Вратарь Акинфеев возглавил список самых популярных людей по версии «Яндекса»

Не удивительно, что главным событием года стал домашний чемпионат мира по футболу. При этом в первую десятку рейтинг попали сразу четыре игрока, плюс президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Но чаще всего «кликали» имя вратаря сборной Игоря Акинфеева, отбившего исторический пенальти.

На втором месте по количеству запросов оказалась скандальная Олимпиада, куда не допустили более двух десятков наших ведущих спортсменов. При этом в Пхенчхане блистали хоккеисты и фигуристки, две из которых - Загитова и Медведева - тоже в ТОП-10.

На третьем месте трагедия в «Зимней вишне», в связи с чем в список попал экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Далее идет драка, которую после боя с Конором Макгрегором устроил Хабиб Нурмагомедов. В результате в личном рейтинге популярности боец смешанного стиля вообще подскочил на второе место, обойдя героя ЧМ-2018 Артема Дзюбу. Сама же потасовка в Лас-Вегасе затмила даже «дело Скрипалей».

ТОП-10

Самые популярные люди по версии «Яндекс»

1. Игорь Акинфеев

2. Хабиб Нурмагомедов

3. Артём Дзюба

4. Колинда Грабар-Китарович

5. Алина Загитова

6. Настя Рыбка

7. Евгения Медведева

8. Денис Черышев

9. Лионель Месси

10. Аман Тулеев

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