«Яндекс» рассказал, что больше всего интересовало нас в уходящем году

«Яндекс» составил списки тем, оказавшихся в центре внимания жителей России в уходящем году. Это события, которые вызвали наибольший интерес, а также люди и вещи, которые впервые привлекли внимание или о которых по какой-то причине в этом году спрашивали гораздо больше, чем в прошлом. Для расчётов использовались данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.

События

Самые заметные события года в поиске «Яндекса» — чемпионат мира по футболу и Олимпиада в Пхёнчхане. Так получилось не только потому, что они активно освещались в СМИ, но и потому, что они состояли из череды эпизодов, каждый из которых вызывал всплеск интереса.

1. Чемпионат мира по футболу

2. Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане

3. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня»

4. Бой Нурмагомедова и Макгрегора

5. Президентские выборы в России

6. Лига наций УЕФА

7. Повышение пенсионного возраста

8. Нападение на колледж в Керчи

9. Отравление Скрипалей

10. Катастрофа Ан-148 в Подмосковье

Люди

В этот список вошли люди, про которых в 2018 году начали задавать намного больше запросов как про личностей — с биографией, убеждениями, историей достижений, фотографиями в купальнике. Интерес к событиям, привлёкшим внимание к этим людям, например к сейву Акинфеева в матче с Испанией или бою Нурмагомедова с Макгрегором, при составлении этого топа не учитывали.

1. Игорь Акинфеев

2. Хабиб Нурмагомедов

3. Артём Дзюба

4. Колинда Грабар-Китарович

5. Алина Загитова

6. Настя Рыбка

7. Евгения Медведева

8. Денис Черышев

9. Лионель Месси

10. Аман Тулеев

Ушедшие

Самый сильный отклик у россиян вызвали новости о смерти Иосифа Кобзона, Олега Табакова и Николая Караченцова. Из ушедших иностранцев пользователи больше всего интересовались Стивеном Хокингом и рэпером XXXTentacion.

1. Иосиф Кобзон

2. Олег Табаков

3. Николай Караченцов

4. Михаил Державин

5. Александр Исаков

6. Стивен Хокинг

7. XXXTentacion

8. Станислав Говорухин

9. Людмила Сенчина

10. Евгений Осин

Новинки

Самые популярные новинки в поиске «Яндекса» — это смартфоны. Из всех других вещей, появившихся в этом году, сопоставимый интерес у россиян вызвала только новая Lada Granta. Ни оружие, ни фитнес-браслеты, ни антистрессовые игрушки до первой десятки не дотянули.

1. Huawei Honor 10

2. Apple iPhone XS и iPhone XR

3. Huawei P20 Pro

4. Xiaomi Redmi Note 5

5. Huawei Honor 9 Lite

6. Samsung Galaxy S9

7. Новая Lada Granta

8. Huawei P20 Lite

9. Huawei Honor 8X

10. Samsung Galaxy A6

Фильмы

Это был супергеройский год: в топе фильмов, взлетевших в поиске «Яндекса», целых пять экранизаций комиксов. Ещё два фильма из десятки — про спортсменов, которые в кино ведь тоже кто-то вроде супергероев. Кроме того, люди интересовались фильмами про разных монстров — смешных и страшных.

1. «Мстители: Война бесконечности»

2. «Дэдпул 2»

3. «Движение вверх»

4. «Веном»

5. «Мир юрского периода 2»

6. «Монстры на каникулах 3: Море зовёт»

7. «Чёрная Пантера»

8. «Мег: Монстр глубины»

9. «Человек-муравей и Оса»

10. «Лёд»

Сериалы

В этом году мы не стали делить фильмы и сериалы на российские и зарубежные, чтобы они соревновались на равных. И если в десятку блокбастеров вошли только две отечественные картины, то список сериалов получился целиком российским.

1. «Мажор»

2. «Домашний арест»

3. «Молодёжка»

4. «Полицейский с Рублёвки»

5. «Ивановы-Ивановы»

6. «Улица»

7. «Кровавая барыня»

8. «Гранд»

9. «Остров»

10. «Ольга»

Телешоу

Любопытнее всего россиянам было наблюдать за брачными шоу — первые две строчки в топе заняли передачи-близнецы «Замуж за Бузову» и «Холостяк» с Егором Кридом. Кроме того, в телесписке — песни и танцы, два ток-шоу, две передачи про радикальную трансформацию и целых две битвы экстрасенсов.

1. «Замуж за Бузову»

2. «Холостяк»

3. «Пацанки»

4. «Битва экстрасенсов»

5. «Танцы»

6. «Песни»

7. «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

8. «Мужское / Женское»

9. «Андрей Малахов. Прямой эфир»

10 . «Взвешенные и счастливые люди»

Игры

В этот список не брали браузерные и мини-игры. Игры, которые только анонсировали, тоже не учитывали — хотя новости про некоторые из них, например про новые части The Elder Scrolls и S.T.A.L.K.E.R., тоже вызывали заметный интерес пользователей.

1. Far Cry 5

2. Red Dead Redemption 2

3. PlayerUnknown’s Battlegrounds

4. Kingdom Come: Deliverance

5. Detroit: Become Human

6. Shadow of the Tomb Raider

7. Fallout 76

8. Assassin’s Creed Odyssey

9. Fortnite

10. Sea of Thieves

