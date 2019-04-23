Цывина сделала липосакцию за несколько месяцев до смерти и бросила выпивать

В течение нескольких месяцев прошлого года Ирина Цывина, которая скончалась 18 апреля на 56-м году жизни, страдала от алкоголизма. Однако, как заверил сын вдовы Евгения Евстигнеева, в последнее время актриса не употребляла спиртное.

В прошлом году Ирина Цывина смогла бросить выпивать. Незадолго до трагедии, на дне рождении подруги 14 апреля, она не употребляла спиртное.

"Не бывает бывших алкоголиков. Но она воздерживалась. У нее была длительная ремиссия!", - заявил сын Ирины Цывиной в эфире программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

Евгений не отрицает, что у него были некоторые разногласия с матерью, но он о ней заботился. В тот момент, когда молодой человек обнаружил ее на полу, наследник пытался сделать родительнице искусственное дыхание. Однако все попытки реанимировать артистку оказались тщетны.

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Одной из гостьей студии стала крестная дочь Ирины Цывиной. Саша Клименко часто оставалась у актрисы дома на ночь. "Я была у нее в гостях в понедельник утром. Мы хотели создать онлайн-школу имени Евгения Александровича Евстигнеева", - поделилась в студии Александра.

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Евгений рассказал, что узнал о существовании девушки лишь после того, как вернулся из армии. "Поначалу она даже носила алкоголь Ирине. В тот период у мамы так сложилось, что те, кто алкоголь ей носят, становятся ее друзьями", - рассказал молодой человек.

Гостем студии стал и врач-реаниматолог Максим Цыркунов. Он следил за состоянием Цывиной во время липосакции. "Я когда беру пациента на операцию, я знаю, пьет он или нет. Мы бы не взяли на операцию Ирину, если бы у нее был один из показателей анализов не в норме. Мы прооперировали ее", - заявил присутствующим Цыркунов.

По словам специалиста, в то время Ирина страдала от повышенного давления. Сын Евгений подтвердил, что она принимала препараты для нормализации работы сердца. Он лично их покупал ей в аптеке.

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