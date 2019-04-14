2019-04-14T13:35:57+03:00
Выборы президента Украины 2019

Команда Порошенко объявила Зеленского дезертиром

Но можно ли считать объявленные данные компроматом?
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Зеленскому никакую выборную кампанию проводить не надо. За него все конкуренты сделаютЗеленскому никакую выборную кампанию проводить не надо. За него все конкуренты сделаютФото: REUTERS
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Всего одна неделя осталась до финиша президентской гонки на Украине. Оба кандидата тяжело дышат, избавляются от лишнего в организме, но не желают сходить с дистанции, а норовят выпихнуть за пределы беговой дорожки конкурента. У занимающего (пока) пост президента Украины Петра Порошенко и административный ресурс все еще покруче, и команда менее щепетильная. Поэтому по Зеленскому включили в бой тяжелую артиллерию и бьют по площадям.

В Киеве, Харькове, Кривом Роге массово расклеивают листовки с текстом «не гоняйте наркоманов из подъездов, Возможно, это ваш будущий преЗЕдент». И тому подобным содержанием. ЗЕ в слове президент специально написано с ошибкой и заглавными буквами, чтобы напомнить, о ком речь.

Сам Петр Алексеевич выступил с очередным видеообращением к своему конкуренту, в котором призвал его «не бояться».

- Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку. Возвращайтесь, приезжайте и поговорите наконец-то с людьми, - призвал Порошенко Зеленского и еще раз повторил свое приглашение на воскресные дебаты в «Олимпийский». - До встречи. В воскресенье. На стадионе.

«Выходные в Париже» – это, конечно, сильно. Особенно на фоне недельного отдыха Порошенко на Мальдивах, о котором Украина не ведала, а узнала лишь постфактум. При этом, Зеленский отдыхает, как говорится, на свои кровные. Без обеспечения безопасности госструктурами за бюджетный счет.

Петр Алексеевич выступил с очередным видеообращением к своему конкуренту Фото: REUTERS

Петр Алексеевич выступил с очередным видеообращением к своему конкурентуФото: REUTERS

Но на этом «порохоботы», как их называют на Украине, не успокоились. Вечером субботы советник президента Украины, известный блогер Юрий Бирюков опубликовал ответ Министерства обороны на запрос депутата ВРУ Татьяны Черновол. Помните такую, которая обожала забраться повыше, хоть на дверь, и бить проходящих мимо каблуками своих сапог? Она сейчас тоже топит за Порошенко и направила в Минобороны запрос о прохождении Зеленским военной службы.

- В ответ на запрос информируем, что гражданин Зеленский В. А. пребывает на военном учете военнообязанных в … объединенном районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки города Кривой Рог с 22. 12. 2008 года и по настоящее время, воинское звание – солдат (рядовой – прим. авт.), военно-учетная специальность - делопроизводитель делопроизводства, - говорится в сообщении «пресс-службы Минобороны Украины. – Годен к военной службе. Военную службу не проходил.

Ну а дальше идет то самое, ради чего этот запрос и затевался: «для Призыва во время мобилизации гражданину Зеленскому В. А. направлялись повестки: 15.02.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 по адресу, обозначенному у него в учетных документах. Гражданин Зеленский В. А. в военный комиссариат по вызовам не являлся».

Вы будете смеяться, но порошенковские «акелы» опять «промахнулись». То есть, безусловно, хорошо подготовленные активисты начали тут же разгонять волну, называя Зеленского «Гамнокомандувачем», «Сцикуном», «Сциклоуном» и «дезертиром». Но тут же наткнулись на многочисленные вопросы: «А почему ответ не на бланке Минобороны? А где исходящий номер регистрации в канцелярии? А где печать? А почему повестки были направлены в Кривой Рог, если Зеленский живет в Киеве? А почему не указано, что он получал эти повестки и расписывался в их получении?» И тому подобные, вполне резонные аргументы.

Для большей части призывников, сбежавших от призыва, Зеленский не противник, не дезертир и не враг, а такой же, как они Фото: REUTERS

Для большей части призывников, сбежавших от призыва, Зеленский не противник, не дезертир и не враг, а такой же, как ониФото: REUTERS

Но самый главный промах команды Порошенко все же в другом. На Украине все последние годы в армию шли только самые жгучие патриоты или же откровенные маргиналы. Большая часть призывников убегала от таких повесток, как могли. Кто в Польшу, кто в Россию, кто женился на старушках, кто уходил в нетрадиционную ориентацию. И для большей части призывников, сбежавших от призыва, Зеленский не противник, не дезертир и не враг, а такой же, как они, как их братья, дети или даже отцы. Не захотел сидеть в окопах и стрелять в украинцев по ту сторону линии фронта – вот это компромат!

С такой командой Порошенко самому Зеленскому никакую выборную кампанию проводить не надо. За него все конкуренты сделают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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