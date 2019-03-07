2019-03-07T15:12:55+03:00
Звезды

Бузова превзошла Пугачеву

И в этом феномене еще предстоит разобраться
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Лидером списка стала телеведущая и певица Ольга БузоваЛидером списка стала телеведущая и певица Ольга БузоваФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Ольга Бузова покорила новую вершину. Можно сколько угодно иронизировать на счет звезды "Дома-2", но факт остается фактом - в 32 года она превзошла по популярности саму Аллу Пугачеву.

В преддверии 8 марта компания Google проанализировала запросы пользователей и составила рейтинг самых популярных женщин России. В топ вошли певицы, телеведущие, журналистки и спортсменки, информацию о которых искали в течение прошлого года чаще всего.

buzova86buzova86
Оле Бузовой ничего о себе выдумывать не надо
350535 отметок «Нравится»3615 комментариевInstagram

Лидером списка стала телеведущая и певица Ольга Бузова. Пик ее популярности пришелся на конец августа 2018 года. Это был самый разгар шоу "Замуж за Бузову", благодаря которому девушка искала спутника жизни. Впрочем, про Бузову заговорили гораздо раньше. Бешеная популярность к 20-летней блондинке пришла в тот момент, когда она попала на "Дом-2" и была признана самой яркой участницей передачи. Бузовой ничего о себе выдумывать не надо. Ушлые репортеры сами цепляются к любой ее фразе, любому событию, любому наряду. Стоит Оле сказать, что она заболела, как в прессе поднимается вой: "Бузова тяжело больна!". Бузова развелась с мужем - новость об этом событии превосходит сообщения федеральных каналов о встречах политиков и природных катастрофах. Факт остается фактом - ошеломительный успех Бузовой объясняется тем, что она сделала себя сама.

lobodaofficiallobodaofficial
Лобода вернулась на сцену через месяц после родов
108047 отметок «Нравится»696 комментариевInstagram

На втором месте рейтинга - певица Светлана Лобода. Максимальный интерес жгучая блондинка привлекла в июне, объявив о гастролях всего спустя месяц после родов. Появившись на сцене, Лобода явила миру роскошное тело, будто и не рожала. Впрочем, сексапильная блондинка сводит публику с ума со времен группы "ВИА Гра". Кто знает, узнал бы весь мир о Свете, если бы не беременность участницы "золотого" состава девичьего трио Ани Седоковой в 2004 году. Говорят, Аня была в бешенстве, когда в далеком 2004 году на "Премии Муз-ТВ" коллектив получил награду в номинациях "Лучший дуэт" и "Лучшая поп-группа".

maxgalkinrumaxgalkinru
Пугачева не раз заявляла - чтобы о ней говорили, всегда нужен скандал
505053 отметок «Нравится»7791 комментариевInstagram

Третью строчку заняла звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева. Информацию о ней чаще всего искали в середине апреля, когда певица отпраздновала 69 лет. В отличие от выскочки Бузовой, которая не имеет музыкального образования, но оказалась на вершине хит-парада мыслей и стремлений публики, Пугачева получила прекрасное музыкальное образование - окончила музыкальную школу по классу фортепиано, дирижерско-хоровое отделение музыкального училища им. Ипполитова-Иванова. Примадонна не раз заявляла - чтобы о ней говорили, всегда нужен скандал. И неважно, какой - будь то рождение детей от суррогатной матери, проблемы со здоровьем или грядущий сольник в Кремле в честь 70-летнего юбилея.

borodyliaborodylia
Ксения Бородина любит путешествовать с мужем Курбаном Омаровым
391758 отметок «Нравится»1069 комментариевInstagram

На четвертом и пятом местах расположились Ксения Бородина и Ани Лорак. Ксюша хайпует за счет все того же "Дома-2" или на фоне скандальных высказываний о личной жизни своей и своих подружек по поляне.

anilorakanilorak
Лорак является неким символом сильной и самодостаточной женщины
104402 отметок «Нравится»987 комментариевInstagram

Что касается любимицы Филиппа Киркорова, то Лорак является неким символом сильной и самодостаточной женщины. Ушла от турецкого мужа-изменщика, наплевала на визги со стороны злопыхателей - мол, как так, украинская певица, наша гордость, а укатила в Москву с гастролями и не вернулась.

Как бы то ни было, пятерка самых популярных женщин являет собой некий симбиоз смелости, мудрости и красоты. И возраст здесь значения не имеет.

Дура ли Ольга Бузова или ей притворяется.Ведущая «Дома-2» и популярная певица рассказала «Комсомольской правде» про поиски мужчины, новую любовь, высокие заработки и отличие суглинка от супеси [эксклюзив «КП»]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ольга Бузова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Первый полуфинал Евровидения-2019: Участники и песни
За 63 года истории Евровидения побеждали кардинально разные артисты, жанры и песни. Уже представлена большая часть песен стран-участниц. Все они претендуют на главный приз в самом масштабном песенном конкурсе Европы
Новости 24
Роскомнадзор: "антипиратское" законодательство появится к 1 сентября
В правительстве предложили фиксировать техосмотр автомобилей на видео
Росстат назвал самые популярные среди женщин профессии
Источник: в Пакистане пытали плененного индийского пилота
Huawei обвинила власти США во взломе корпоративных серверов
Кокорин рассказал о травмах, полученных в СИЗО
МИД России направил международным партнерам уведомление о приостановке участия России в ДРСМД
Супруга Рогозина объявила о создании клуба фанатов "Роскосмоса"
Госдума приняла проект об отсрочках от армии для учащихся ВУЗов
Посол Украины в США призвал Google "вернуть" его стране Крым на картах
Абрамович продал свою долю в "Первом канале" банку ВТБ
Актеру и кандидату в президенты Украины Зеленскому грозят уголовные дела
В Москве "Газель" вылетела на тротуар и сбила пешехода
Огромный астероид пролетит рядом с Землей 8 марта
Рубль немного вырос к доллару, превысив 66 рублей
Госдума одобрила закон о борьбе с оскорблением государственных символов
Британский кабмин выразил опасения в провале нового голосования по Brexit
В США ведут тайный учет журналистов, которые симпатизируют мигрантам
ЦБ планирует объединить все банки в систему быстрых платежей
Глава предвыборного штаба президента Алжира рассказал о его здоровье
Московская полиция предотвратила попытку убийства бывшего замминистра ЖКХ Подмосковья
Юристы компании "Тройка Диалог" займутся защитой ее репутации после обвинений в отмывании денег
Москалькова предложила включить материнство в трудовой стаж
Минобороны опубликовало видео перехвата российским истребителем американского разведчика
В Госдуме приняли закон о борьбе с фейковыми новостями
Госдума предложила наделить полицию правом объявлять предостережения гражданам
МТС заплатит 850 миллионов долларов в рамках мирового соглашения по "узбекскому делу"
Плюшевая Земля Илона Маска побывала на МКС