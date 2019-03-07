Бузова превзошла Пугачеву

Ольга Бузова покорила новую вершину. Можно сколько угодно иронизировать на счет звезды "Дома-2", но факт остается фактом - в 32 года она превзошла по популярности саму Аллу Пугачеву.

В преддверии 8 марта компания Google проанализировала запросы пользователей и составила рейтинг самых популярных женщин России. В топ вошли певицы, телеведущие, журналистки и спортсменки, информацию о которых искали в течение прошлого года чаще всего.

buzova86 Оле Бузовой ничего о себе выдумывать не надо

Лидером списка стала телеведущая и певица Ольга Бузова. Пик ее популярности пришелся на конец августа 2018 года. Это был самый разгар шоу "Замуж за Бузову", благодаря которому девушка искала спутника жизни. Впрочем, про Бузову заговорили гораздо раньше. Бешеная популярность к 20-летней блондинке пришла в тот момент, когда она попала на "Дом-2" и была признана самой яркой участницей передачи. Бузовой ничего о себе выдумывать не надо. Ушлые репортеры сами цепляются к любой ее фразе, любому событию, любому наряду. Стоит Оле сказать, что она заболела, как в прессе поднимается вой: "Бузова тяжело больна!". Бузова развелась с мужем - новость об этом событии превосходит сообщения федеральных каналов о встречах политиков и природных катастрофах. Факт остается фактом - ошеломительный успех Бузовой объясняется тем, что она сделала себя сама.

lobodaofficial Лобода вернулась на сцену через месяц после родов

На втором месте рейтинга - певица Светлана Лобода. Максимальный интерес жгучая блондинка привлекла в июне, объявив о гастролях всего спустя месяц после родов. Появившись на сцене, Лобода явила миру роскошное тело, будто и не рожала. Впрочем, сексапильная блондинка сводит публику с ума со времен группы "ВИА Гра". Кто знает, узнал бы весь мир о Свете, если бы не беременность участницы "золотого" состава девичьего трио Ани Седоковой в 2004 году. Говорят, Аня была в бешенстве, когда в далеком 2004 году на "Премии Муз-ТВ" коллектив получил награду в номинациях "Лучший дуэт" и "Лучшая поп-группа".

maxgalkinru Пугачева не раз заявляла - чтобы о ней говорили, всегда нужен скандал

Третью строчку заняла звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева. Информацию о ней чаще всего искали в середине апреля, когда певица отпраздновала 69 лет. В отличие от выскочки Бузовой, которая не имеет музыкального образования, но оказалась на вершине хит-парада мыслей и стремлений публики, Пугачева получила прекрасное музыкальное образование - окончила музыкальную школу по классу фортепиано, дирижерско-хоровое отделение музыкального училища им. Ипполитова-Иванова. Примадонна не раз заявляла - чтобы о ней говорили, всегда нужен скандал. И неважно, какой - будь то рождение детей от суррогатной матери, проблемы со здоровьем или грядущий сольник в Кремле в честь 70-летнего юбилея.

borodylia Ксения Бородина любит путешествовать с мужем Курбаном Омаровым

На четвертом и пятом местах расположились Ксения Бородина и Ани Лорак. Ксюша хайпует за счет все того же "Дома-2" или на фоне скандальных высказываний о личной жизни своей и своих подружек по поляне.

anilorak Лорак является неким символом сильной и самодостаточной женщины

Что касается любимицы Филиппа Киркорова, то Лорак является неким символом сильной и самодостаточной женщины. Ушла от турецкого мужа-изменщика, наплевала на визги со стороны злопыхателей - мол, как так, украинская певица, наша гордость, а укатила в Москву с гастролями и не вернулась.

Как бы то ни было, пятерка самых популярных женщин являет собой некий симбиоз смелости, мудрости и красоты. И возраст здесь значения не имеет.