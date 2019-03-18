2019-03-18T20:22:12+03:00
Звезды

Началова подсела на китайские таблетки перед смертью

Певица использовала и специальные утягивающие пояса, чтобы спрятать живот и бока
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Началова.Юлия Началова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Смерть Юлии Началовой, которая умерла 16 марта, не только шокировала россиян, но и вызвала массу вопросов. Как молодая и цветущая женщина в 38 лет смогла настолько подорвать здоровье, что сгорела буквально за неделю.

Знакомые Юлии Началовой раскрыли подробности ее жизни. Как выяснилось, незадолго до смерти певица буквально подсела на китайские таблетки.

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Юля всегда критично относилась к своей внешности
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"Она комплексовала. Юля всегда критично относилась к своей внешности. Фигура у нее была нестандартная: худые ноги и тяжелый верх. Она постоянно боролась с лишним весом", - рассказал дизайнер костюмов для шоу Началовой "Непридуманные истории. Бенефис".

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Из Таиланда певице привозили специальные утягивающие пояса, чтобы не вылезали живот и бока
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По его словам, организм артистки был подвержен отекам. "Мы привозили из Таиланда специальные утягивающие пояса, чтобы во время концерта не вылезали живот и бока. Проблемы с лишним весом у нее были как раз из-за плохого здоровья", - цитирует дизайнерa сайт MK.RU. При этом он отметил, что в холодильнике Началовой почти не было продуктов.

В свою очередь, психолог Аннета Орлова еще пять лет назад, когда встретилась с Юлей на одном из телеканалов, была шокирована ее внешним видом: "Это была очень тяжелая картина. Она практически не могла ходить, делала шаги через боль".

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Фигура у певицы была нестандартная: худые ноги и тяжелый верх
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Долгое время Началова посещала индийский центр в Москве. Как рассказала сотрудница заведения, Юля была первой клиенткой, которая скупала все подряд. "Она делала по методу «подружка насоветовала». Похоже, она сильно увлекалась китайскими таблетками. Горстями их скупала, не разбираясь в назначении", - сообщила женщина. А когда сотрудница центра попыталась дать артистке инструкции по применению препаратов, она отказалась. "В тот день убежала с полным пакетом банок", - добавила сотрудница центра.

Помнят Юлию и в Омске. У нее там был личный косметолог. "Я лично знала Юлю, она обслуживалась у меня в Омске, когда находилась здесь... Тогда она рассказала мне о своих проблемах", - заявила специалист.

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Юля Началова спала и видела себя изящной и стройной, как тростинка
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Делилась Началова и тем, что на самом деле подкосило ее здоровье. Оказалось, певица спала и видела себя изящной и стройной, как тростинка. "Тогда она подсела на китайские таблетки для похудения. Результат ее радовал, и она продолжила их употреблять. И вот тогда она подорвала свое здоровье", - резюмировала косметолог.

Как писал сайт kp.ru, причиной смерти 38-летней певицы стала остановка сердца. Это произошло после заражения крови. Медики целую неделю боролись за жизнь Началовой, которая страдала от кучи страшных заболеваний.

Юлию Началову убила случайность.Трагедия Юлии Началовой обросла миллионом версий. Сложно поверить, что молодую, красивую, талантливую женщину сгубила... случайность

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Умерла певица Юлия Началова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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