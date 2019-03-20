Похороны Юлии Началовой: звезду проводят в последний путь в любимом платье и под ее песни

Похороны Юлии Началовой cостоятся 21 марта 2019 года на Троекуровском кладбище. Свой последний приют певица обретет рядом с могилой основателя НТВ Игоря Малашенко.

Прощание с Юлией Началовой начнется в ритуальном зале в 12:00 и продлится до 14:00, сообщили работники кладбища. Родственники Юли запретили видеосъемку в ритуальном зале и на самих похоронах. Но все, кто хочет проститься с певицей, смогут это сделать во время траурной церемонии.

На панихиду придут родные, друзья певицы, звезды сцены и телеэкрана, а также поклонники творчества артистки. Ожидается прибытие бывшего мужа Началовой - экс-футболиста ЦСКА Евгения Алдонина. Не исключено, что приедет даже Алла Пугачева, которая одна из первых эмоционально высказалась о кончине артистки.

"Завтра у нас Юлю похоронят, - говорит женщина, прибирающая могилы. - Приходите проститься". Могилу для Началовой будут готовить либо вечером, либо с утра в день похорон, уточняет сайт МК.RU.

Юлию Началову похоронят на 17-м участке - рядом с покончившим с собой в Испании основателем НТВ Игорем Малашенко. Мужа Божены Рынски проводили в последний путь 18 марта.

julianachalova Прощание с Юлией Началовой начнется в ритуальном зале на Троекуровском кладбище

"Место там, правда, неуютное очень, холодное какое-то, пустое. Только недавно людей там хоронить начали. Вообще жалко Юлю, конечно. Говорят, человеком неплохим была, а тут из-за такой ерунды умерла...", - горюют сотрудники кладбища.

Похоронят, как ожидается, певицу в ее любимом платье, которое она считала счастливым, пишут Дни.Ру. В зале, очевидно, будут звучать песни в исполнении Юлии Началовой и мелькать кадры ее видеоклипов.

По православному обычаю хоронить умерших принято на третий день после смерти. Но певице пришлось ждать упокоения почти неделю. Из-за большой востребованности мест на кладбище похороны Началовой перенесли с 19 марта на более поздний срок - 21 марта. К слову, по некоторым данным, в этот же день предадут земле на Троекуровском кладбище режиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в Боткинской больнице.

К слову, с 1975 года на Троекуровском кладбище хоронят граждан, отмеченных государственными почетными званиями и наградами, - политических деятелей, артистов. Этот престижный погост считается "преемником" Новодевичьего. Именно здесь покоятся актрисы Любовь Полищук и Наталия Гундарева, певец Александр Барыкин, политик Борис Немцов.

julianachalova На панихиде, очевидно, будут звучать песни в исполнении Юлии Началовой и мелькать кадры ее видеоклипов

Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы стала острая сердечная недостаточность. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь звезды, но организм артистки не выдержал.

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