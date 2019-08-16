Дарья Мороз зарабатывала больше будущего мужа Собчак

Дарья Мороз после развода с Константином Богомоловым сумела сохранить с бывшим мужем теплые отношения. Супруги воспитывают дочь Анну. Связывают бывших возлюбленных и рабочие отношения. Актриса и режиссер пересекаются как в театре, так и на съемочных площадках.

Дарья Мороз крайне редко делится деталями личной жизни. Даже о ее разводе с Константином Богомоловым все узнали только через несколько месяцев после того, как они расстались. После разрыва Дарья снялась в провокационном сериале бывшего мужа "Содержанки".

konbog75 Нас не догонят

Фильм получил отклик телезрителей и был продлен на второй сезон. В рамках промо на платформе онлайн-кинотеатра START вышло ток-шоу "Содержанки", где Дарья Мороз сделал откровенное признание о Богомолове. "Когда я была в браке, сначала он зарабатывал меньше чем я. Да, так получалось, и когда я рожала ребенка, это было сложно, потому что я не работала, а дальше все изменилось", - поделилась знаменитость.

Дарья также сообщила, что, если любимый человек предложит ее полностью обеспечивать, но попросит оставить актерскую карьеру, она, не задумываясь, согласится. "Сейчас, на данном этапе моей жизни, моя профессия - это всего лишь профессия", - подчеркнула звезда.

Что касается Константина Богомолова, то сейчас он счастлив со своей избранницей Ксенией Собчак. Говорят, в сентябре они поженятся. Когда теледива отдыхала с режиссером в Италии, Константин Богомолов разместил в блоге ролик, в котором признался: "Я люблю тебя". Кстати, карьера режиссера идет в гору - он руководит одним из столичных театров и создает телевизионные проекты. Да и Собчак - завидная невеста. Она долларовая миллионерша. В среднем знаменитость получает около 40 тысяч долларов за очередной корпоратив. В настоящее время светская львица живет и ни в чем не нуждается. Она строит для сына дом и по-прежнему проводит корпоративы и различные шоу.