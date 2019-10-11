В "Сватах" произошел новый бунт: Добрынин ушел вслед за Васильевым

Новость о том, что сериал "Сваты" покидает актер Николай Добрынин стала громом среди ясного неба для поклонников киноленты. Публика бросилась оставлять сообщения в блогах артистов, которые снимаются в проекте, чтобы докопаться до причины очередного раскола в любимом фильме.

Сотни комментариев с одним единственным вопросом "Стоит ли ждать продолжения сериала «Сваты»?" посыпались на личные странички Федора Добронравова, Анны Кошмал и Людмилы Артемьевой. Однако пока никому из поклонников так и не удалось получить ответ.

svati_official Людмила Артемьева, исполнительница роли одной из центральных героинь ленты, переехала в Германию "на неопределенный срок"

Взволнованные фанаты недоумевают - с кем же теперь будет устраивать баталии главный герой "Сватов" Иван Будько, которого играет Федор Добронравов. Его непутевый сосед Митяй в лице Николя Добрынина решил взбунтоваться и уйти из проекта. И это после шести сезонов.

Как объяснил сам Николай, на такой шаг его подтолкнули "постоянные издевательства" со стороны главного героя Ивана Будько. И вообще, он "устал быть вечно побитой собакой, алкашом и неудачником". Как-то актер даже признался, что видел своего героя "комичным, но не настолько забитым".

По аналогичной причине, как говорят, ушел из проекта еще в четвертом сезоне актер Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева. По сценарию герой Васильева внезапно умирает от сердечного приступа. На самом же деле Васильев был недоволен тем, что, согласно сценарию, его персонажу постоянно приходилось терпеть насмешки от героя Федора Добронравова. В итоге Васильев взбунтовался.

svati_official Митяй в лице Николя Добрынина решил взбунтоваться и уйти из проекта

"Первый режиссер сериала Юрий Морозов позволял артистам самим углублять образы своих персонажей. Благодаря этому зрители видели в героях сериала самих себя. Это и принесло проекту всенародную любовь", - объяснил Анатолий Васильев успех фильма в интервью "Царьграду".

Однако со второго сезона режиссером стал Андрей Яковлев. "Я ушел оттого, что мы уже не имели права, как любимые персонажи народом, по-настоящему улучшать наше кино и делать из сериала кино, художественное даже, может быть", - пояснил Васильев .

svati_official Зрители, конечно, ждут, когда полноценный, седьмой сезон "Сватов", появится в эфире

В свою очередь, Федор Добронравов признался, что ничего не слышал об уходе из проекта Николая Добрынина. Актер добавил, что Добрынин никогда ничего не говорил о своих намерениях покинуть площадку.

Меж тем, непонятное творится и с другими актерами. К примеру, Людмила Артемьева, исполняющая роль одной из центральных героинь ленты, переехала в Германию "на неопределенный срок". Анна Кошмал, полюбившаяся по роли Жени Ковалевой, вышла замуж и сейчас ждет ребенка.

svati_official Зрители видели в героях сериала самих себя

Отметим, суммарная аудитория сериала "Сваты", вышедшего в эфир в 2008 году, насчитывает десятки миллионов телезрителей. У проекта были и спин-оффы, и документальные версии, но все, конечно, ждут, когда полноценный, седьмой сезон, появится в эфире. Последний раз "Сваты-6" радовали поклонников простым народным юмором в 2012 году. Потом работу над проектом заморозили. Надежда появилась в 2017 году. Возобновились съемки седьмого сезона "Сватов". Но позже стало известно, что съемки приостановили.