Возлюбленый Цывиной вместо прощания с актрисой ушел раздавать интервью

В Москве проводили в последний путь актрису Ирину Цывину, которая скончалась 18 апреля. Последний возлюбленный артистки Денис Сердюков принес букет из алых роз, положил их возле белоснежного гроба знаменитости и разрыдался. Однако после этого побежал давать интервью.

Родные, близкие и поклонники проводили в последний путь Ирину Цывину. Вдова Евгения Евстигнеева умерла в возрасте 55 лет от кардиомиопатии.

tsyvinairina Это моя доченька Зиночка. Не могу налюбоваться. Будь счастлива, моя любимая

Церемония прощания проходила в конференц-зале в Доме кино. Дети актрисы тяжело пережили кончину матери. Они первыми увидели белоснежный гроб звезды. Сын актрисы Евгений пытался скрыть слезы, стоя в углу. Дочь артистки Зинаида надела темные очки, чтобы не показывать опухших глаз, передает "СтарХит".

irina_tsyvina Мой сыночек Евгений защитил диплом! Я два раза защищала дипломы, но радость, которую я испытываю от сыновьего, не сравнима... Я безумно счастлива!

В какой-то момент до собравшихся донесся душераздирающий плач: дочь звезды сериалов не смогла сдержать эмоций. Сын актрисы поспешно выбежал из зала, чтобы освежиться. Окружающие отметили, как тяжело молодому человеку дается церемония прощания с самым близким человеком. Евгений жил с мамой последние месяцы, именно он нашел ее мертвой.

regrertgrgtrtg Мой прекрасный попутчик Денис Сердюков. Классный артист, друг и необыкновенный мужчина. Сначала я полюбила его по фильмам "Адвокат" и "Легенда 17", а сейчас еще и в жизни...

На церемонию пришел и последний возлюбленный актрисы. Денис Сердюков принес Ирине Цывиной букет алых цветов. Он с трудом сдерживал слезы. Правда, мужчина шокировал присутствующих кощунственным поведением. Актер спешно удалился из зала, чтобы дать интервью прессе.

Как писал сайт kp.ru, Ирина Цывина умерла ночью 18 апреля у себя дома. Актриса ушла из жизни из-за остановки сердца. Смерть звезды сериалов "Кадетство" и "Полицейский с Рублевки" стала настоящим ударом для ее друзей и близких.

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