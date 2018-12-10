«Яндекс» рассказал, что больше всего интересовало нас в уходящем году
«Яндекс» составил списки тем, оказавшихся в центре внимания жителей России в уходящем году. Это события, которые вызвали наибольший интерес, а также люди и вещи, которые впервые привлекли внимание или о которых по какой-то причине в этом году спрашивали гораздо больше, чем в прошлом. Для расчётов использовались данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.
События
Самые заметные события года в поиске «Яндекса» — чемпионат мира по футболу и Олимпиада в Пхёнчхане. Так получилось не только потому, что они активно освещались в СМИ, но и потому, что они состояли из череды эпизодов, каждый из которых вызывал всплеск интереса.
2. Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане
4. Бой Нурмагомедова и Макгрегора
5. Президентские выборы в России
7. Повышение пенсионного возраста
8. Нападение на колледж в Керчи
10. Катастрофа Ан-148 в Подмосковье
Одно из самых заметных спортивных событий года – Чемпионат мира по футболуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Люди
В этот список вошли люди, про которых в 2018 году начали задавать намного больше запросов как про личностей — с биографией, убеждениями, историей достижений, фотографиями в купальнике. Интерес к событиям, привлёкшим внимание к этим людям, например к сейву Акинфеева в матче с Испанией или бою Нурмагомедова с Макгрегором, при составлении этого топа не учитывали.
3. Артём Дзюба
6. Настя Рыбка
10. Аман Тулеев
Российская фигуристка Алина Загитова завоевала сердца японских фанатов, выступив на игровом шоу Taiiku-kai TV в образе Лары КрофтФото: REUTERS
Ушедшие
Самый сильный отклик у россиян вызвали новости о смерти Иосифа Кобзона, Олега Табакова и Николая Караченцова. Из ушедших иностранцев пользователи больше всего интересовались Стивеном Хокингом и рэпером XXXTentacion.
1. Иосиф Кобзон
2. Олег Табаков
7. XXXTentacion
10. Евгений Осин
12 марта ушел из жизни Олег ТабаковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Новинки
Самые популярные новинки в поиске «Яндекса» — это смартфоны. Из всех других вещей, появившихся в этом году, сопоставимый интерес у россиян вызвала только новая Lada Granta. Ни оружие, ни фитнес-браслеты, ни антистрессовые игрушки до первой десятки не дотянули.
2. Apple iPhone XS и iPhone XR
iPhone XS Max продержался пять часов в пиве.
Фильмы
Это был супергеройский год: в топе фильмов, взлетевших в поиске «Яндекса», целых пять экранизаций комиксов. Ещё два фильма из десятки — про спортсменов, которые в кино ведь тоже кто-то вроде супергероев. Кроме того, люди интересовались фильмами про разных монстров — смешных и страшных.
1. «Мстители: Война бесконечности»
2. «Дэдпул 2»
4. «Веном»
6. «Монстры на каникулах 3: Море зовёт»
10. «Лёд»
Мстители: Война бесконечности.официальный трейлер
Сериалы
В этом году мы не стали делить фильмы и сериалы на российские и зарубежные, чтобы они соревновались на равных. И если в десятку блокбастеров вошли только две отечественные картины, то список сериалов получился целиком российским.
1. «Мажор»
3. «Молодёжка»
6. «Улица»
8. «Гранд»
9. «Остров»
10. «Ольга»
Телесериал «Мажор» – самый рейтинговый проект последних лет. Фото: Первый канал
Телешоу
Любопытнее всего россиянам было наблюдать за брачными шоу — первые две строчки в топе заняли передачи-близнецы «Замуж за Бузову» и «Холостяк» с Егором Кридом. Кроме того, в телесписке — песни и танцы, два ток-шоу, две передачи про радикальную трансформацию и целых две битвы экстрасенсов.
2. «Холостяк»
3. «Пацанки»
5. «Танцы»
6. «Песни»
7. «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
9. «Андрей Малахов. Прямой эфир»
10 . «Взвешенные и счастливые люди»
Игры
В этот список не брали браузерные и мини-игры. Игры, которые только анонсировали, тоже не учитывали — хотя новости про некоторые из них, например про новые части The Elder Scrolls и S.T.A.L.K.E.R., тоже вызывали заметный интерес пользователей.
1. Far Cry 5
2. Red Dead Redemption 2
3. PlayerUnknown’s Battlegrounds
4. Kingdom Come: Deliverance
5. Detroit: Become Human
6. Shadow of the Tomb Raider
7. Fallout 76
8. Assassin’s Creed Odyssey
9. Fortnite
10. Sea of Thieves
Far Cry 5: Co-Op - Friend For Hire PS4.Check out the for Far Cry 5. Play the entire campaign in co-op with a Friend For Hire and restore freedom to Hope County! Learn more at farcry.com. Available...
Музыка
Список из десяти строчек слишком мал, чтобы представить всё разнообразие песен, которые в этом году взлетали в поиске. До десятки не добрались, например, ни Сергей Шнуров, ни Монеточка, ни GONE.Fludd. Топ-30 хитов в поиске «Яндекса» можно послушать на «Яндекс.Музыке».
1. Kazka — Плакала
4. Филипп Киркоров — Цвет настроения синий
5. Егор Крид, Филипп Киркоров — Цвет настроения чёрный
6. Тима Белорусских — Мокрые кроссы
7. Филипп Киркоров, Николай Басков — Ibiza
Мемы
Филипп Киркоров - Цвет настроения синий. (Премьера песни 2018)
Мемами мы считали образы, которые люди смеха ради воспроизводят в самых разных вариациях, в первую очередь в виде картинок. Приставучие фразы в топ не брали: их часто используют в общении, поэтому люди постоянно спрашивают у «Яндекса» что-нибудь вроде «чи да что значит» — и получается, что другие мемы соревнуются с ними не на равных.
1. Уганда Наклз
2. Мафиозник
4. Это Вика
7. Мотылёк и лампа
8. Олды тут?
9. За себя и за Сашку
10. Мыш (кродеться)
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Кстати, в ноябре компания «Яндекс» запустила новый сервис для отслеживания рейтинга самых популярных интернет-проектов «Яндекс.Радар». Первое место в тематике «Газеты и журналы» занимает сайт kp.ru.
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