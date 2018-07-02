Сборная России сенсационного выиграла у Испании, а вы не рады

СЕГОДНЯ 15:15 2018-07-02T15:17:33+03:00

Россия впервые в истории в 1/4 финала чемпионата мира. На пути к нему мы задушили сборную Испании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Слушайте, ну почему мы не умеем радоваться? Что с нами не так? Россия впервые в истории в 1/4 финала чемпионата мира. На пути к нему мы задушили сборную Испании - топ-команду, главного фаворита ЧМ-2018! Впереди еще пять дней предвкушения матча с Хорватией. А что мы? Опять начинаем ныть.

Все опять не так - футбол оборонительный... испанцы - не те... а все ли было чисто с пенальти... а не купили ли мы их за газ... Не, ну вы нормальные? Нет?

Ну да, футбол оборонительный. И владение мячом 79 на 21 процент в пользу Испании. Но когда так играли исландцы, все были в восторге от стойкости северных бородачей. Ну у нас, как и у них, нет в стране футбольных богов. Не рождаются они в наших болотах и не растут на искусственных полях. И тогда мы взяли тем, что у нас есть - терпением, концентрацией, желанием. Силой воли, наконец. Ну вот есть у нашей сборной только это. Потому и не играют ее футболисты в мадридских «реалах» и прочих «барселонах»...

Но вы же хотели горящие глаза? Они были. Вы хотели неравнодушие и драку за своих болельщиков - вот она! Вы хотели, чтобы у них сводило ноги, но они опять вставали, чтобы биться. Так что опять не так то? Объясните!

Конечно, победа сборной России над Испании престиж страны особо не поднимет. Престиж страны - это немного другое и пусть об этом говорят политики, экономисты и военные. А это футбол. Это лучше!

Вы же болели в воскресенье вечером?

Вы же нервно курили одну за одной?

Вы же сжимали кулаки, когда наши отбивались из последних сил?

Вы же визжали, когда Акинфеев брал пенальти и отворачивались, не в силах переживать, когда с 11 метров били наши?

Тогда вы получили заряд классных эмоций в миллион вольт. Сборная расплатилась с вами. встряхнув вас, вытянув хотя бы на один вечер из серости ипотек и бесконечной череды пн.-пт. Вы рассмеялись, или хотя бы улыбнулись. А вас с утра на остановке автобуса поздравил с победой какой-то совсем незнакомый вам человек. Все, кто приехал в Россию на этот чемпионат (кроме испанцев, конечно), хлопают вас по плечу и учат новое для себя слово «molodci!»

Неужели оно не стоит того, чтобы улыбнуться в ответ?

А что тогда стоит?

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