласен и обязуюсь...

Местные газеты вынесли визит российской делегации на Палау как одно из главных событийФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Но турист туристу рознь! Есть туристы из одной страны, останавливать которых себе дороже - в буквальном смысле этого слова.

В приемной у президента Палау работают симпатичные девушкиФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

- В последние годы у нас появилось много туристов из России. Они нам очень нравятся, потому что тратят здесь много денег, - разоткровенничался на встрече с российской делегацией из Заявочного комитета ЭКСПО 2025 вице-президент Палау Кераи Мариур. - Мы очень хотим, чтобы они и впредь к нам приезжали, а также оставались на отдых подольше.

Вице-президент Палау Р.Ойлоу с футболкой «КП»Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Пока же на островах куда больше китайцев. Причем не из Тайваня, с которым у Палау дипломатические отношения, а из материкового Китая, который грозно хмурит брови в адрес маленького островного государства, дружащего с режимом Гоминьдана, но при том охотно инвестирует юани и доллары в палаускую экономику. Сейчас, например, предприниматели из КНР получили права на два участка на побережье, где собираются строить несколько новых высотных гостиниц. Как говорится, политика политикой, а бизнес – отдельно!

Космическая тарелка надежно связывает Палау с остальным миромФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Поэтому, как и японцев, в Палау очень много представителей Поднебесной. Уверен, это шпионы, выясняющие, насколько жители Палау терпеливы. А терпению палаусцев может позавидовать любой. Едем с местным водителем – впереди уже полчаса с черепашьей скоростью катит лимузин, не давая себя обогнать. Наш шофер-профессионал даже не ругнется в адрес «чайника» на дорогом авто. Просто тяжело вздыхает.

Вообще-то на отличных дорогах Палау с идеальным покрытием немало участков с ограничением скорости до 25 и даже 20 миль в час (то есть до 35-40 километров в час). Приезжие китайские туристы отрываются по полной: берут на прокат спортивный мустанг-кабриолет самой фантастической окраски - бледно-желтый или цвета маренго - и за 200 долларов в сутки плюс расходы на бензин выжимают целых 15 миль в час!

Нет, нашим отдыхающим из дальневосточных регионов это даже представить трудно.

ВСЮДУ ЖИЗНЬ

Но супердорогие лакшери-отели и торговые центры главного палауского города Корора - это лишь визитная карточка страны. Ее зеркальная витрина. Основная жизнь оставшихся на родине рядовых палаусцев протекает, так сказать, в подсобке, где часто бывает грязно, тесно и не убрано.

В таких незатейливых домах живут обычные палаусцыФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В Короре в 10 метрах от дополнительного офиса президента стоит домик водителя автобуса Чана. Такие дощатые сооружения в России обычное дело. Точнее, у нас их ставили на шести сотках в дальних пригородах, когда профсоюз нарезал «под сады» неурожайные пустоши. Основная цель данных архитектурных сооружений - скрыться от дождя и хранить лопаты.

Чан с женой, престарелой мамой и взрослым сыном-оболтусом, который нигде не работает и не собирается, живет именно в таком домике. Постоянно. Там же обитает стая прикормленных шавок, которые дружно тявкают при моем приближении - просят угощения...

Жена водителя автобуса Чана довольна жизнью, потому что есть семья и бетельФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Интерьер этого «особняка» со сломанным телевизором в углу и кучей разнообразного хлама свидетельствует о небывалом благосостоянии рядового трудящегося Палау. Но Чан счастлив и жизнью абсолютно доволен. Когда не в поездке, он проводит время в рваном гамаке. Или жует вместе с женой и мамой бетель. Предлагает бетель и мне. Так сказать, пожевать вместе в знак российско-палауской дружбы. Вежливо отказываюсь: мол, вам и самим мало.

ДАЕШЬ НОВУЮ СТОЛИЦУ!

Корор с его 12 тысячами жителей по местным меркам жутко перенаселенный город. Поэтому палаусцы и решили десять лет назад ослабить демографическое давление и административную нагрузку на этот мегаполис и перенесли столицу в местечко с трудно произносимым названием Нгерулмуд. А возвести новую столицу попросили дружественное государство Тайвань. Тайваньцы не просто согласились посодействовать, но и вовсе возвели объект за свой счет и подарили его Палау.

В крупнейшем городе страны Короре сконцентрированы главные торговые центры и отелиФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Вторая, созданная с нуля столица, в 50 минутах езды от старой. Еду туда. Километров за пять до цели глазам своим не верю, глядя в светлую даль. Уж не мираж ли это?

Нет, не мираж. Новая столица представляет из себя возведенную на горном плато, то есть в чистом поле, хотя и с видом на океан, точную копию американского Капитолия, где официально располагаются все три ветви палауской власти, включая президента, сенат и палату представителей, а также верховный суд.

Спикер Палаты депутатов конгресса С,Анастасио, вице-президент республики Р.Ойлоу, генеральный директор заявочного комитета Светлана Сагайдак, посол России на Филиппинах и в Палау Игорь Ховаев, и преседатель Совета Национального конгресса Х.БаулесФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Больше в новой столице нет ничего. То есть, абсолютно - ни домика, ни сараюшки.

Это самое странное сооружение, которое я вообще когда-нибудь видел. Вроде бы, здесь должны работать местные депутаты и сенаторы, а также Верховный суд и сам президент со своим аппаратом. Но, вопреки ожиданиям, в "городе зеро" я не обнаружил никого, кроме пары охранников и десятка китайских туристов.

Спикер Палаты депутатов Национального конгресса С,Анастасио с удовольствием примерил футболку с изображением Владимира ПутинаФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Впрочем, власти страны, напротив, этим городом очень гордятся. Где еще на островах Океании найдешь собственный Капитолий? И руководители других островных стран палаусцам по этому поводу сильно завидуют: у палаусцев Капитолий есть, а у наурцев или, скажем, тувальцев нет и не предвидится.

Нет, нам душу островитян точно не понять…

В следующем репортаже речь пойдет о Филиппинах и столице Маниле, гигантском азиатском муравейнике с довольно интересной историей.