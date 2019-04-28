2019-04-28T15:08:11+03:00
Звезды

Ирину Цывину похоронили под другой фамилией

Родне актрисы отказали в возможности похоронить звезду рядом с Евгением Евстигнеевым на Новодевичьем кладбище
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ирина Цывина умерла в 55 летИрина Цывина умерла в 55 летФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ирина Цывина, которая скончалась 18 апреля, нашла свой последний приют на Троекуровском кладбище в Москве. Вдову Евгения Евстигнеева похоронили под другой фамилией.

Ирина Цывина умерла в 55 лет. 22 апреля ее проводили в последний путь. Многие помнят актрису как вдову Евгения Евстигнеева. Однако Ирину Цывину похоронили под фамилией ее последнего супруга Александра Благонравова. С бизнесменом актриса провела 11 лет, пара даже венчалась.

Ирина Цывина выходила замуж четыре раза. Первый брак артистки был фиктивным. Ради московской прописки она вышла замуж за студента. Через три года звезды кино вышла замуж за Евгения Евстигнеева. После смерти супруга в 1992 году Цывина еще дважды выходила замуж.

Родственникам актрисы отказали в возможности похоронить звезду рядом с Евстигнеевым на Новодевичьем кладбище. И это при том, что могила именитого актера была оформлена на Ирину.

Ирину похоронили под другой фамилией Фото: скрин программы НТВ

Ирину похоронили под другой фамилией Фото: скрин программы НТВ

Кроме того, Ирину похоронили под другой фамилией. На могильной плите артистки высечена фамилия Благонравова.

Последним мужчиной актрисы стал Денис Сердюков. Он отметил, что здоровье Ирины Цывиной подкосила разлука с дочкой. "Она постоянно общалась с дочерью... Зина была в другой стране. Ира мучилась из-за этого", - рассказал Сердюков в эфире программы "Ты не поверишь!".

Последние месяцы Ирина провела с сыном Евгением. Он и Зина являются главными наследниками ее состояния, оцененного в 32 миллиона рублей. Сыну и дочери остались от усопшей родительницы три квартиры и загородный дом с земельным участком.

На могильной плите артистки высечена фамилия Благонравова. Фото: скрин программы НТВ

На могильной плите артистки высечена фамилия Благонравова. Фото: скрин программы НТВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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