2019-03-17T15:32:37+03:00
Звезды

Перед смертью Началову преследовал злой рок

Неожиданный уход из жизни 38-летней певицы сопровождался фатальными знаками судьбы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юля словно чувствовала что-то недоброеЮля словно чувствовала что-то недоброеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Стало известно о последних днях жизни Юлии Началовой, которая умерла 16 марта в одной из московских больниц. Как признаются в окружении певицы, Юля словно чувствовала что-то недоброе. Да и череда мистических совпадений и закономерностей вселяет практически панический ужас.

Одним из свидетельств фатальных знаков судьбы является ситуация с Юлиным талисманом. Плюшевого тигренка подарил ей папа, когда дочке было четыре года. Она ходила с ним все время в обнимку, а потом, когда начала участвовать в своих первых детских конкурсах, всегда брала его с собой. Так он стал ее талисманом.

"В любой сложной, острой жизненной ситуации этот тигренок был с ней всегда. Дома она хранила его на полочке, или он сидел на столе", - цитирует сайт МК.RU близких друзей Юли.

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Юля всегда держалась и держала марку
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Взяла с собой тигренка Юля и в больницу, утверждают близкие артистки. По их словам, в последнюю минуту перед выездом на обследование из-за саднившей раны на ноге она вдруг всполошилась: "Где мой тигренок? Дайте мне его с собой"... Будто чувствовала что-то… Потому что ничто не предвещало такого развития событий. Она просто ехала заняться этой своей травмой ноги, небольшой, как ей казалось".

В итоге, когда Началову госпитализировали, талисман был при ней. Позже врачи приняли решение перевезти ее в другую клинику, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Юлия Началова "Девчонка и мальчишка".Певица с детства стала знаменитой

В суматохе медперсонал про тигренка забыл. Однако позже нянечки позвонили в больницу, куда увезли Юлю. Ее родители съездили и привезли тигренка, положили рядом с дочкой в палате реанимации. Но она уже этого не видела. Тигренок был с Юлей до ее последнего вздоха.

Знал про Юлин талисман и ее близкий друг - певец Александр Панайотов. Более того, именно супруга артиста помогала Юле искать клинику, чтобы артистка показала больную ногу. "Все началось еще 8 марта - какая-то совсем уж злая гримаса судьбы, а такой день, в праздник... У меня был концерт, Юля позвонила моей супруге Кате, которая, так получилось, еще и мой директор по совместительству, ее мама работает в больнице. И Юля обратилась к нам за помощью. Мы ее туда отправили, в больницу", - сокрушается исполнитель.

Позже, когда Началову госпитализировали, Панайотов постоянно был на связи с подругой. Артисты созванивались и утром того дня, когда Юлю ввели в состояние медикаментозной комы. "В понедельник, 11 марта, мы с ней пообщались с утра, она уже тяжело говорила... Потом пришла эта обескураживающая новость про кому. И все!", - не сдерживает слез певец.

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Юля Началова и Александр Панайотов дружили много лет
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Рассказал он еще об одном мистическом совпадении. "Не знаю, почему, как чувствовал что-ли, но бывает такое в жизни: последний раз мы виделись перед Новым годом, я почему-то подумал, что нужно сделать совместный ужин, посвященный Новому году... Мы с Юлей встретились, подарили друг другу подарки... Мы были очень счастливы... Это был последний раз, когда мы виделись", - заявил Александр.

Говоря о болезни Началовой, певец не стал скрывать - Юлю буквально преследовал злой рок: "Сколько я ее помню, она всегда находилась в каком-то пограничном состоянии, всегда какая-то напасть - то одна история, то другая, она всегда лечилась".

julianachalovajulianachalova
В смерть 38-летней певицы невозможно поверить
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Не секрет, что сначала Началова не знала диагноз. Потом, когда узнала, что подагра, перепробовала огромное количество способов. "Юля всегда была безумной оптимисткой, никогда не хныкала, не драматизировала. Что бы ни случилось, ни происходило в жизни, а все происходило не очень, она всегда держалась и держала марку, всегда улыбалась и всегда была настроена на победу, до последнего. Это просто парадокс", - заключил певец.

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Умерла певица Юлия Началова

В субботу, 16 марта, появилась информация о том, что умерла певица Юлия Началова. Как стало известно, артистка скончалась в больнице на 39-м году жизни. Печальную новость сообщила PR-директор певицы Анна Исаева. «Час назад перестало биться сердце нашей Юли», - написала она на своей странице в Instagram (подробности).

Названы причины смерти Юлии Началовой

Юлия Началова умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга. Звезда скончалась после операции. Врачи решили ампутировать ногу. Операцию организм певицы не перенес (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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