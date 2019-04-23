Цывина сделала липосакцию за несколько месяцев до смерти и бросила выпивать
В течение нескольких месяцев прошлого года Ирина Цывина, которая скончалась 18 апреля на 56-м году жизни, страдала от алкоголизма. Однако, как заверил сын вдовы Евгения Евстигнеева, в последнее время актриса не употребляла спиртное.
В прошлом году Ирина Цывина смогла бросить выпивать. Незадолго до трагедии, на дне рождении подруги 14 апреля, она не употребляла спиртное.
"Не бывает бывших алкоголиков. Но она воздерживалась. У нее была длительная ремиссия!", - заявил сын Ирины Цывиной в эфире программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.
Евгений не отрицает, что у него были некоторые разногласия с матерью, но он о ней заботился. В тот момент, когда молодой человек обнаружил ее на полу, наследник пытался сделать родительнице искусственное дыхание. Однако все попытки реанимировать артистку оказались тщетны.
Одной из гостьей студии стала крестная дочь Ирины Цывиной. Саша Клименко часто оставалась у актрисы дома на ночь. "Я была у нее в гостях в понедельник утром. Мы хотели создать онлайн-школу имени Евгения Александровича Евстигнеева", - поделилась в студии Александра.
Евгений рассказал, что узнал о существовании девушки лишь после того, как вернулся из армии. "Поначалу она даже носила алкоголь Ирине. В тот период у мамы так сложилось, что те, кто алкоголь ей носят, становятся ее друзьями", - рассказал молодой человек.
Гостем студии стал и врач-реаниматолог Максим Цыркунов. Он следил за состоянием Цывиной во время липосакции. "Я когда беру пациента на операцию, я знаю, пьет он или нет. Мы бы не взяли на операцию Ирину, если бы у нее был один из показателей анализов не в норме. Мы прооперировали ее", - заявил присутствующим Цыркунов.
По словам специалиста, в то время Ирина страдала от повышенного давления. Сын Евгений подтвердил, что она принимала препараты для нормализации работы сердца. Он лично их покупал ей в аптеке.
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