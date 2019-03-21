Онкобольной пародист Песков нашел в себе силы и пришел проститься с Началовой

Пародист Александр Песков пришел проводить в последний путь певицу Юлию Началову, которую похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. Артист с трудом передвигался и выглядел бледным и сильно похудевшим. Впрочем, это и неудивительно.

Не так давно Александру Пескову озвучили страшный диагноз. По некоторым данным, звезда пародий болен раком поджелудочной железы. Определить тяжелый недуг удалось в последний момент. Артиста долгое время лечили совсем от другого.

27 февраля стало известно, что звезда эстрады срочно доставлен в больницу. Через неделю вдруг выяснилось, что проведенное врачами обследование выявило у 57-летнего Пескова "серьезные нарушения в работе поджелудочной железы, требующие оперативного вмешательства". В результате пародисту сделали сложную многочасовую операцию.

Несмотря на болезнь, Песков появился на кладбище с букетом алых роз. Хотя он и держался молодцом, было видно, что артист чувствует себя не очень хорошо. Звезда как всегда была одета с иголочки - черный кожаный плащ из крокoдиловой кожи, отороченный мехом опоссума, и кашемировый шарф с камнями Swarovski создавали очень элегантный ансамбль.

На прощание с Юлией Началовой Александр Песков принес алые розы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пародист признался, что лежал с Юлей в одной больнице. Он гулял на двух ее свадьбах, нянчился с ее собакой. "Ничто не предвещало. Такая светлая и нежная девочка", - сетует убитый горем артист.

Напомним, в четверг, 21 марта, в Москве простились с Юлей Началовой. Прямую онлайн-транляцию провел сайт kp.ru.

Смерть артистки, которая умерла от острой сердечной недостаточности всего в 38 лет, стала шоком для россиян. Пять дней вся страна в буквальном смысле этого слова ловила любую информацию о состоянии здоровья Юли. Врачи боролись за жизнь Началовой всеми возможными способами, но, к сожалению, оказались бессильны.

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